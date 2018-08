DIRETTA / Spezia Sambenedettese (risultato finale 2-1) streaming video e tv: liguri avanti col brivido!

Diretta Spezia Sambenedettese: info streaming video e tv della partita in programma oggi sabato 4 agosto e valida per la Coppa Italia, nel secondo turno a eliminazione.

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 22.25 Fabio Belli

Diretta Spezia Sambenedettese (LaPresse)

DIRETTA SPEZIA SAMBENEDETTESE (RISULTATO FINALE 2-1): LIGURI AVANTI COL BRIVIDO!

Sembrava padrone assoluto della partita, lo Spezia, invece si è dovuto guadagnare la qualificazione al terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia col brivido, negli ultimi minuti. Dopo aver subito lo svantaggio, la Sambenedettese infatti come previsto si è lanciata in avanti ed al 32' della ripresa ha trovato il pari con Gelonese. Gol subito un po' a sorpresa da uno Spezia che stava controllando bene il vantaggio, e che invece si è trovato a cercare un gol per evitare i supplementari: rete che è arrivata grazie a un eurogol di Bartolomei, che da circa 30 metri ha lasciato partire una bordata che non ha lasciato scampo al portiere avversario, Sala. Gol meritato per quello che è stato di fatto il migliore in campo della partita, lo Spezia ha potuto conservare il vantaggio fino alla fine ed ha conquistato così il passaggio del turno, guadagnandosi la sfida contro la Spal d domenica prossima. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA PIERINI!

Al 21' del secondo tempo lo Spezia è passato in vantaggio sulla Sambenedettese, nell'incontro del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia allo stadio Picco. Gran destro di Pierini e lo stadio ha potuto esplodere una grande esultanza. Appena un minuto prima i marchigiani si erano giocati il primo cambio della partita, con Minnozzi che aveva preso il posto di Calderini. Bella Sambenedettese sul piano della concretezza, ma il pallino del gioco offensivo è sempre stato in mano ai liguri, che tra il 16' ed il 18' ci hanno provato due volte con De Francesco, ma senza fortuna. Il vantaggio bianconero costringe ora la Samb a tirar fuori la testa e a cercare il pari, con lo Spezia che proverà però a sua volta a sfruttare i maggiori spazi a propria disposizione. (agg. di Fabio Belli)

I LIGURI NON TROVANO SBOCCHI

Si è chiuso sullo 0-0 il primo tempo tra Spezia e Sambenedettese nel match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Dopo un buon avvio, lo Spezia ha trovato sempre meno sbocchi offensivi, con i marchigiani bravi a difendersi con giudizio. Poco da segnalare offensivamente, a parte un bello scambio al 34' tra Bartolomei e Gyasi, con la conclusione del ghanese che non ha mancato di molto il bersaglio. Al 36' primo ammonito della partita, cartellino giallo per Biondi della Sambenedettese per un duro intervento su Okereke. Dopo un minuto di recupero le due formazioni rientrano negli spogliatoi ancora in risultato di parità. (agg. di Fabio Belli)

DUE GOL ANNULLATI AD OKEREKE

A metà primo tempo ancora 0-0 tra Spezia e Sambenedettese nella sfida del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Liguri che si sono visti annullare due gol tra il 7' e l'8', realizzati entrambi con Okereke. Forti dubbi sulla posizione di partenza dell'attaccante nigeriano in occasione della prima marcatura, il fuorigioco è invece apparso netto nella seconda occasione. Lo Spezia è più aggressivo e la Sambenedettese cerca principalmente di contenere e ripartire. Il portiere dei marchigiani Sala controlla una conclusione di Bartolomei all'11', al 24' poi i bianconeri vanno di nuovo vicini al gol con Pierini, bravo a sfruttare una sponda aerea di Mora: la conclusione esce però d'un soffio a lato e il risultato allo stadio Picco di La Spezia resta ancora a reti bianche. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Sta per avere inizio la tanto attesa sfida tra Spezia e Sambenedettese, match per il secondo turno della Coppa Italia. Come abbiamo detto prima gli spezzini sono oggi in campo di diritto ma non i rossoblu, che pochi giorni fa hanno battuto l’Unione Sanremo. Proprio in tale occasione aveva preso parola Luca Gelonese che, come riporta gazzettarossoblu.it aveva affermato: “C’è molto entusiasmo perché ripartiamo dopo un anno bellissimo. Ci sono tanti giovani e noi giocatori più esperti dobbiamo essere pronti ad indirizzarli. Nonostante tutto abbiamo risposto bene. Il mister è molto bravo, soprattutto come persona. Ci tiene molto al rapporto singolo con i giocatori. Ci tocca una squadra di Serie B? Pure noi tocchiamo a loro. Daremo il meglio per cercare di fare bella figura. Siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere, ci sono tante cose da fare ancora ma per lavorare su meccanismi e aspetto fisico ci vuole ancora tempo”. Diamo quindi la parola al campo: si gioca!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Non sarà prevista diretta tv della partita sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, acspezia.com e sambenedettesecalcio.it, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

