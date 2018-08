DIRETTA/ Cittadella Monopoli(risultato finale 1-0)streaming video e tv:Benedetti decide la sfida del Tombolato

Diretta Cittadella Monopoli info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.19 Fabio Belli

Diretta Cittadella Monopoli - LaPresse, repertorio

DIRETTA CITTADELLA MONOPOLI (1-0): BENEDETTI DECIDE LA SFIDA DEL TOMBOLATO



E' terminato da pochi minuti l'incontro tra Cittadella e Monopoli sul punteggio di 1 a 0, a decidere la sfida del Tombolato e a regalare così il pass per il terzo turno di Coppa Italia alla squadra di Venturato è stato Benedetti che ha realizzato l'unica rete del match al 57'. Dopo aver trovato il vantaggio i padroni di casa hanno sfiorato il raddoppio in due occasioni con Strizzolo, mentre gli ospiti hanno faticato a reagire riuscendo ad affacciarsi nell'area veneta solamente nel recupero al 91' quando, sfruttando un intelligente sponda di Donnarumma, Doudou ha messo alto di non molto da distanza ravvicinata. Dopo quattro minuti di recupero si è così chiusa questa sfida meritatamente vinta dal Cittadella che naturalmente non può essere brillante visto che questa sera era all'esordio stagionale, la squadra di mister Venturato comunque rispetta il pronostico e raggiunge il terzo turno che giocherà al Castellani di Empoli. (agg. Guido Marco)

STRIZZOLO SFIORA IL RADDOPPIO

Quando siamo giunti all'80' del match tra Cittadella e Monopoli il punteggio è ancora di 1 a 0, decide la rete messa a segno da Benedetti. Dopo il vantaggio i ragazzi di Venturato hanno comunque continuato a spingere sfiorando il raddoppio già al 63' con Strizzolo, la cui potente conclusione è stata respinta da un miracoloso intervento in tuffo di Pissardo. Al 66' doppio cambio deciso da mister Scienza che ha gettato nella mischia Doudou e Mangione al posto di Berardi e Gatti. Le sostituzioni però non portano i benefici attesi visto che sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol al 70' ancora col positivo Strizzolo che questa volta ha sfiorato la traversa da fuori area. (agg. Guido Marco)

LA SBLOCCA BENEDETTI



Il secondo tempo della sfida tra Cittadella e Monopoli è iniziato da circa 15 minuti ed il risultato è ora di 1 a 0, a sbloccare il punteggio ci ha pensato Benedetti al 57' insaccando di testa un corner calciato dallo specialista Schenetti. La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due tecnici hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Ora vedremo se gli ospiti cercheranno di reagire immediatamente rischiando però di concedere gli spazi tanto amati dai ragazzi di Venturato. (agg. Guido Marco)

PRIMO TEMPO A RETI BIANCHE

Si è appena concluso il primo tempo della partita tra Cittadella e Monopoli ed il punteggio è ancora bloccato sullo 0 a 0 iniziale. La prima occasione arriva solamente al 21' quando a provarci è Finotto con una potente conclusione da fuori area che è uscita di non molto fuori dai pali. Dopo quest'opportunità sono stati gli ospiti a crescere e a sfiorare il vantaggio al 33' con una potente conclusione di Sounas che Paleari è riuscito a respingere; l'estremo difensore si è poi ripetuto al 35' quando il tentativo di Donnarumma è stato ancora una volta preda dell'estremo difensore di casa. Vedremo se nella ripresa i padroni di casa riusciranno a sbloccare il punteggio o se si faranno condizionare dal gran caldo. (agg. Guido Marco)

SCHENETTI SFIORA SUBITO IL VANTAGGIO



Allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella i padroni di casa granata stanno affrontando il Monopoli nella partita valevole per il 2^ turno di Coppa Italia e, quando sono stati giocati circa 20 minuti, il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0. I veneti sono all'esordio stagionale e sono i grandi favoriti di questo incontro che li vede impegnati contro una formazione che però ha già disputato una gara ufficiale la settimana scorsa quando ha sconfitto ai tempi supplementari il Piacenza grazie alla rete decisiva messa a segno da Scoppa. Partono subito forte i ragazzi di Venturato che sfiorano il vantaggio già al 2' con una punizione calciata da Schenetti poco sopra la traversa; dopo questo tentativo, il ritmo è drasticamente calato anche a causa del gran calco che sta attanagliando la cittadina padovana.

