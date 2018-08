Probabili formazioni / Milan Barcellona: Rafinha, aria di derby. Quote e ultime novità live

Probabili formazioni Milan Barcellona: quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo a Santa Clara per la sfida amichevole per la International Champions cup 2018.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 19.58 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Barcellona (LaPresse)

Nelle probabili formazioni di Milan-Barcellona, abbiamo visto come nel lato dei Blaugrana vi sia una grande abbondanza di giovani talenti, provenienti dalle altre formazioni del club spagnolo. Un nome però spicca, ed è quello ben noto di Rafinha, ex grande avversario dei rossoneri nel Derby di Milano. Il centrale brasiliano, infatti fino a poche settimane fa vestiva la maglietta dell’Inter, con la quale si è quindi trovato più volte in campo contro il Milan nelle stracittadine: poi questa estate è scaduto il prestito e Rafinha è tornato al Barcellona, vista l’impossibilità del club di Galleria Vittorio Emanuele di versare il riscatto richiesto. Lasciato il passato alle spalle, oggi Rafinha sarò senza dubbio uno dei titolari di Valverde, e il brasiliano nutre la speranza che una bella prestazione questa sera possa essere utile in vista della prossima stagione.

GLI ULTIMI ARRIVATI

Stanotte è attesa la partita amichevole tra Milan e Barcellona, ma la mente di molti tifosi è già a Milanello e ai nuovi colpi di calciomercato estivo della società di Leonardo, e di come questi verranno inseriti nelle probabili formazioni di Gattuso. Salutato capitan Bonucci, che ha fatto ritorno alla Juventus, il club rossonero ha abbracciato, o meglio è un attesa di poter abbracciare Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, che proprio nei giorni scorsi hanno ufficializzato il loro passaggio dalla Juventus. Di certo l’attesa per vedere in campo questo due grandi nomi è tantissima: il primo di fatto sostituirà in toto Leonardo Bonucci (seppure non con la fascia da capitano) mentre il secondo dovrebbe risolvere il problema di mancanza di gol. Di certo Cutrone ha fatto molto bene l’anno scorso, ma da solo ha potuto fare poco, visto che Andrè Silva e Kalinic non si sono rivelati all’altezza delle aspettative.

REINA, IL GRANDE EX

Esaminando da vicino le probabili formazioni di Milan-Barcellona non possiamo non notare la presenza in campo oggi come titolare di Pepe Reina, il grande ex del match, anche se nell'amichevole per la International Champions Cup. Il portiere spagnolo, appena arrivato alla maglia rossonera dopo ben tre stagioni passate con la maglia del Napoli, anche oggi si gioca la maglia da titolare nel test match con Gigio Donnarumma. Essendo un colpo di calciomercato, i numeri di Reina in rossonero sono ancora praticamente nulli, anche se ovviamente si è comportato molto bene finora, nei pochi minuti di gioco messi davvero nelle gambe. Molto più lunga ovviamente è stata l’esperienza personale con il Barcellona, club dove lo stesso Reina ha mosso i suoi primi passi. Cresciuto nel Barca Juvenil A, con il tempo Reina ha scalato le formazioni blaugrana fino alla prima squadra, di cui ha vestito i colori fino al 2002 quando è stato acquistato dal Villarreal.

SENZA UN CAPITANO

La sfida tra Milan e Barcellona, come evidenziano anche le probabili formazioni del match di questa notte, sarà anche la prima che la squadra di Gennaro Gattuso giocherà senza un capitano. Il mercato infatti negli ultimi giorni ha portato Leonardo Bonucci a togliersi la faccia di capitano del Milan per fare ritorno alla Continassa dalla Juventus, dopo appena un anno dal suo approdo alla capitale meneghina. Senza il difensore a chi andrà la fascia? La domanda è senza dubbio pesante e anzi la scelta potrebbe divenire anche definitiva all’inizio della prossima stagione di campionano. Sulla carta il giocatore che ha maggiormente i gradi per indossare la fascia e portare avanti la squadra, questa notte come per tutta la stagione, è Alessio Romagnoli, che ha già rinnovato con il Milan in tempi non sospetti. Al suo psoto rimane valida l’idea Bonaventura, ma chiaramente dovremmo attendere il campo per scoprirlo.

