Diretta/ Parma Caratese (risultato finale 4-5 dcr) streaming video e tv: ai ducali la Sportitalia Cup!

Diretta Parma-Sassuolo-Folgore Caratese streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live delle partite del triangolare Sportitalia Cup

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 22.58 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Sassuolo Folgore Caratese (Foto LaPresse)

PARMA CARATESE (4-5 DCR) AI DUCALI LA SPORTITALIA CUP

L'ultima gara che ha visto il Parma protagonista contro la Caratese è finita zero a zero nei tempi regolamentari, 4-5 ai calci di rigore. Nonostante la sconfitta i crociati si sono aggiudicati la Sportitalia Cup. Non molto entusiasmanti questi ultimi quarantacinque minuti di gioco, con i ducali che hanno logicamente fatto la partita, non riuscendo però a bucare il muro difensivo della Caratese. Ottima figura da parte della compagine di Serie D, che si è poi goduta il successo alla lotteria dei rigori. Decisivo l'errore di Scaglia dagli undici metri per il Parma, la formazione emiliana può comunque mettere le mani sul trofeo avendo battuto il Sassuolo nel match precedente. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

DUCALI VICINI AL GOL

Il Sassuolo ha perso due a uno contro il Parma, che ora è un campo contro il Folgore per la terza partita del triangolare. Ducali inchiodati sul risultato di zero a zero, nonostante abbiano creato diverse occasioni sul fronte offensivo. Al diciottesimo pericolo nell'area avversaria sugli sviluppi di un corner. Poi Moretti sciupa in un capovolgimento di fronte sparando alto sopra la traversa. Al ventesimo Monticone salva su Siligardi, mentre al ventiduesimo il portiere della Folgore, Raniero, mette sulla traversa un pallone pericoloso. Poco dopo ci prova Di Marco con un bel tiro al volo, Raniero compie l'ennesimo miracolo. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SASSUOLO PARMA, DI GAUDIO PAREGGIA I CONTI

Dopo la vittoria per 5-6 ai calci di rigore contro il Folgore, il Sassuolo scende in campo contro il Parma. Risultato fermo sull''uno a uno dopo trentacinque minuti di gioco. Adjapong firma la rete del vantaggio neroverde al quarto minuto di gioco, pareggia i conti Di Gaudio con una bella giocata pochi secondi dopo per i ducali. Ecco le formazioni con cui sono scese in campo le due squadre: PARMA Sepe, Iacoponi, Stulac, Ceravolo, Rigoni, Frediani, Gagliolo, Barillà, Gobbi, Di Gaudio, Siligardi. SASSUOLO Consigli, Magnanelli, Rogerio, Berardi, Babacar, Ferrari, Duncan, Di Francesco, Dell’Orco, Bourabia, Adjapong. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SASSUOLO CARATESE, LA SBLOCCA BABACAR

Sassuolo in vantaggio al ventiseiesimo contro la Folgore Caratese. Neroverdi avanti grazie al gol di Babacar messo a segno su calcio di rigore. Sassuolo già pericoloso al quarto minuto con una conclusione di Berardi salvata quasi sulla linea di porta da un difensore avversario. Gli emiliani macinano gioco e stazionano regolarmente sul fronte offensivo, senza però riuscire a concludere. Ritmi del match non particolarmente alti, complice anche un terreno di gioco non in perfette condizioni. Vedremo se la Folgore Caratese riuscirà a reagire nel corso dei prossimi minuti. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI GIOCA

Ormai tutto è pronto a Carate Brianza per la Sportitalia Cup, triangolare estivo che coinvolge oltre ai padroni di casa della Folgore Caratese anche ben due squadre di Serie A, le emiliane Parma e Sassuolo, che scende in campo per la prima partita con i lombardi. Spendiamo giustamente però adesso qualche parola in più sulla compagine locale, cioè la Folgore Caratese. Fondata nel 1908 e attiva calcisticamente dal 1909, la Caratese è una delle società sportive più antiche della Brianza; l’ultima grande novità societaria è arrivata nel 2011, allorché la Caratese si è fusa con la Folgore Verano assumendo la denominazione attuale. In passato si contano anche nove partecipazioni a campionati di Serie C, ultimamente i brianzoli si sono consolidati in Serie D, categoria dove nel 2018-2019 giocheranno per la dodicesima stagione consecutiva, traguardo comunque eccellente per una realtà di una città non molto grande. Adesso tuttavia la parola deve passare al campo, perché il triangolare Sportitalia Cup di Carate Brianza sta ormai per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TRIANGOLARE

Il triangolare Sportitalia Cup sarà naturalmente visibile in diretta tv sull’emittente tematica Sportitalia, disponibile sia in chiaro sia sulla piattaforma satellitare di Sky (canale numero 60 del digitale terrestre e 225 di Sky). Per una diretta streaming video ci si potrà invece affidare al servizio garantito tramite il sito Internet di Sportitalia.

