Chelsea Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Manchester City streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che mette in palio il Community Shield

05 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chelsea-Manchester City (LAPRESSE)

Chelsea Manchester City, diretta dall’arbitro Jonathan Moss alle ore 16.00 presso lo stadio di Wembley, è la partita che oggi pomeriggio assegnerà il Community Shield 2018 e costituirà dunque il primo atto ufficiale della nuova stagione del calcio inglese, anche se in un certo senso si tratta in realtà della chiusura della precedente annata. Il Community Shield è infatti la Supercoppa d’Inghilterra e dunque la partita metterà di fronte il Manchester City vincitore dell’ultimo campionato inglese e il Chelsea che invece nella passata stagione ha conquistato la FA Cup. Si tratterà naturalmente di una finale in partita secca e la particolarità del Community Shield è che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari non verranno disputati i supplementari, bensì si procederà direttamente con i calci di rigore. Anche se da un certo punto di vista di tratta di un’appendice della stagione scorsa, è chiaro che in realtà lo Shield è il primo obiettivo dell’annata che va ad iniziare, nel segno della continuità per un Manchester City sempre affidato a Pep Guardiola, mentre il Chelsea vuole dimenticare un campionato difficile e per farlo si affiderà a Maurizio Sarri, che con l’illustre collega spagnolo dovrebbe dare vita a una sfida all’insegna del bel gioco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chelsea Manchester City, finale del Community Shield 2018, non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi italiani, salvo novità dell’ultima ora, di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Punto di riferimento per tutti gli appassionati nostrani del calcio inglese saranno dunque soprattutto i siti Internet e gli account social ufficiali del Chelsea e del Manchester City.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA MANCHESTER CITY

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Chelsea Manchester City, vanno segnalate per prima cosa purtroppo numerose assenze, su entrambi i fronti, in particolare i reduci dai Mondiali. Sarà comunque un confronto molto interessante fra due allenatori che condividono la stessa visione del calcio come Maurizio Sarri e Pep Guardiola, che proporranno le loro squadre con il modulo 4-3-3. Per quanto riguarda il Chelsea ci attendiamo dunque Caballero in porta; davanti a lui Azpilicueta, David Luiz, Rudiger e Alonso a comporre la difesa, mentre nel terzetto di centrocampo dovrebbero essere titolari Barkley, Jorginho e Fabregas; infine il tridente d’attacco con Pedro, Morata e Hudson-Odoi. Il Manchester City dovrebbe replicare con Bravo fra i pali e davanti a lui una retroguardia con Bolton, Garcia, Laporte e Zinchenko; a centrocampo il probabile terzetto è formato da Foden, Gundogan e Silva, mentre in attacco ci attendiamo il tridente con Mahrez, Aguero e Sané.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Chelsea Manchester City pende verso i campioni d’Inghilterra in carica, almeno secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai che vedono favoriti gli uomini di Guardiola. Il segno 2 che indica la vittoria del Manchester City è infatti proposto alla quota di 2,10, mentre poi si sale a 3,45 in caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari (segno X) e sostanzialmente identica è pure la quota prevista per un successo del Chelsea (segno 2), che pagherebbe 3,50 volte la posta in palio.

