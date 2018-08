Diretta/ Arezzo Lucchese (risultato finale 1-1) streaming video e tv: posta in palio divisa

Diretta Arezzo Lucchese streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Coppa Italia di Serie C per il primo turno della fase a gironi

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.26 Fabio Belli

Diretta Arezzo Lucchese (LaPresse) - repertorio

DIRETTA AREZZO LUCCHESE (RISULTATO FINALE 1-1): POSTA IN PALIO DIVISA

Inizia la ripresa tra Arezzo e Lucchese, decidono al momento le reti Cutolo e l'autogol di Sorrentino. Affondo di Zappella sulla destra e cross al centro, arriva Keqi che di testa sfiora l'incrocio dei pali. Esce Keqi ed entra Stefanec. Colpo di testa di Persano da calcio d'angolo, la palla esce non di molto, la Lucchese risponde subito con Sorrentino, ma Melgrati vola e salva i suoi. Giallo per Lombrado, mancano quindici minuti alla fine della gara. Ripartenza amaranto con capitan Cutolo, che arriva in area e col destro prova la grand botta: solo illusione del gol. Sostituzione Lucchese: esce Bortolussi, entra Aufiero. Sostituzione per l'Arezzo: esce Belvisi, entra Danese. Termina in parità la gara tra Arezzo e Lucchese, decidono Cutolo e Sorrentino. (agg. Umberto Tessier)

SORRENTINO TROVA IL PARI

Belvisi si lancia in avanti e riceve il cross di Zappella: conclusione di poco a lato. Sorrentino! Squillo vincente della Lucchese che a sorpresa riequilibra il match. Pagnini prima si rifugia in corner e poi si oppone al colpo di testa di Persano evitando l'immediato controsorpasso dell'Arezzo. Giallo per Buglio, ci avviamo alla fine della prima frazione con il risultato in parità. Termina la prima frazione tra Arezzo e Lucchese con il risultato in parità. Stiamo assistendo ad un match estremamente piacevole. Gara che ha regalato tanti spunti positivi con le due compagini che non si sono risparmiate. Vedremo cosa accadrà nella seconda frazione. Prevediamo altre reti visto l'andazzo della gara con le due compagini che stanno giocando a viso aperto. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA CUTOLO!

Inizia il match tra Arezzo e Lucchese, partita valida per la Coppa Italia di serie C. Queste le formazioni delle due compagini: AREZZO: Melgrati, Zappella, Buglio, Foglia, Cutolo, Belvisi, Luciani, Persano, Benucci, Pinto, Keqi. A disp: Ubirti, Fracassini, Brunori, Danese, Ricci, Stefanec, Choe, Bruschi, Sussi. Allenatore: Dal Canto Alessandro. LUCCHESE: Pagnini, Madrigali, Palumbo, Cardore, De Vito, Palmese, Bernardini, Lombardo, Sorrentino, Provenzano, Bortolussi. A disp: Aiolfi, Isola, Fazzi, Belluomini, Aufiero, Scatena, Grossi. Allenatore: Favarin Giancarlo. Tiro di Cardore da fuori, Belvia si mette in angolo. Capitan Cutolo sblocca il match! Vantaggio dell'Arezzo con un gran tiro dalla distanza che batte Pagnini. Gara subito ricca di emozioni quella tra Arezzo e Lucchese con il capitano che ha fatto esplodere la tifoseria locale. (agg. Umberto Tessier)

SALA, NUOVO ACQUISTO DELL'AREZZO

Per Arezzo-Lucchese ormai tutto è pronto: stiamo dunque per vivere un derby classico della Toscana, di cui la Serie C è piena. Oggi la partita sarà valida per la fase a gironi della Coppa Italia di categoria, ma il fascino di una sfida sentita resta sempre intatta. Nei pochi minuti che ci separano ormai dal fischio d’inizio, parliamo di un volto nuovo che da poco si è aggregato all’Arezzo. Stiamo parlando di Marco Sala, terzino sinistro classe 1999. Sala proviene dalle giovanili dell’Inter con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa e un torneo di Viareggio: un bilancio dunque eccellente, al quale Sala ha dato il proprio contributo, anche se adesso inizia l’avventura nel calcio dei “grandi” e il salto non sempre è facile. Intanto però per Sala è arrivata anche un’altra buona notizia, cioè la convocazione con la Nazionale Under 20. Adesso però la parola deve passare al campo, perché ormai Arezzo Lucchese sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Arezzo Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: streaming in chiaro, gratis, per tutti gli utenti già iscritti al portale.

