Probabili formazioni/ Juventus Real Madrid: quote e le ultime novità live (ICC 2018)

Probabili formazioni Real Madrid Juventus : quote e le ultime novità live su i due schieramenti attesi questa notte nel match amichevole previsto per la International Champions cup 2018.

04 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Real Madrid Juventus (Foto LaPresse)

Tra i big match della International Champions Cup 2018 ecco in programma per oggi quello tra Real Madrid e Juventus, atteso al FedEx Field di Landover: fischio d’inizio, secondo il fuso orario italiano, fissato per le ore 00.00 della notte tra il 4 e il 5 agosto. Nuovo banco di prova di gran prestigio quindi per la Juventus di Max Allegri, che però in questa tournée americana risulta ancora priva di alcuni dei suoi uomini di punta per il prossimo campionato, tra vacanza e casi di calciomercato: chi mancherà al suo primo match da ex è proprio Cristiano Ronaldo, che comunque si è già unito ai suoi compagni di squadra alla Continassa in ritiro. Anche i blancos di LOpetegui sono qui presenti a ranghi non ridotti ma certo non completi. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Real madrid-Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto che il match di questa notte è, in fin dei conti, un’amichevole pure tra big, appare complicato stilare un pronostico esatto dell’esito. Il portale di scommesse snai però vede nell’1x2 il successo della Juventus fissato a 3.00, e la vittoria del Real Madrid meritevole della quota di 2.15: il pareggio è stato invece dato a 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID JUVENTUS

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Mister Lopetegui, come anche Allegri, dovrà fare non pochi conti per stilare la probabile formazione di partenza del match di questa sera: non è certo lo spogliatoio completo quello presente negli Stati Uniti e di certo vedremo ancora in campo diversi nomi già titolari pochi giorni fa contro il Manchester United. Nel 4-2-3-1 di partenza non mancherà Casilla tra i pali e vedremo un reparto difensivo composto da Odrionzola e Carvajal sull’esterno e dal duo Nacho-Vallejo. Per quando riguarda la mediana però vedremo qui nomi più noti: Llorente e Isco faranno da collegamento tra i reparti con Ceballos chiamato ad agire dietro l’attacco. Anche qui le mosse di Lopetegui sono abbastanza obbligate, benchè vi siano in panchina non pochi volti nuovi: in avanti vedremo il tridente Bale-Benzema-Arnaiz Oscar .

LE SCELTE DI ALLEGRI

Anche in vista del match amichevole contro il Real Madrid in alcune parti del campo, le mosse di Allegri per la probabile formazione bianconera paiono abbastanza obbligate: questo per esempio sta succedono in attacco, dove i grandi big dello spogliatoio son rimasti in italia o sono ancora in vacanza. Nel tridente offensivo infatti anche oggi contro il Real Madrid vedremo in prima punta Favilli, con De Sciglio e Bernardrschi riadattati come mezze ali. Per la mediana invece il tecnico della Vecchia Signora potrebbe giocare maggiormente nel reparto a tre: questa notte però potrebbero essere titolari Pjanic con Khedira e Fernandez a supporto. Pochi dubbi invece in difesa: davanti a Szczesny vedremo Barzagli e Chiellini al centro, con Cancelo e Alex Sandro di nuovo titolari sulle fasce esterne..

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-2-3-1): Casilla; Odriozola, Nacho, Vallejo Carvajal; Llorente, Isco; Arnaiz Oscar, Ceballos, Bale; Benzema. All Lopetegui

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Fernandes; Bernardeschi, Favilli, de Sciglio. All. Allegri