LE ULTIME NOTIZIE

Si accederà nella notte italiana tra il 4 e il 5 agosto la partita amichevole per la International Champions Cup 2018 tra Milan e Barcellona: un nuovo banco di prova quindi di grandissimo prestigio per Gattuso e i suoi, che scenderanno quindi in campo al Levi’s Stadium di Santa Clara alle ore 2.00 secondo il fuso orario italiano. La sfida però si annuncia forse più importante per i rossoneri che per i blaugrana: se non altro Gattuso, oltre ai casi di mercato, ha con se in America una formazione quasi al completo. Cosa che non si può dire per Valverde, che ha lasciato in Spagna la maggior parte dei suoi uomini di punta per la prossima stagione. Non per questo l’amichevole di questa notte sarà meno decisiva: andiamo a vedere quali porrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan-Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida amichevole tra Milan e Barcellona nella International Champions cup, il pronostico dei principali bookmakers vedono i blaugrana in vantaggio sia pure di poco. Per la snai nell’1x2 il successo rossonero è stato dato a 2.79, contro il 2.30 fissato per la vittoria dei blaugrana, con il pari quotato invece a 3.55.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BARCELLONA

LE MOSSE DI GATTUSO

In vista del match contro i Blaugrana , è assai probabile che Gattuso voglia optare per un leggero turnover nel disegnare la probabile formazione rossonera, tenendo conto però di dove tali cambi potranno essere fatti senza metter a rischio la solidità dell’11, viste poi le belle cose fatte negli ultimi test match. Per il Milan sarà comunque sempre il 4-3-3 il modulo di riferimento e tra i pali potremmo vedere un grande ex del Match come Pepe Reina. In avanti, senza Bonucci e il volto nuovo Caldara, vedremo al centro il duo Romagnoli-Musacchio, con Calabria e Antonelli attesi invece sulle corsie più esterne del reparto. Per la mediana ecco l’insostituibile Kessie a fare da mezz’ala assieme a Jose Mauri, in dubbio però con Bonaventura, ancora in panchina: in cabina di regia non mancherà Locatelli. Per l’attacco il punto di riferimento sarà ancora una volta Cutrone come titolare, in attesa che Higuain gli contenta il posto: ecco poi Calhanogliu e Halilovic a completare con il volto nuovo del mercato al posto di Suso, al meritato riposo.

LE SCELTE DI VALVERDE

Come abbiamo detto prima sono tanti i big che mancano dallo spogliatoio di Valverde, che anche in occasione del match con il Milan dovrà quindi puntare su altri nomi per la probabile formazione di stanotte, come fatto anche negli altri appuntamenti della ICC 2018. Sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento dei blaugrana, che tra i pali si affideranno ancora a Cilessen. Per la difesa ecco Lenglet e Marlon ancora chiamati al centro del reparto, completato sull’esterno da Miranda e Semedo. Poche novità anche in mediana, almeno rispetto a quanto abbiamo visto nelle ultime uscite: qui le maglie da titolari andranno sulle spalle di Rafinha, Roberto e Paco. Per l’attacco l’assenza di nomi come Suarez, Messi e Coutinho si fa sentire: toccherà al tridente Malcom-Ruiz-Vidal fare il possibile questa sera.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): Reina; Antonelli, Musacchio, Romagnoli, Calabria, Kessie, Locatelli, Jose Mauri: Calhanoglu, Cutrone, Halilovic All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Cillessen; Miranda, Lenglet, Marlon, Semedo; Raifinha, Roberto, Paco; Malcom, Ruiz, Vidal. All. Valverde