I TESTA A TESTA

Arezzo-Lucchese è un derby classico della Toscana ed il panorama è ricco di precedenti, a partire da quelli della scorsa stagione. In attesa della partita della Coppa Italia di Serie C in programma per oggi, facciamo allora un breve tuffo nel passato per andare a ricordare queste sfide. La Lucchese ha vinto l'ultimo precedente di campionato disputato ad Arezzo, 1-0 con rete decisiva di Del Sante a metà ripresa. Gli aretini invece non battono in casa i rossoneri addirittura da 15 anni, ovvero dal 2-1 del 2 novembre 2003. Da ricordare anche la sfida per i play off per la Serie B del 13 maggio 2017, 2-1 per la Lucchese in casa dell'Arezzo con i gol di Bruccini e Cecchini che ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Moscardelli. (Aggiornamento di Fabio Belli)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Arezzo-Lucchese, diretta dal signor Feliciani di Teramo, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide della prima giornata del primo turno di Coppa Italia di Serie C. Tornano in campo due squadre inserite negli stessi gironi di campionato nella scorsa stagione: l'Arezzo è stato protagonista di una miracolosa salvezza ottenuta praticamente all'ultimo minuto dell'ultima giornata della regular season. La Lucchese è ancora ai nastri di partenza dopo un'estate difficile, che aveva fatto temere riguardo l'iscrizione al campionato del sodalizio rossonero.

Derby toscano sempre particolarme sentito quello tra Arezzo e Lucchese, considerando anche i numerosi precedenti ed il fatto che negli ultimi anni le due compagini hanno pressoché costantemente militato nello scorso campionato. Entrambi i club hanno vissuto negli ultimi mesi turbolenze molto forti a livello societario: l'Arezzo ha rischiato l'esclusione in corsa nello scorso campionato, e si è risollevato ottenendo inoltre una formidabile salvezza grazie al gol di Cellini all'ultimo minuto del match di Carrara: 15 punti di penalizzazione annullati dagli amaranto che ora sperano di vivere una stagione con maggiori certezze. Si è dovuta invece riorganizzare in fretta e furia una Lucchese che ha risolto il nodo iscrizione affidandosi ad un tecnico esperto come Favarin per essere competitiva: i rossoneri stanno lavorando sul mercato ma in questa sfida contro l'Arezzo scenderà in campo una squadra allestita con quel che si ha a disposizione al momento, con gli amaranto che possono contare inoltre su diversi giorni di preparazione in più.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LUCCHESE

Queste le probabili formazioni della sfida che andrà in scena presso lo stadio Comunale 'Città di Arezzo'. Padroni di casa in campo Ubirti tra i pali, Luciani schierato in posizione di terzino destro e Varutti schierato in posizione di terzino sinistro, con Danese e Pinto centrali della retroguardia. Foglia, Tassi e Benucci saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Serrotti agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Cutolo e da Brunori. Risponderà la Lucchese con una formazione ancora da mettere a punto dal mister Favarin: i rossoneri hanno iniziato la preparazione solo il 30 luglio scorso e al momento hanno 20 giocatori a disposizione, i convocati dal nuovo tecnico che ha trovato l'accordo da pochi giorni, una volta risolti i problemi per l'iscrizione dei rossoneri. Questi i convocati: Baroni, Bernardini, Bortolussi, Cardore, Cuppone, De Vito, Favale, Ghinassi, Lombardo, Madrigali, Pagnini, Palmese, Palumbo, Papini, Provenzano, Tavanti, Vatteroni, Masia, Scatena, Camarlinghi. A questi va aggiunto l'acquisto di Stefano Aiolfi, estremo difensore classe ’97, prelevato dalla Cremonese. Tatticamente, sia l'allenatore dell'Arezzo, Dal Canto, sia Favarin per la Lucchese dovrebbero partire nel cammino stagionale ufficiale scegliendo un 4-3-1-2 come modulo.

