Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite (2^ turno preliminare, 4 agosto 2018)

04 agosto 2018

04 agosto 2018 Michela Colombo

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

La Coppa Italia torna sotto i riflettori e lo farà già oggi sabato 4 agosto 2018: in campo ecco infatti le prime partite, valide come anticipo del secondo turno a eliminazione diretta del tabellone della manifestazione nazionale. In campo ecco quindi i protagonisti dei prossimi campionati di Serie B e Serie c (ripescaggi a parte) e chi è riuscito a trovare un pass per tale fase della competizione appena 7 giorni fa nella primo turno a eliminazione diretta. La formula dei match è la classica di questa fase: match di 90 minuti (più recupero), dove in caso di parità si andrà a disputare tempi supplementari e infine i calci di rigore. Nel precedente turno non sono stati pochi gli incontri decisi proprio al dischetto: chissà che succederà oggi! Prima però di scoprirlo andiamo a veder che cosa ci riserva il programma delle partite per la giornata di oggi, 4 agosto 2018.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Come prima annunciato oggi sabato 4 agosto 2018 avranno luogo solo i primi anticipi di questo secondo turno preliminare della Coppa Italia: saranno infatti appena 4 i campi impegnati. Ad aprire le danze sarà quindi la partita tra Ascoli e Viterbese, attesa in campo al Del Duca già alle ore 18.00. A seguire nel programma delle sfide ecco poi tre incontri, il cui fischio d’inizio è stato previsto alle ore 20,30. A quell’ora avranno quindi luogo i match Carpi-Ternana, Spezia-Sambendettese e Trapani-Cosenza, dai quali ovviamente usciranno i primi verdetti per questa appassionate fase della Coppa Italia. Chiaramente già definiti i prossimi incroci, anche se ovviamente il tabellone non è sempre completo. Possiamo intanto ricordare che la vincente di Ascoli-Viterbese nel primo turno affronterà la Sampdoria: la vincente di Carpi-Ternana, se la vedrà contro il Sassuolo, la vincente di Spezia-Sambenettese con la Spal e infine la vincente del match Trapani-Cosenza con il Torino di Mazzarri.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 18:00 Ascoli - Viterbese

Ore 20:30 Carpi - Ternana

Ore 20:30 Spezia - Sambenedettese

Ore 20:30 Trapani - Cosenza

