Spal Eintracht/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Spal Eintracht info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Gais

04 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Spal Eintracht (LaPresse)

Spal Eintracht Francoforte è la nuova amichevole per la formazione ferrarese allenata da mister Leonardo Semplici: si gioca oggi pomeriggio, sabato 4 agosto alle ore 16.00 a Gais, località della provincia di Bolzano dove la Spal arriverà da Auronzo di Cadore per disputare questa significativa amichevole internazionale contro una squadra di grande prestigio, che milita in Bundesliga e nella scorsa stagione ha pure vinto la Coppa di Germania. Sarà dunque un test davvero importante per Spal che appunto oggi chiude la fase di preparazione estiva in montagna: Leonardo Semplici e i suoi ragazzi stanno lavorando con l’obiettivo di conquistare una nuova salvezza dopo quella ottenuta nel passato campionato, davvero significativa perché arrivata dopo una doppia promozione consecutiva dalla Serie C alla Serie A, dove la gloriosa Società Polisportiva Ars et Labor è tornata dopo circa mezzo secolo d’attesa. In pratica, la Spal è reduce da tre stagioni consecutive indimenticabili: si lavora per la quarta…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Spal Eintracht Francoforte non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita amichevole in programma a Gais, di conseguenza punto di riferimento fondamentale per tutte le informazioni su questo incontro saranno naturalmente il sito Internet e i profili ufficiali sui social network della Spal.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL EINTRACHT

La Spal torna in campo questo pomeriggio ad appena tre giorni di distanza dal precedente impegno. Mercoledì gli uomini di mister Semplici hanno vissuto una giornata davvero impegnativa, con due partite nello stesso giorno contro altrettante squadre slovene, il Gorica e il Koper. Nella prima sfida, quella disputata contro il Gorica, i titolari erano Gomis in porta, poi Djourou, Felipe, Everton, Vicari, Fares, Antenucci, Schiattarella, Petagna, Kurtic e Lazzari. Subito dopo ecco la partita contro il Koper e naturalmente una rivoluzione nella formazione titolare: in questo caso erano partiti titolari Thiam, Vaisanen, Salamon, Esposito, Cremonesi, Costa, Dickmann, Valoti, Paloschi, Viviani e Vitale. Di fatto dunque tutti gli elementi della rosa hanno una partita nelle gambe di appena tre giorni fa, vedremo dunque quali saranno le scelte di Semplici per questo nuovo impegno così ravvicinato e contro un avversario di notevole valore.

© Riproduzione Riservata.