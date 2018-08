PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Liverpool: il duello Salah vs Callejon, ultime novità live

Probabili formazioni Napoli Liverpool: info e le ultime novità sui titolari chiamati questa sera in campo a Dublino per la partita amichevole. Oggi esordirà Alisson tra i Reds?.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 17.06 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Liverpool (laPresse)

Nelle probabili formazioni di Napoli-Liverpool puntiamo ora i riflettori su due personaggi di immenso valore, che anche l'anno scorso hanno davvero fatto la gloria del proprio club, agendo come esterno destro del proprio attacco. Ci riferiamo ovviamente al faraone Momo Salah e all’azzurro Jose Callejon, titolare nonostante qualche acciacco rimediato nei giorni scorsi. I loro numeri dopo tutto sono eccezionali, anche se consideriamo solo quando fatto l’anno scorso: l’esterno egiziano è stato con i Reds il capocannoniere della Premier League e in stagione ha firmato in tutto 44 gol in 52 presenze. Dall’altra parte ecco Callejon, uno dei favoriti di Sarri e tra i più stakanovisti della precedente stagione del Napoli. I numero dello spagnolo comprendono quindi 50 match, 4163 minuti, 17 assist vincenti e 12 gol.

FOCUS SUI PORTIERI

Considerando le probabili formazioni di Napoli e Liverpool vediamo che tra i pali i due club hanno due situazioni completamente differenti da gestire anche alla vigilia di questa amichevole. Da una parte c’è Ancelotti e il Napoli, in grave carenza: senza Reina e con Meret infortunato, l’unico numero 1 che rimane è Karnezis, ex udinese e appena arrivato ai colori azzurri, pur dopo una stagione non così eccezionale. Dall’altra parte ecco che in casa Liverpool vi è perfino troppo ricchezza di estremi difensori e Klopp è posto di fonte a una scelta. Nel corso dell’International Champions Cup, tra i pali dei Reds si sono alternati Grabara e Kelleher, con Karius che ha ottenuto solo pochi minuti. A loro però oggi si aggiunge anche Alisson che si è appena unito alla squadra di Klopp: il Brasiliano è certamente il primo indiziato alla maglia titolare, ma il ballottaggio è amplissimo.

ACCIACCATI DI LUSSO

In vista del match amichevole tra Napoli e Liverpool erano davvero tanti i casi dubbi in casa degli azzurri, ma per fortuna Carlo Ancelotti non ha dovuto far troppa fatica nello stilare le probabili formazioni per la sfida di oggi. Eppure i nomi eccellenti he probabilmente dovevano rimanere in panchina erano tanti: sia Callejon che Insigne erano dati per assenti poichè avevano rimediato pestoni e contusione durante il test match amichevoli svolto qualche giorno fa con il Chievo. Per entrambi però l'allarme è rientrato presto: un po’ di ghiaccio e riposo e entrambi saranno oggi titolari. In casa azzurra però vi sono ancora alcuni assenti di gran peso, non ultimo Meret, che a inizio della preparazione estiva aveva subito la frattura del braccio: per il portiere però il rientro è fissato già per fine agosto, quando si spera di rivedere almeno in campo anche Ghoulam. Rimanendo sempre nell’infermeria azzurra ricordiamo invece che è molto più grave la condizione di Younes: la rottura del tendine d’Achille lo era fuori almeno fino a Natale.

LE ULTIME NOTIZIE

Nuovo banco di prova di gran lusso: questa sera alle ore 19.00 all’Aviva Stadium di Dublino si giocherà la sfida amichevole tra Napoli e Liverpool, incontro che ha già il sapore di Champions League e sul quale c’è molta attesa. I Reds dopo tutto sono prossimi a dare il via al proprio campionato nazionale e hanno chiuso in maniera importante l’International Champions cup, il torneo che unisce alcuni dei miglior club d’Europa. Non è stato da meno il Napoli sotto la nuova guida di Carlo Ancellotti. Di minor prestigio ma sempre impegnativi i test estivi condotti dagli azzurri, che però solo questa sera si troveranno davvero un avversario di prestigio. Ecco quindi che c’è molta curiosità intorno alle prossime mosse di Klopp e Ancelotti, specie per come definiranno le probabili formazioni di Napoli-Liverpool.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LIVERPOOL

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Di fronte a un match e un avversario di così gran lusso e a questo punto della preparazione estiva, il tecnico dl Napoli Carlo Ancelotti non può che puntare sulle sicurezze che finora gli sono arrivate dal campo, ovvero alcuni titolari e il modulo di partenza. Sarà infatti sempre il 4-3-3 di memoria Sarriana il riferimento degli azzurri anche per la probabile formazione in campo oggi contro i Reds. Tra i pali il nome a disposizione sarà quello di Karnezis, visto che Meret risulta ancora out per infortunio: davanti però un solido reparto a 4 con la coppia centrale Koulibaly-Chiriches e Hysaj e Mario Rui attesi sulle fasce esterne. Pochi dubbi anche in mediana: qui sarà il capitano Marek Hamsik a dirigere il gioco nella sua nuova posizione al centro del reparto, completato da Fabian e Allan, ma con Diawara pronto dalla panchina. Per l’attacco Carletto non ha dubbi: recuperati Callejon e Insigne da qualche acciacco, ci sarà Milik in prima punta.

LE MOSSE DI KLOPP

Per la sfida contro il Napoli Jurgen Klopp dovrebbe per la prima volta abbracciare uno dei colpacci di mercato in casa inglese ovvero Alisson Becker, giunto dalla Roma: il brasiliano dovrebbe quindi esordire già oggi con la maglia dei Reds, per la gioia dei tifosi. Definito chi starà tra i pali ecco sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento per la probabile formazione del Liverpool: in difesa ecco quindi un reparto a 4 con Clyne e Robertson attesi sull’esterno e al centro la coppia Van Dijk-Klavan. In mediana dovrete esserci Fabinho a governare il gioco del Liverpool e il brasiliano sarà affiancato da Milner e Wijnaldum. Per l’attacco le maglie sono più che confermate con Salah atteso dal primo minuto, assieme a Sturridge e Mane.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Allan; Callejon, Milik, Insigne All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3) Alisson; Clyne, Van Dijk, Kalian, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Sturridge, Mane. All Klopp.

