Diretta/ Brescia Pro Vercelli (risultato finale 5-2 d.c.r) streaming video e tv: passano le rondinelle!

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.32 Fabio Belli

Diretta Brescia Pro Vercelli (LaPresse)

DIRETTA BRESCIA PRO VERCELLI (5-2 dcr) PASSANO LE RONDINELLE

Il Brescia passa meritatamente il turno di Coppa Italia contro la Pro Vercelli dopo una partita combattuta, terminata ai calci di rigori in seguito all'uno a uno maturato nei tempi regolamentari. Punteggio che si è protratto anche per tutti i tempi supplementari. Nel tabellino del match c'è la firma di Donnarumma per il Brescia, autore della rete siglata al secondo minuto della ripresa. Poi, proprio quando le rondinelle sembrvano ad un passo dal passaggio del turno, la Pro Vercelli ha pareggiato i conti con Berra. Alla lotteria dei rigori sono quattro i gol del Brescia, uno soltanto dagli ospiti. Passa la formazione allenata da Suazo. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

BERRA PAREGGIA I CONTI

Brescia e Pro Vercelli proseguono ai tempi supplementari. Dopo novantaquattro minuti di gioco il risultato è fermo sull'uno a uno. Rondinelle avanti al secondo minuto della ripresa con un gol di Donnarumma: Torregrossa suggerisce per Sabelli, il cui cross trova la zampata dell'attaccante che supera Nobile per l'uno a zero. La Pro Vercelli non ci sta, la squadra di Suazo cala e gli ospiti creano tre potenziali occasioni da gol che fanno rabbrividare la difesa biancoblu. Le rondinelle sembrano resistere ma al novantaquattresimo arriva la doccia gelata con Berra che insacca la rete del pareggio con un'acrobazia spettacolare. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

NON SI SBLOCCA

Terminato sul risultato di zero a zero il primo tempo tra Brescia Pro Vercelli. Padroni di casa intraprendenti e pericolosi in diverse circostanze, i biancoblu stanno facendo la partita ma non sono ancora riusciti a sfondare il muro difensivo avversario. Al ventiseiesimo ci ha provato Torregrossa col destro ma il pallone si è spento sopra la traversa. Alla mezzora ci prova Sabelli col mancino, Nobile si oppone prontamente. I padroni di casa insistono e premono con l'ennesima giocata di Tremolada, il cui tiro finisce oltre la linea di fondo. L'unica iniziativa della Pro Vercelli arriva al trentaquattresimo con Alonso che in tuffo respinge il tiro di Da Silva. I padroni di casa chiudono il primo tempo in attacco: prima ci prova Rondanini, poi Sabelli al volo col manicno. Nobile si fa trovare pronto. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

CI PROVA DONNARUMMA

E' cominciata da quasi dieci minuti di gioco la sfida di Coppa Italia tra Brescia Pro Vercelli. Risultato ancora fermo sullo zero a zero, coi padroni di casa che provano subito a farsi notare con Luca Tremolada dal limite dell'area: la sua conclusione termina sul fondo. La Pro Vercelli subisce l'iniziativa dei bresciani, che attorno al sesto creano un'altra opportunità, questa volta con Donnarumma, la cui girata rasoterra guadagna gli applausi del pubblico. Ottimo impatto alla gara da parte dei padroni di casa, il Brescia prova subito a far valere il fattore campo. Punteggio ancora bloccato. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI GIOCA

Sta per cominciare Brescia Pro Vercelli: in attesa del fischio d’inizio, c’è comunque ancora modo di fare qualche considerazione sulle due squadre che si sfidano in Coppa Italia. Dopo il ritiro a Darfo Boario, il Brescia si appresta ad affrontare il primo impegno di una nuova stagione che i tifosi delle Rondinelle sperano possa essere quello della svolta. La prossima Primavera infatti diventeranno 9 gli anni di assenza del club dalla massima serie, che nei primi anni Duemila aveva visto un Brescia protagonista grazie alle magie di Roberto Baggio che avevano portato il club a respirare aria d'Europa. Le Rondinelle negli ultimi anni si sono trovate invece a sudare per evitare la Serie C, e il nuovo patron Cellino sta provando a imprimere una svolta, lavorando sul mercato per allestire una squadra che possa ambire almeno ai play off. Dopo lo 0-0 in amichevole contro l'Empoli, ha destato buone sensazioni una Pro Vercelli chiamata però a confermarsi in una Serie C che i piemontesi rischiano di non poter evitare nonostante 3 posti vacanti in B, visto che il club avrebbe almeno 4 squadre avanti (Novara, Catania, Siena e Ternana) nella graduatoria per i ripescaggi. Adesso però la parola deve passare al campo: Brescia Pro Vercelli sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita Brescia Pro Vercelli sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, bresciacalcio.it e fcprovercelli.it, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

I TESTA A TESTA

Sfida da Serie B quella che vedrà oggi in campo Brescia e Pro Vercelli nel secondo turno della Coppa Italia. Se la leonessa fa ancora parte del campionato cadetto, non così i piemontesi appena decaduti nella Lega Pro: ecco perché lo storico tra i due club è ben ricco alla vigilia del fischio d’inizio. Numeri alla mano vediamo a bilancio infatti ben 31 testa a testa, raccolti dal 1929 a oggi e divise in questo modo: 14 successi da parte della leonessa e solo 8 affermazioni biancoscudate con 9 pareggi totali. Ovviamente l’ultimo precedente tra i due club risale al campionato di Serie B dell’anno scorso. Allora si registrarono ben due pareggi a reti bianche, sia all’andata che al ritorno. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Brescia-Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Minelli questa sera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Dopo una salvezza un po' travagliata nella scorsa stagione, le Rondinelle ripartono con il primo anno di grandi ambizioni della gestione Cellino, pronte al loro esordio ufficiale stagionale. I piemontesi sono reduci dalla retrocessione dalla B della passata stagione, che hanno ancora una piccola speranza di annullare grazie ai ripescaggi, per i quali si deciderà a giorni.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA PRO VERCELLI

Allo stadio Rigamonti di Brescia si affronteranno queste probabili formazioni: le Rondinelle padrone di casa schiereranno Alfonso in porta, Rondanini e Semprini sulle fasce laterali in difesa, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre al centro della retroguardia giocheranno Gastaldello e Meccariello. A centrocampo spazio dal primo minuto per Dall'Oglio, Bisoli e Ndoj, mentre nel tridente offensivo partiranno Donnarumma, Tremolada e Torregrossa. Risponderà la Pro Vercelli con Nobile tra i pali, Berra sulla fascia destra in difesa e Crialese sulla fascia sinistra, mentre i due centrali della retroguardia saranno De Marino ed Alcibiade. A centrocampo Foglia sarà il laterale di destra e Gatto il laterale di sinistra, mentre per vie centrali si muoveranno Da Silva e Germano. Comi e Gerbi formeranno invece il tandem offensivo della formazione piemontese.

PRONOSTICO E QUOTE

Tatticamente, il Brescia del nuovo allenatore honduregno David Suazo, bandiera del Cagliari di Cellino e ora tornato a lavorare col presidente dalla panchina, sarà schierato col 4-3-3. 4-4-2 per la Pro Vercelli di Grieco, confermato dopo il finale della passata stagione. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono il Brescia favorito in maniera abbastanza netta con Snai che propone a 1.65 la vittoria siciliana, mentre Eurobet quota 3.50 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.90 la quota relativa alla vittoria dei Ramarri. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.90 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.80 l'under 2.5.

