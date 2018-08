Napoli, de Laurentiis: "San Paolo sempre più cesso"/ Presidente contro Comune "Auricchio e Borriello bugiardi"

Aurelio de Laurentiis (LaPresse)

Napoli, Aurelio de Laurentiis: "San Paolo sempre più cesso”, il presidente partenopeo si scaglia contro il Comune per la questione stadio. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, il numero uno della Filmauro ha fatto il punto della situazione in casa azzurra tra campo e mercato, analizzando anche la questione San Paolo: “è falso” secondo de Laurentiis che lo stadio sarà pronto per la sfida contro il Milan. ADL ha poi commentato: “Il Napoli sapeva già tutto secondo Auricchio? Falso, sono abituato alle sue bugie: è uno che fatica a stare dove sta, aveva detto di avere a disposizione 25 milioni di euro per i lavori un anno fa, sapendo del dissesto finanziario e pensando di riceverli dal credito sportivo”. “E’ uno che dice bugie alla piazza” attacca Aurelio de Laurentiis, affermando che “il credito sportivo e qualsiasi banca non ti finanzia con un dissesto”.

AURELIO DE LAURENTIIS: "SAN PAOLO, UN CESSO!"

Aurelio de Laurentiis ha poi continuato su Auricchio: “Ha dovuto convincere il presidente della Regione De Luca, una persona che stimo molto, a dare altri soldi che mancavano”. Il presidente del Napoli prosegue: “Ora il commissario è cambiato, ma il problema è che Auricchio ci consegnerà lo Stadio, ma in quali condizioni, con quale schifo? Auricchio mi deve spiegare perché in otto anni il San Paolo è un cesso sempre più cesso”. E poi nel mirino finisce l’assessore allo Sport Borriello: “Mi fa tanta tenerezza: mica può andargli contro, deve quindi essere anche lui un bugiardo. Non devono raccontare delle bugie, sono degli irresponsabili: se ci fossi stato io col cavolo che c’era il dissesto finanziario, o comunque avrei rassegnato le dimissioni”. Clima di alta tensione tra Napoli e Comune, al centro della disputa lo stadio San Paolo…

