DIRETTA/ Cremonese Pisa (risultato finale 5-7) streaming video e tv: I toscani passano ancora ai rigori

Diretta Cremonese Pisa info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.36 Fabio Belli

Diretta Cremonese Pisa (LaPresse)

DIRETTA CREMONESE PISA (5-7): I TOSCANI PASSANO AL TERZO TURNO GRAZIE AI CALCI DI RIGORE



Il Pisa riesce nell'impresa di conquistare il pass per il terzo turno di Coppa Italia sconfiggendo allo Zini i padroni di casa per 5 a 7 al termine dei calci di rigore, una vittoria sofferta ma tutto sommato meritata dai toscani che si sono dimostrati freddissimi dagli undici metri come la settimana scorsa quando avevano eliminato sempre ai calci di rigore la Triestina. Gli ospiti sono stati bravi a non demordere quando, dopo aver trovato il vantaggio immediato con Zammarini, si sono fatti rimontare dal rigore realizzato da Montalto e dalla rete di Castrovilli riuscendo poi a riequilibrare il punteggio a metà ripresa col subentrato Masucci. Prima del novantesimo, ci ha poi pensato uno strepitoso Campani a difendere il pari e a portare l'incontro ai tempi supplementari. Il primo extra-time è stato privo di emozioni fino al 104' quando Cuppone è riuscito a trovare la via del gol gelando il caloroso pubblico di casa che però è potuto esplodere di gioia proprio quando sembrava ormai tutto perduto al 119' quando Castagnetti ha trovato la zuccata vincente in mischia rimandando quindi il verdetto ai calci di rigore. Gli errori di Brighenti e Boultam hanno poi decretato la vittoria per 5 a 7 del Pisa che si regala così il terzo turno di Coppa Italia al Tardini contro il Parma. Non inizia invece nel migliore dei modi il nuovo corso targato Mandorlini che può essere piuttosto soddisfatto per una prova positiva ma l'eliminazione ha certamente deluso i propri sostenitori. (agg. Guido Marco)

PAREGGIO DI EXTREMIS

E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Cremonese e Pisa sul punteggio di 3 a 3, un pirotecnico punteggio che costringe così le due squadre a calciare i calci di rigore per decretare chi affonterà nel prossimo turno il Parma al Tardini.. A decidere il match segnando il gol decisivo nei tempi supplementari è stato Cuppone che al 106' si è fatto trovare pronto sul filo del fuorigioco presentandosi tutto solo davanti a Radunovic che ha freddato con una potente concluisione. Dopo aver trovato il preziosissimo vantaggio, i lommbardi hanno anche rischiato di subire il tezo gol quando Zammarini ha dovuto allontanare un pericolisissimo pallone dalla linea di porto. Dopo questo miracoloso intervento, in sostanza non è più successo nulla visto fino al 108'quando è stato espulso il tecnico ospite reo di aver protestato contro una decisione arbitrale. Al 121' però è successo l'incredibile quando Castagnetti ha insaccato un potente tiro dalla distanza riequilibrando il risultato e rimandando così il verdetto a dopo il nostro rientro.

CAMPANI SALVA ANCHE SU GRECO



Si è appena concluso il primo tempo supplementare della sfida tra Cremonese e Pisa ed il punteggio è ancora fermo sul 2 a 2. Il primo extra-time è stato contraddistinto dalla grande stanchezza che sta attanagliando i protagonisti di questa sfida ed infatti non è successo praticamente nulla visto che entrambe le formazioni si sono concentrate sulla fase difensiva. L'unica emozione è arrivata al 98' quando ancora una volta lo strepitoso Campani ha bloccato con una tempestiva uscita il tentativo di sfondare di Greco. Ora attendiamo il secondo e decisivo tempo supplementare, vedremo se la sfida sarà decisa dai calci di rigore o se una delle due compagini riuscirà a trovare la via del gol. (agg. Guido Marco)

SI VA AI SUPPLEMENTARI

Sono appena terminati i tempi regolamentari della sfida tra Cremonese e Pisa sul punteggio di 2 a 2. La rete a metà di ripresa di Masucci ha pertanto regalato i tempi supplementari alle due formazioni che ora dovranno giocare altri due tempi da quindici minuti per decidere chi affronterà il Parma nel terzo turno di Coppa Italia. I padroni di casa dopo aver subito la rete del pari, hanno alzato la pressione sfiorando il gol del vantaggio prima all'87' con un tiro di Brighenti che Campani è riuscito a deviare in corner. Lo stesso estremo difensore si è poi superato al 92' quando con un intervento miracoloso è riuscito a respingere il colpo di testa tentato da distanza ravvicinata da Strefezza. Dopo cinque minuti di recupero si sono pertanto i tempi regolamentari, ora attendiamo l'inizio dei supplementari e vedremo se si renderanno necessari anche i calci di rigore. (agg. Guido Marco)

LA PAREGGI MASUCCI

Il secondo tempo della sfida tra Cremonese e Pisa è iniziato da circa 25 minuti ed il risultato è ora di 2 a 2, a riequilibrare il punteggio ci ha pensato il neo-entrato Masucci al 67' quando è riuscito a sfruttare al meglio una verticalizzazione in area di rigore che gli ha permesso di calciare ed insaccare il gol del pari. La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due tecnici hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. I lombardi avevano ricominciato meglio sfiorando il raddoppio già al 50' quando Campari era riuscito in qualche modo a respingere il tentativo da distanza ravvicinata di Arini; non passa nemmeno un minuto e al 51' è ancora protagonista l'estremo difensore ospite che ha parato con un superlativo intervento il colpo di testa di Claiton. Al 65' doppio cambio, uno per parte col decisvio Masucci che ha preso il posto di Cernigoi e con Strefezza che ha rilevato Castrovilli. Vedremo ora chi avrà più energie per cercare di vincere ed evitare così i tempi supplementari. (agg. Guido Marco)