IN CAMPO

Tra poco vivremo Cittadella Monopoli: aspettiamo il fischio d’inizio, intanto vediamo quali sono le prospettive di queste due formazioni. Una sconfitta contro il Chievo e una vittoria contro la Cremonese: in un quadro di amichevoli precampionato piuttosto impegnative, il Cittadella di Venturato si sta confermando realtà di livello, decisa ad emergere nel prossimo campionato di Serie B come avvenuto anche nelle ultime due stagioni, conclusesi sempre con la partecipazione ai play off per il salto nella massima serie. L'anno scorso i veneti hanno eliminato il Bari e solo un doppio pareggio contro il Frosinone li ha estromessi dal sogno: i granata sono comunque una realtà consolidata con la quale fare i conti. Viene da un ottimo campionato di Serie C anche il Monopoli, che vista la crisi di molte realtà pugliesi, su tutte il Bari, ha invitato i tifosi a raccolta per sostenere la squadra in vista della nuova stagione. I Gabbiani nel primo turno di Coppa Italia hanno dimostrato di avere grinta da vendere, con una rimonta sul Piacenza valsa poi la qualificazione ai rigori. Adesso però la parola deve passare al campo: Cittadella Monopoli sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita Cittadella Monopoli sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, ascittadella.it e monopolicalcio.it, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

I TESTA A TESTA

Per la sfida in programma oggi nel secondo turno preliminare della Coppa Italia tra Cittadella e Monopoli, curiosamente lo storico recente non può fornirci alcuna indicazione utile. Pare infatti che prima d’ora i due club non abbiano mai avuto l’occasione di incontrarsi faccia a faccia: il match di questa sera ha quindi un valore in più in termini di spettacolo. A questo punto però vale la pena di ricordare come le due formazioni approderanno a questo primo banco di prova della stagione, a partire dai gabbiani, che hanno battuto solo ai calci di rigore il Piacenza nel primo turno. Percorso di preparazione importante invece per il Cittadella, che nella stagione estiva ha condotto due ottime amichevoli. La prima si è svolta contro il Chievo e granata sono stati sconfitti per 1-0: nella seconda ecco il successo dei veneti per 3-1 contro la Cremonese. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Cittadella-Monopoli, diretta dall'arbitro Baroni stasera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Veneti all'esordio ufficiale nella nuova stagione dopo aver raggiunto nella passata annata il picco massimo della loro storia, la semifinale play off per la Serie A persa dopo due pareggi, solo in virtù della peggior classifica nella regular season, contro il Frosinone. Il Monopoli ha superato ai rigori il Piacenza nel primo turno di questa Coppa Italia, dopo aver partecipato ai play off per la Serie B nella scorsa stagione, fuori al primo turno per mano della Virtus Francavilla.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MONOPOLI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I veneti padroni di casa affronteranno la sfida con Paleari in porta, Ghiringhelli schierato in posizione di terzino destro, Benedetti schierato in posizione di terzino sinistro e Drudi e Adorni a formare la coppia centrale di difesa. Branca, Pasa e Proia saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Chiaretti si muoverà come trequartista alle spalle del duo offensivo Scappini-Strizzolo. Risponderà il Monopoli con Pissardo estremo difensore dietro una difesa a tre composta da Bei, De Franco e Gatti. A centrocampo Rota sarà l'esterno laterale di destra, l'argentino Scoppa e Zampa si muoveranno come centrali assieme al greco Sounas, mentre Donnarumma sarà l'esterno di fascia destra. In attacco faranno coppia Mavretic e Mangni.

PRONOSTICO E QUOTE

Tatticamente il tecnico del Cittadella, Venturato, schiererà il suo consueto 4-3-1-2, mentre il Monopoli schiererà il 3-4-1-2 del suo allenatore, Beppe Scienza. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono il Cittadella favorito in maniera decisamente netta considerando la differenza tra le due squadre anche nella passata stagione (una in lotta per la A, l'altra di medio-alta classifica in C) con Snai che propone a 1.45 la vittoria siciliana, mentre Eurobet quota 3.95 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 5.95 la quota relativa alla vittoria dei Ramarri. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 1.85 sia l'over 2.5, sia l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.