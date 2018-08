Probabili formazioni / Inter Lione: il duello, Handanovic vs Gorgelin. Quote e ultime novità live (ICC 2018)

Probabili formazioni Inter Lione: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo al Via del Mare di Lecce per l'amichevole dell'International Champions cup 2018.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 19.01 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Lione (LaPresse)

La sfida tra Inter e Lione, trattandosi di un’amichevole chiaramente vedrà parecchi cambi e ballottaggi nelle formazioni di partenza e non solo: chi però oggi difficilmente dovrà lasciare il campo per dirigersi in panchina saranno ovviamente i due portieri, che ora metteremo sotto la lente di ingrandimento. Da una parte ecco infatti una vera colonna dello spogliatoio dell’Inter ovvero Samir Handanovic, che veste la maglia nerazzurra fin dal luglio del 2012: impressionati i numeri dello sloveno anche solo della scorsa stagione (31 gol incassati in appena 39 match, di cui 17 chiusi senza incassare gol), grazie ai quali Handanovic è sempre di più punto di riferimento a prescindere dalla carta d’identità. Dall’altra parte, in maglia dell’Olympique Lione ecco Mathieu Gorgelin, più giovane rispetto al suo collega-avversario, ma non meno punto di riferimento nel club, di cui vede i colori dal 2010. Va però detto che rispetto ad Handanovic, il francese è stato utilizzato più come vice l’anno scorso: a bilancio solo 5 presenze e 10 gol incassati.

DUE ASSENZE PESANTI

Esaminando da vicino le probabili formazioni di Inter-Lione ci siamo accorti subito di due assenze pesanti nello schieramento nerazzurro: sia Borja Valero che Nianggolan infatti non saranno titolari ma questa sera a Lecce dovranno accomodarsi in panchina. Dietro a tale mossa di Spalletti non vi è una ragione tattica ma prudenziale: entrambi i giocatori infatti sono apparsi abbastanza acciaccati nei giorni scorsi e di certo Spalletti non vuol metterli a rischio prima che la stagione sia iniziata. Per il Ninja si è parlato nei giorni scorsi di un affaticamento muscolare di lieve entità, patito già durante l'amichevole con il Sion. Per Borja Valero la diagnosi è simile: insomma nulla di grave e entrambi giocatori sono anzi già sulla via del recupero, però è sempre meglio non rischiare per nulla.

IL VOLTO NUOVO

Anche nella compagine del Lione potremmo oggi ammirare un volto nuovo del mercato, dato per certo nelle probabili formazioni di Inter-Lione. Ci riferiremo infatti l’ultimo colpo di mercato del club francese ovvero il terzino destro Leo Dubois, oggi a un banco di prova prestigioso. L’esterno francese, classe 1994 è senza dubbio un talento di grandi prospettive che solo lo scorso 1 luglio 2018 ha fatto il salto di qualità arrivando a un club come è l’Olympique. Cresciuto nel Nantes, è approdato in prima squadra solo nel 2014-2015 dove però ha accumulato non poca esperienza finora. Solo nella precedente stazione infatti Dubois ha messo a tabella 35 presenze con anche 5 assist vincenti e 4 gol, vestendo anche la fascia da capitano. Di certo oggi non sarà lui l’uomo spogliatoio di Genesio, ma di certo è il protagonista da tenere d’occhio anche a Lecce.

L'ULTIMO COLPO

Nelle probabili formazioni del match tra Inter e Lione non abbiamo potuto inserire il nome di Sime Vrsaljko, l’ultimo colpo di calciomercato in casa nerazzurra. Il terzino è senza dubbio uno degli affari più riusciti della dirigenza milanese in questa caldissima estate di calciomercato, ma il croato, dopo aver disputato con la propria nazionale la finale dei Mondiali 2018 è ancora formalmente in vacanza e si unirà a Spalletti e ai suoi nuovi compagni di squadra solo dopo questo fine settimana. Intanto però l'attesa per vederlo in campo è tantissima ed è un vero peccato che un tale match amichevole come quello di questa sera contro il Lione non gli faccia da scenario. Le aspettative sul terzino sono tante, anche perchè ora su quella fascia in difesa vi troviamo appena D’Ambrosio e lo stesso tecnico dell’Inter ha più volte ricordato la necessità dei doppi ruoli, visto anche il prossimo appuntamento con la Champions League.