GRIGIOROSSI AVANTI NEL PRIMO TEMPO

Si è appena concluso il primo tempo della partita tra Hella Verona e Pistoiese ed il punteggio è ora di 2 a 0, a firmare il raddoppio ci ha pensato Caracciolo con un gran colpo di testa col quale ha anticipato tutti e sfruttando così al meglio il preciso cross del solito Laribi. La squadra di mister Grosso aveva già sfiorato il secondo gol già al 24' quando Pazzini, servito in area di rigore da Gustafson, ha calciato a colpo sicuro da distanza ravvicinata mandando incredibilmente fuori. I padroni di casa hanno ormai in pugno l'incontro e la qualificazione, ora cercheranno di perfezionare gli automatismi in questa prima uscita ufficiale della nuova stagione. (agg. Guido Marco)

MONTALTO E CASTROVILLI FIRMANO LA RIMONTA

Quando siamo giunti al 30' della sfida tra Cremonese e Pisa il risultato è ora di 2 a 1, a riequilibrare il punteggio ci ha pensato Montalto al 15' trasformando un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un atterramento di Birindelli ai danni di Castrovilli; proprio Castrovilli è stato invece il protagonista del raddoppio che l'attaccante ha trovato al 24' grazie ad un precisissimo diagonale scoccato dal limite dell'area di rigore. I padroni di casa sulle ali dell'entusiasmo hanno immediatamente sfiorato anche il raddoppio al 17' quando un tiro da fuori area di Croce è stato respinto solamente dal palo. Due minuti più tardi sono stati i toscani a sfiorare il secondo gol quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Lisi ha tentato un colpo respinto dal portiere di casa che ha soprattutto impedito con un gran balzo il tap-in di Zammarini. (agg. Guido Marco)

LA SBLOCCA SUBITTO ZAMMARINI

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona i padroni di casa grigiorossi stanno affrontando il Pisa nella sfida valida per il 2^ turno di Coppa Italia e, quando sono stati giocati circa 20 minuti, il risultato è ora di 1 a 0, a sbloccare il punteggio ci ha pensato Zammarini impattando alla perfezione un cross proveniente dalla sinistra ed anticipando il suo diretto avversario. I lombardi sono all'esordio stagionale mentre i toscani hanno già disputato un incontro la settimana scorsa quando davanti al proprio pubblico hanno sconfitto ai calci di rigore la Triestina; l'immediato vantaggio sta condizionando la prova dei ragazzi di mister Mandorlini che faticano a reagire dopo la doccia gelata subita.

Tutto è pronto per il fischio d’inizio di Cremonese Pisa, andiamo allora a inquadrare le due squadre che oggi si affrontano in Coppa Italia. Curiosamente, si ritrovano di fronte in Coppa Italia due formazioni che si sono già affrontate lo scorso 22 luglio. 2-2 in amichevole tra Cremonese e Pisa, nerazzurri in doppio vantaggio grazie alle reti di Gucher e Moscardelli, ma poi raggiunti nel finale dalla doppietta siglata da Brighenti per i grigiorossi. Due squadre abituate a calcare il palcoscenico della Serie A fino all'inizio degli anni Novanta, che si trovano però ora reduci da anni burrascosi. Nonostante il periodo di grave crisi che ha portato la Cremonese a sostituire Tesser con Mandorlini in panchina, lo scorso campionato di B è stato estremamente importante per i grigiorossi, che dopo una promozione attesa 12 anni sono riusciti a consolidarsi in cadetteria, evitando il rischio di una retrocessione immediata che rappresentava senz'altro il pericolo maggiore. Il Pisa dopo aver conteso la promozione diretta a Livorno e Siena, si è fatto beffare negli ottavi dei play out di Serie C dalla Viterbese, ed ora proverà a riproporsi per quella Serie B persa soltanto nel 2017. Adesso però la parola deve passare al campo: Cremonese Pisa sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv di Cremonese Pisa sui canali in chiaro o a pagamento della partita, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, uscremonese.it e pisachannel.tv, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Per la sfida della Coppa Italia tra Cremonese e Pisa appare senza dubbio molto interessante controllare lo storico che unisce i due club: i dati a bilancio sono moltissimi benchè appena datati, e forse non così determinanti per l’esito del match, ma spiegano bene la forte rivalità attesa in campo. A statistica leggiamo infatti ben 31 testa a testa, raccolti dal 1936 a oggi tra campionato cadetto, Serie C e cCoppa italia: ecco infatti 13 successi da parte della Cremonese e 11 vittorie da parte del Pisa con anche 7 pareggi. L’ultimo testa a tesa tra Cremonese e Pisa, come detto non è recentissimo e risale alla stagione 2006-2007 del terzo campionato italiano. Allora i nerazzurri vinsero fuori casa nella sfida di andata per 1-0, ma i grigiorossi trionfarono in Toscana nella partita di ritorno.(agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Cremonese-Pisa, diretta dall'arbitro Maggiorni questa sera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. I grigiorossi entrano in gioco e fanno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione, dopo un campionato di Serie B tra alti e bassi conclusosi comunque con una salvezza che era l'obiettivo fondamentale per il club. Il Pisa, dopo aver fallito l'assalto alla Serie B nella passata stagione, viene da un primo turno di Coppa Italia thrilling tra le mura amiche dello stadio Arena Garibaldi, con la Triestina eliminata solamente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE PISA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Zini di Cremona. I padroni di casa grigiorossi schiereranno Volpe tra i pali, Missaglia sulla fascia destra in difesa e Renzetti sulla fascia sinistra, con Marconi e il croato Kresic a formare la coppia di difensori centrali. