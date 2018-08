Vidal al Barcellona/ Ultime notizie: contratto triennale a 9 milioni a stagione

Vidal al Barcellona è ufficiale: niente Inter per il centrocampista cileno che firma un contratto triennale con il club catano e guadagnerà 9 milioni a stagione.

04 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Arturo Vidal - Foto Instagram

Niente Inter per Arturo Vidal che sbarca ufficialmente al Barcellona. Dopo la partenza di Paulinho, il club catalano ha deciso di puntare su un centrocampista tecnico, aggressivo e dinamico come il cileno che, dopo l’esperienza in Germania con la maglia del Bayern Monaco, è pronto a tuffarsi in una nuova avventura nella Liga Spagnola. Vidal è stato acquistato dai blaugrana per 19 milioni di euro più bonus. Il cileno, invece, firmerà un contratto triennale a 9 milioni di euro a stagione. L’Inter ha provato ad inserirsi in extremis senza, tuttavia, riuscire a battere la concorrenza dei catalani che hanno conquistato il sì del centrocampista, affascinato dall’esperienza in un club così importante. Le qualità di Vidal non sono mai state in discussione. C’è, tuttavia, da valutare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dai campi da aprile. Vidal sarà sottoposto alle visite mediche tra domenica e lunedì.

VIDAL AL BARCELLONA: RUNION CON POGBA

Il Barcellona non si ferma ad Arturo Vidal. In Spagna sono convinti che il cileno, nel club catalano, potrebbe ricongiungersi anche con Paul Pogba con cui ha vissuto anni importanti alla Juventus. Il centrocampista francese del Manchester United, secondo il Mondo Deportivo, è un sogno del club catalano che spera di riformare la coppia con cui la Juventus ha dato lezioni di calcio. Per mettere le mani sul francese, i blaugrana sono pronti a sfruttare i rapporti tesi tra Pogba e Mourinho puntando poi tutto su Raiola, mago delle operazioni di mercato sulla carta impossibili. Tuttavia, il Barca non molla la pista Ever Banega, centrocampista argentino del Siviglia che piace tanto a Lionel Messi. Nel frattempo il catalano ha uannunciato l’acquisto di Moussa Wague che, come scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe firmare un contratto quinquennale.

© Riproduzione Riservata.