IL CALENDARIO DEL SASSUOLO

Dopo avere visto cosa attende il Parma, facciamo naturalmente il punto anche sui prossimi appuntamenti del Sassuolo dopo l’odierno triangolare Sportitalia Cup, significativa tappa del cammino di avvicinamento ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Pure per il Sassuolo domenica 12 agosto sarà in programma il terzo turno di Coppa Italia, il primo che vedrà scendere in campo anche le formazioni di Serie A, ad eccezione delle prime otto dello scorso campionato. Gli emiliani sanno che giocheranno questo incontro in casa contro la vincente dell’incontro fra il Carpi e la Ternana, in programma nel secondo turno domenica 5 agosto. Ci saranno poi le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento di lusso contro l’Inter in casa al Mapei Stadium domenica 19 agosto alle ore 20.30 nella prima giornata. La domenica successiva ci sarà invece la prima trasferta per i neroverdi, a Cagliari sempre di domenica sera, mentre nella terza giornata l’appuntamento sarà con Sassuolo-Genoa, per la terza volta ancora alle ore 20.30 della domenica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL CAMMINO DEL PARMA

Il triangolare Sportitalia Cup è una nuova tappa del cammino di avvicinamento del Parma ai primi appuntamenti ufficiali della stagione, un’attesa che è ormai piuttosto breve, perché domenica 12 agosto sarà in programma il terzo turno di Coppa Italia, il primo che vedrà scendere in campo anche le formazioni di Serie A, ad eccezione delle prime otto dello scorso campionato, opzione che naturalmente non riguarda il neopromosso Parma. Gli emiliani sanno che giocheranno questo incontro in casa contro la vincente dell’incontro fra la Cremonese e il Pisa, in programma nel secondo turno domenica 5 agosto. Ci saranno poi le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento contro l’Udinese in casa al Tardini domenica 19 agosto alle ore 20.30 nella prima giornata. La domenica successiva ci sarà invece la prima trasferta, nel derby regionale contro la Spal, mentre nella terza giornata l’appuntamento sarà con il big-match Parma-Juventus alle ore 20.30 di sabato 1 settembre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE TRIANGOLARE

Parma, Sassuolo e Folgore Caratese oggi sabato 4 agosto daranno vita a partire dalle ore 19.00 ad un triangolare denominato Sportitalia Cup, sponsorizzato dunque dall’omonima emittente televisiva. Si giocherà a partire dunque dalle 19.00 e la formula sarà quella più classica dei triangolari estivi: tre partite da 45 minuti ciascuna, si comincerà con Folgore Caratese-Sassuolo alle 19.00, poi Parma-Sassuolo alle 20.00 ed infine Folgore-Caratese-Parma alle 21.00, con una classifica finale a determinare quale sarà la formazione vincente del torneo. Il teatro dell’evento sarà lo stadio XXV Aprile di Carate Brianza, dove la locale formazione lombarda che milita nel campionato di Serie D avrà l’onore di ospitare ben due formazioni di Serie A per un triangolare di buon valore tecnico, nel quale la partita più attesa sarà naturalmente quella tra il Parma e il Sassuolo, assaggio della prossima Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA SASSUOLO

Un triangolare, competizione che prevede per ciascuna squadra due partite diverse, sia pure da 45 minuti, permetterà agli allenatori di Parma e Sassuolo di far ruotare tutta la rosa a disposizione. Tuttavia, come punto di riferimento per le probabili formazioni vi indichiamo chi era stato titolare nella scorsa uscita delle due squadre, che potrebbero essere i maggiori indiziati per la partita appunto fra Parma e Sassuolo, che è naturalmente la sfida più attesa. I ducali, in un altro assaggio di Serie A, nei giorni scorsi avevano affrontato la Sampdoria e la formazione iniziale per mister Roberto D’Aversa era stata formata da Sepe in porta, poi Iacoponi, Dimarco, Stulac, Siligardi, Scavone, Ceravolo, Gagliolo, Barillà, Di Gaudio e Alves. Per il Sassuolo di Roberto De Zerbi possiamo invece fare riferimento alla partita contro il Sudtirol di Serie C: negli undici titolare avevamo in quel caso Consigli in porta; poi Lirola, Lemos, Ferrari e Rogerio in difesa; Bourabia, Magnanelli e Duncan a centrocampo; Berardi, Boateng e Di Francesco infine a formare il tridente d’attacco.