TESTA A TESTA

In vista del match della Coppa italia tra Spezia e Sambenedettese, appare senza dubbio molto curioso andare a vedere che cosa ci può dire lo storico che unisce questi due club, in campo questa sera per il secondo turno. L’elenco dopo tutto è molto lungo e comprende ben 13 incontri diretti tra le due formazioni, raccolti dal 10790 a oggi, soprattutto nel terzo campionato italiano, nelle sue varie denominazioni: in tutto ecco 2 successi da parte dei liguri e 6 vittorie per la formazione rossoblu, oltre che 5 pareggi. Abbastanza datato l’ultimo testa a testa tra Spezia e Sambenedettese, visto che infatti risale alla stagione 2005-2006 della Serie C1, gruppo A: allora fu successo degli spezzini sia nella partita di andata che al ritorno, questo giocato in casa. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Spezia-Sambenedettese, diretta dall'arbitro Giua, sabato 4 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle partite del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. I liguri sono reduci da un campionato di metà classifica in Serie B, in cui comunque sono finiti a 7 punti di distanza dalla qualificazione ai play off che avevano raggiunto nelle precedenti tre stagioni. I marchigiani sono stati eliminati nel maggio scorso nei quarti di finale dei play off promozione dal Cosenza, ed hanno superato il primo turno di Coppa Italia battendo di misura in casa, allo stadio Riviera delle Palme, l'Unione Sanremo grazie ad un gol di Gelonese in apertura di ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SAMBENEDETTESE

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa liguri schiereranno Lamanna in porta, De Col sull'out difensivo di destra e Augello sull'out difensivo di sinistra, mentre Terzi e Giani saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio al terzetto composto da Bolzoni, Mora e Bartolomei, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il nigeriano Okereke, il ghanese Gyasi e Vignali. Risponderà la Sambenedettese con Sala a difesa della porta e una difesa a tre schierata con Miceli, Rapisarda e Zaffagnini. Di Pasquale sarà l'esterno laterale di destra e Gelonese l'esterno laterale di sinistra, mentre Cecchini, Bove e Ilari saranno i centrali di centrocampo. In attacco Di Massimo farà invece coppia con Minnozzi.

RISULTATI E CONTESTO

Seppur impegnate in campionati diversi in questa stagione, Spezia e Sambenedettese si presentano ai nastri di partenza come realtà ambiziose, vogliose di un salto di qualità rispetto a quanto fatto vedere di recente. L'esperienza di Marino, che nelle ultime due stagioni ha mancato d'un soffio la promozione in Serie A alla guida del Frosinone ed ha salvato un Brescia che navigava in cattive acque di classifica, potrebbe essere sicuramente utile ad uno Spezia che ormai da un lustro vorrebbe provare a vivere il sogno Serie A, ma ha ottenuto come massimo risultato la semifinale play off disputata nel 2016. La Sambenedettese l'anno scorso ha stazionato ai piani alti della classifica del girone B di Serie C, pur senza mai insidiare davvero il dominio del Padova poi promosso, e pur piazzandosi tra le prime 8 dei play off non è mai riuscita a dare davvero la sensazione di poter puntare alla promozione. Il club marchigiano ci riprova provando ad allestire una squadra più solida, che è partita bene in Coppa Italia eliminando un club di D, l'Unione Sanremo.

QUOTE E PRONOSTICO

I moduli a confronto saranno il 4-3-3 scelto dal tecnico dello Spezia, Pasquale Marini, ed il 3-5-2 del nuova allenatore della Samb, Giuseppe Magi. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono lo Spezia favorito con una certa convinzione, con Betclic che propone a 1.85 la vittoria ligure, mentre Eurobet quota 3.30 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Snai moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale successo in trasferta dei marchigiani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 2.05 l'over 2.5 e 1.68 l'under 2.5.

