DIRETTA/ Udinese Hannover (risultato finale 1-2) streaming video e tv: primo ko stagionale per i friulani!

Diretta Udinese Hannover info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Klagenfurt

04 agosto 2018 - agg. 04 agosto 2018, 21.39 Mauro Mantegazza

DIRETTA UDINESE HANNOVER (RISULTATO FINALE 1-2): PRIMO KO PER I FRIULANI

L'Udinese si arrende per due reti a uno all'Hannover e incassa la prima sconfitta della stagione. Bianconeri che subiscono il raddoppio nel corso del secondo tempo e che sono riusciti soltanto ad accorciare le distanze e rendere meno amara la sconfitta con Lasagna nel finale del match. Poche occasioni da gol nella ripresa, ciononostante la difesa friulana ha dato indicazioni alterne e non ha convinto pienamente. Avversari apparsi più pimpanti dal punto di vista atletico, bravi a firmare il raddoppio con Fullkrug dagli undici metri. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

BEBOU LA SBLOCCA

I tedeschi chiudono il primo tempo avanti uno a zero contro l'Udinese grazie al gol messo a segno da Bebou. Hannover che è riuscito a passare in vantaggio grazie ad una defaiance difensiva della formazione friulana. Gestione della palla troppo molle dei bianconeri, che non riescono ad imprimere ritmo al match. Tuttavia nel finale di primo tempo ci sono state diverse chance per i bianconeri, che però non hanno concretizzato. Non in particolare forma Machis, Mandragora e Samir a differenza delle ultime apparizioni. Bene De Paul, Barak e Lasagna. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

IN CAMPO!

Pochissimi minuti ormai ci separano da Udinese Hannover, l’amichevole che la squadra bianconera affidata al nuovo tecnico Julio Velazquez disputa oggi a Klagenfurt. Andiamo allora a presentare in breve gli odierni avversari del Bologna, cioè i tedeschi dell’Hannover. La squadra della città della Bassa Sassonia ha una storia molto lunga, essendo stata fondata nel lontano 1896: le soddisfazioni però non sono state numerose, perché troviamo le vittorie di due campionati nel 1938 e nel 1954, ai quali aggiungere la Coppa di Germania vinta nel 1992, unico titolo degli ultimi 60 anni, particolarmente significativo perché ottenuto da un Hannover che in quella stagione militava nella seconda serie. L’ultima promozione risale al 2017, dunque nella scorsa stagione l’Hannover ha giocato in Bundesliga ottenendo la salvezza grazie al tredicesimo posto finale in classifica. Adesso però la parola deve passare al campo, perché ci separa ormai davvero poco al fischio d’inizio, l’amichevole Udinese Hannover sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come per tutte le amichevoli della squadra friulana, anche Udinese Hannover viene trasmessa in diretta tv su Udinews Tv, il canale interamente dedicato ai bianconeri: lo trovate al numero 110 del digitale terrestre in Friuli e in Veneto o, in alternativa per tutti, anche in diretta streaming video, perché sul sito www.udinews.tv saranno a disposizione le immagini della partita in programma oggi a Klagenfurt.

UN ANNO FA

Sempre più vicina l’amichevole fra Udinese e Hannover, possiamo allora ricordare che queste due formazioni si erano affrontate anche nella scorsa estate, sempre in occasione di una amichevole pre-campionato. Era il 30 luglio 2017 e si giocava in quel caso allo stadio di Wolfsberg, in Austria, dove la partita fra i bianconeri friulani e la formazione tedesca terminò con un pareggio per 1-1. Letteralmente un botta e risposta nel giro di appena un minuto, cioè fra il 12’ e il 13’ del secondo tempo. Era passato in vantaggio l’Hannover grazie al gol segnato da Klaus, ma immediato fu il pareggio firmato da Perica per l’Udinese che era ancora allenata da Luigi Del Neri. Si “parte” dunque da una situazione di parità in questa sorta di rivincita a un anno di distanza, anche se davvero tanto è cambiato da allora: quest’anno riuscirà qualcuno a conquistare la vittoria? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL CALENDARIO

Udinese Hannover è una nuova tappa del cammino di avvicinamento dei bianconeri friulani ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. L’attesa è ormai piuttosto breve, perché domenica 12 agosto sarà in programma il terzo turno di Coppa Italia, il primo che vedrà scendere in campo anche le formazioni di Serie A, ad eccezione delle prime otto dello scorso campionato. L’Udinese giocherà questo incontro in casa contro la vincente dell’incontro fra il Benevento e l’Imolese, in programma nel secondo turno domenica 5 agosto. Ci saranno poi le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento allo stadio Tardini di Parma alla prima giornata e dunque domenica 19 agosto, alle ore 20.30. Prima della sosta ci saranno anche Udinese-Sampdoria alla seconda giornata domenica 26 agosto sempre alle ore 20.30, debutto alla Dacia Arena di Udine, poi domenica 2 settembre alle ore 18.00 nel terzo turno di campionato ecco la trasferta a Firenze per affrontare naturalmente la Fiorentina. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Udinese Hannover è la nuova amichevole per i bianconeri friulani del nuovo allenatore spagnolo Julio Velazquez: si gioca oggi pomeriggio, sabato 4 agosto alle ore 19.00 a Klagenfurt, città dell’Austria che è capoluogo della Carinzia. Al Worthersee Stadion della località austriaca l’Udinese era scesa in campo già in occasione delle precedenti amichevoli che i bianconeri hanno disputato contro gli inglesi del Leicester e poi contro Al Wehda Mekka e Al Hilal. I friulani stanno giocando molto spesso, evidentemente si tratta di una scelta molto precisa da parte dell’allenatore Julio Velazquez, che è il nome nuovo fra tutti i tecnici della prossima Serie A, uno spagnolo emergente ma di certo poco conosciuto in Italia: sarà un azzardo oppure una mossa geniale da parte della dirigenza dell’Udinese? Solamente il tempo ce lo dirà, per il momento si deve pensare a fare il meglio possibile in questa fase di preparazione estiva in cui la squadra sta imparando a conoscere tutte le richieste e le idee del mister.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE HANNOVER

Come abbiamo accennato, l’Udinese di Julio Velazquez era scesa in campo appena tre giorni fa, sempre a Klagenfurt. Vediamo dunque di orientarci sulle probabili formazioni per l’amichevole di oggi basandoci su quanto era successo mercoledì contro l’Al Hilal. I titolari erano stati Nicolas in porta; nella linea difensiva a quattro Wague, Samir, Nuytinck e Stryger; in mediana la coppia formata da Fofana e Mandragora; ecco poi Barak, Machis e Ali Adnan in appoggio alla prima punta Lasagna. Naturalmente è possibile che oggi, ad appena tre giorni di distanza, sia titolare qualche giocatore che mercoledì era invece partito dalla panchina, perché in questa fase della preparazione estiva è certamente importante che tutti i giocatori della rosa mettano nelle gambe quanti più minuti possibile.

