DIRETTA/ Benevento Imolese (risultato finale 3-1) streaming video e tv: adesso per i campani c'è l'Udinese

Diretta Benevento Imolese streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal partita di Coppa Italia per il secondo turno eliminatorio (oggi 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.30 Fabio Belli

DIRETTA BENEVENTO IMOLESE (3-1): ADESSO C'È L'UDINESE

Il Benevento batte l'Imolese e si qualifica al terzo turno di Tim Cup. Nel prossimo turno dovrà affrontare l'Udinese, sfida in trasferta in programma domenica prossima. Normale amministrazione oggi per i padroni di casa, che hanno dato interessanti spunti al proprio allenatore. La partita si è decisa sostanzialmente nel primo tempo con le reti di Insigne, Coda e Improta, giunte nel giro di ventotto minuti. Nel secondo tempo invece è arrivato il gol della bandiera. Per l'Imolese è risultata decisiva la deviazione di Maggio sul tiro di Carraro otto minuti dopo l'inizio della ripresa. Dopo questa rete gli ospiti hanno provato ad accorciare le distanze, infatti De Marchi ha provato il tiro davanti a Puggioni che ha respinto la palla con i piedi. Fallito questo tentativo, i ritmi sono calati e dunque per il Benevento si è trattato solo di gestire gli ultimi minuti della partita. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA BENEVENTO IMOLESE (3-0): INSIGNE, CODA E IMPROTA

È finito il primo tempo della sfida tra Benevento e Imolese e i padroni di casa sono già in vantaggio di tre reti. Ad aprire le marcature è stato Insigne, che ha trafitto Rossi con un sinistro a giro dopo un solo giro di lancette. Gli avversari hanno provato a rispondere prendendo l'iniziativa, ma il Benevento è stato bravo nel chiudere gli spazi senza andare in difficoltà. Al 9' è arrivato il raddoppio: cross di Di Chiara per Coda, il cui colpo di testa viene parato da Rossi, ma non può nulla sulla risposta dell'attaccante che ha ribadito in rete. Al 23' Tello sfiora il tris: servito da Insigne, mette a sedere un difensore dell'Imolese e poi calcia in porta, ma il tiro finisce sul palo. Per il terzo gol è solo questione di tempo: al 28' Nocerino dopo una progressione serve sulla destra Insigne che gira per Improta, il quale beffa Rossi con un pallonetto ravvicinato. Il primo tempo si chiude senza emozioni: la “Strega” preferisce non strafare. (agg. di Silvana Palazzo)

SQUADRE IN CAMPO

Tra poco vivremo Benevento Imolese: aspettiamo il fischio d’inizio, intanto vediamo quali sono le prospettive di queste due formazioni. A ben guardare il calciomercato, il Benevento sembra deciso a ritentare subito l'assalto a quella Serie A persa rocambolescamente la scorsa stagione. Dopo una serie negativa da record in avvio di campionato, i sanniti hanno disputato un ottimo girone di ritorno anche grazie agli accorgimenti presi dalla società, segnale di un'esperienza che era mancata nella fase iniziale. 1-1 nell'ultima amichevole contro il Teramo, ma la squadra di Bucchi punta ad essere protagonista in una Serie B che si prospetta particolarmente difficile. Dall'altra parte c'è un'Imolese che eliminando la Carrarese, squadra di categoria superiore, ha dimostrato quanto di buono già fatto vedere nella scorsa Serie D, in cui è terminata seconda alle spalle del Rimini. Per gli emiliani c'è però ancora la possibilità di un ripescaggio che sembra quasi certo, visto che assieme alla Cavese e alla Juventus B, l'Imolese è l'unica squadra ad aver presentato la documentazione completa, e i posti a disposizione sono 5. Adesso però la parola deve passare al campo: Benevento Imolese sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita Benevento Imolese, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, beneventocalcio.it e imolesecalcio1919.it, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Alla vigilia del fischio d’inizio del match della Coppa Italia tra Benevento e Imolese non ci sorprende troppo che non risultino testa a testa recenti tra i due club, in campo oggi per il secondo turno. Dopo tutto la storia delle due società appare molto diverso, specie in anni più vicini a noi: gli stregoni sono stati appena decaduti dalla serie A, mentre gli emiliani sono stati appena promossi in Serie C dal calcio dilettanti. Senza precedenti a cui attingere nella storia recente, vale la pena di ricordare come le due formazioni approdano a questo primo e unico testa a testa. Gli ospiti al Vigorito dopo tutto si sono guadagnati sul campo il pass per il secondo turno, battendo per 1-0 la Carrarese. Sono appena entrati nel tabellone i giallorossi: per loro i test estivi non son stati eccezionali, come racconta l’1-1 firmato contro il Teramo pochi giorni fa. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Benevento-Imolese, diretta dall'arbitro Marini oggi, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Scontro tra due squadre che nella passata stagione erano lontane fra loro in maniera estrema, con i sanniti impegnati nel loro primo campionato di sempre in Serie A e gli emiliani in Serie D. Per il Benevento sarà l'esordio ufficiale stagionale, l'Imolese ha invece già superato l'ostacolo del primo turno di Coppa Italia, andando a vincere sul campo della Carrarese grazie ad una rete di De Marchi a metà del secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO IMOLESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vigorito: padroni di casa del Benevento schierati con Puggioni tra i pali, Maggio sull'out difensivo di destra, Tuia e Costa a formare la coppia di difensori centrali e Di Chiara sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo spazio al terzetto formato da De Falco, il colombiano Tello e Nocerino, mentre nel tridente offensivo c'è spazio per l'ex Tottenham, inglese di origine giapponese, Cy, Insigne e Improta. Risponderà l'Imolese con Gianmaria Rossi in porta, Patrignani schierato in posizione di terzino destro e Tissone schierato in posizione di terzino sinistro, vista la squalifica di Boccardi espulso nel match del primo turno a Carrara. Ciofi e Carini formeranno la coppia di difensori centrali, mentre Valentini, Belcastro e Carraro saranno i titolari sulla mediana. A De Marchi compiti da trequartista alle spalle del duo d'attacco Jukic-Bensaja.

PRONOSTICO E QUOTE

Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore per questo inizio di stagione. Il Benevento ha deciso di ripartire da Christian Bucchi e dal suo 4-3-3, mentre l'Imolese sarà schierata tatticamente con il 4-3-1-2 dal giovane Alessio Dionisi. Secondo le quote delle agenzie di scommesse, netta la preferenza nel pronostico in favore del Benevento, con Snai che propone a 1.11 la vittoria sannita, mentre Eurobet quota 6.50 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e alza fino a 15.00 la quota relativa alla vittoria dell'Imolese. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, sempre Eurobet quota 1.40 l'over 2.5 e alza fino a 2.70 la quota per l'under 2.5.