LE ULTIME NOTIZIE

Si giocherà questa sera allo Stadio Via del Mare di Lecce la partita amichevole tra Inter e Lione: nuovo test match di gran valore che si inserisce nella International Champions cup 2018 quindi, il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.00. Visti gli ultimi colpi di calciomercato estivo c’è ovviamente tanta curiosità intorno allo spogliatoio nerazzurro, dove però questa sera non ci sarò il volto nuovo di Spalletti Vrsaljko ancora in vacanza. Pur senza il croato il match contro il Lione non si annuncia meno importante o prestigioso per entrambi i club: i campionati si avvicinano e tocca ora verificare lo stato di forma e l’efficacia dei moduli studiati in precedenza. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter-Lione.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto il valore dell’amichevole appare senza dubbio complicato stilare un pronostico netto del match per la International Champions cup 2018. Ci vengono però in soccorso le quote fissate dalla snai, che nell’1x2 ha dato a 2.30 il successo dell’Inter e ha quotato a 2.75 l'affermazione del Lione: il pari ha meritato la valutazione di 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIONE

LE MOSSE DI SPALLETTI

In vista del big match amichevole contro il Lione appare abbastanza probabile che Luciano Spalletti non vglia troppo discostarsi dall’11 che abbiamo visto nelle ultime uscire dei nerazzurri, se non altro perché nella sua infermeria notiamo ancora alcuni nomi di peso come quelli di Borja Valero e Nainggolan, dati in forse. In ogni caso sarà il solito 4-2-3-1 il modulo prediletto dal tecnico del club milanese e tra i pali ovviamente non mancherà dal primo minuto Samir Handanovic. Di fronte a lui un solido reparto a 4 con Skrniar e De Vrij, mentre toccherà a Dalbert e D’Ambrosio giocare sull’estreno in attesa che Vrsaljko arrivi a disposizione nello spogliatoio nerazzurro. In avanti pochi dubbi in mediana con il duo composto da Gagliardini e Emmers mentre vedremo Politano in posizione avanza. Maglie confermate anche in attacco: Icardi ovviamente farà da prima punta, con Candreva e Lautaro attesi ai lati.

LE SCELTE DI GENESIO

Anche per la probabile formazione del Lione non ci attendiamo poi troppe novità: per il tecnico francese il campionato è sempre più vicino e occorre metter a punto anche il suo 11 di riferimento. In ogni caso dovrebbe essere il 4-4-2 il modulo di riferimento dell’Olympique che anche questa sera a Lecce si affiderà alle mani di Gorgelin per difendere il proprio specchio. In avanti un reparto a 4 in difesa con il volto nuovo di Dubois e Mendy attesi sull’estreno: al centro non mancherà la coppia composta da Marcelo e Morel, con il primo che si deve far perdonare l’autogol contro il Benfica. Per la mediana confermato un reparto a 4 dove però i giocatori avranno particolare libertà: vedremo quindi titolari Tousart, Ndombele, Aouran e Depay, in campo già pochi giorni fa nel test match con il Benfica. Per quanto riguarda l’attacco del Lione sappiamo che Genesio ha qui a disposizione una panchina ampia: i titolari però dovrebbero essere Cornet e Traorè.

IL TABELINO

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Emmers; Candreva, Politano, Lautaro; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Lione (4-4-2): Gorgelin; Dubois, Marcelo, Morel, Mendy; Tousart, Ndombele, Aouar, Depay; Traoré,Cornet. Allenatore: Bruno Genesio

