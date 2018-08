Trabzonspor Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Trabzonspor Cagliari info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell'amichevole della formazione sarda (oggi sabato 4 agosto)

04 agosto 2018 Fabio Belli

Cagliari, amichevole contro il Trabzonspor (foto LaPresse)

Trabzonspor-Cagliari, sabato 4 agosto 2018 alle ore 18.00, sarà una sfida amichevole per la formazione rossoblu, in trasferta in Turchia in preparazione verso il nuovo campionato, con la Serie A che scatterà nel weekend di sabato 18 e domenica 19 agosto. Non è prevista diretta tv della partita sui canali in chiaro o a pagamento e neppure diretta streaming video via internet. I profili social dei due club, su Facebook e Twitter, potranno dare aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

PROSEGUE IL TOUR TURCO DEI ROSSOBLU

Prosegue il tour turco del Cagliari, che dopo aver giocato, perdendo 2-1, un'amichevole allo stadio Sukru Saracoglu contro il Fenerbahce, ora sfida un'altra grande tradizionale del calcio ottomano, il Trabzonspor. Non si giocherà a Trabzon, Trebisonda in italiano, ma i rossoblu resteranno nella capitale, Istanbul, pur dovendo fare a meno di qualche pezzo come Pavoletti: proprio il centravanti dei sardi infatti ha accusato un problema alla schierna nela match contro il Fenerbahce. Per lui lavoro in piscina nelle ultime ore e un biglietto da spettatore contro il Trabzonspor, che nell'ultima amichevole disputata ha invece rifilato un rotondo 3-0 ad un'altra formazione turca, il Samsunspor. Il Cagliari è ripartito dalla guida tecnica di Rolando Maran, ed all'esordio in campionato affronterà l'Empoli in trasferta. Una settimana prima, il 12 agosto, ci sarà però un altro appuntamento ufficiale, il terzo turno di Coppa Italia: i rossoblu affronteranno la vincente della sfida del secondo turno tra Palermo e L.R. Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR CAGLIARI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Olimpico Ataturk di Instanbul, dove andrà in scena la sfida amichevole. Trabzonspor in campo con Onur in porta e una difesa a quattro con Huseyin, Mustafa, Pereira e Sosa. A centrocampo ci sarà spazio per Olcay, Abdulkadir e due vecchie conoscenze del calcio italiano, l'ex laziale Eddy Onazi e l'ex Genoa e Milan Kucka. In attacco faranno coppia Rodallega ed Ibanez. Risponderà il Cagliari con Cragno tra i pali, Faragò sull'out difensivo di destra e Lykogiannis sull'out difensivo di sinistra, mentre Ceppitelli e Romagna saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo spazio per Castro, Cigarini e Barella, mentre Ionita si muoverà da trequartista alle spalle di Farias e il coreano Han, visto che Pavoletti non potrà essere della partita per infortunio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull'amichevole allo stadio Olimpico Ataturk di Instanbul, quote equilibrate da parte dei bookmaker, con l'agenzia Bet365 che propone la vittoria turca a 2.04, l'eventuale pareggio a una quota di 3.60, mentre l'eventuale affermazione esterna dei sardi viene offerta a una quota di 3.60. Per quanto riguarda le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, per Eurobet l'over 2.5 viene quotato 1.60, mentre l'under 2.5 viene proposto a una quota di 2.30.

