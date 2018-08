Alessandro Miressi e Luca Dotto/ Diretta finale 100m stile libero streaming video e tv (Europei nuoto 2018)

Alessandro Miressi e Luca Dotto in diretta nella finale 100m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)

05 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta 100 sl (LaPresse)

Alessandro Miressi il nome nuovo, Luca Dotto il campione in carica: l’Italia si presenta alla finale dei 100 stile libero maschili con grandissime ambizioni agli Europei di nuoto 2018 a Glasgow, in Scozia. Oggi infatti è in programma la gara regina, per la precisione alle ore 18.20 italiane (le 17.20 locali) e potrebbero essere due le carte da podio o anche da vittoria per gli azzurri. Miressi in questi giorni ha fatto tutto benissimo in questi giorni: decisivo per l’argento della staffetta 4x100, poi autorevole sia in batteria sia in semifinale della gara regina, come conferma la corsia 4. Classe 1998, per lui è l’occasione che potrebbe dare la svolta alla carriera. Luca Dotto invece ha otto anni in più e certamente nulla da dimostrare, però ha vissuto giorni non facilissimi in Scozia: ha comunque contribuito al secondo posto della staffetta e conquistato un posto in finale anche se in corsia 1, se saprà mettersi alle spalle questi problemi potrebbe essere un avversario pericolosissimo per chiunque, Miressi compreso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I 100 SL

La sessione pomeridiana degli Europei 2018 a Glasgow sarà trasmessa in diretta tv sia da Rai 2 in chiaro sia dal canale tematico Eurosport, disponibile agli abbonati sia della piattaforma satellitare sia del digitale terrestre. Di conseguenza la copertura sarà ottima, così come le possibilità di seguire la gara dei 100 sl con Alessandro Miressi e Luca Dotto anche in diretta streaming video se non potrete mettervi davanti a un televisore alle 18.20: il primo riferimento è naturalmente Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti, ma ci saranno anche le possibilità garantite agli abbonati di seguire on line le trasmissioni di Eurosport.

LA FINALE DEI 100 SL: MIRESSI, DOTTO E I LORO AVVERSARI

Analizziamo adesso il campo dei partecipanti a questa finale europea dei 100 sl. Come detto, nei giorni scorsi colui che ha convinto di più è stato il nostro Alessandro Miressi, che in questo modo si è conquistato il ruolo di potenziale primo favorito di una gara che comunque è aperta a molte possibilità, compresa anche la risalita di Luca Dotto, a patto che non accusi più i problemi fisici che d’altronde in questi giorni hanno condizionato diversi nuotatori della Nazionale italiana. L’avversario più pericoloso per Miressi e Dotto potrebbe essere il francese Mehdy Metella, secondo miglior tempo delle semifinali in 48”31 contro il 48”11 di Miressi e di conseguenza in corsia 5, mentre i russi si sono scannati nelle batterie per essere fra i primi due della propria nazione che potevano avanzare alla semifinale, dove Danila Izotov ha pagato dazio ed è rimasto fuori fra i primi otto. L’unico russo in finale è così Vladislav Grinev, che però è anch’egli uno dei più pericolosi avversari per il podio e anche per il titolo. Nomi molto pericolosi sono anche quelli dell’ungherese Nandor Nemeth e del britannico Duncan Scott, almeno per quanto riguarda un posto fra i primi tre.

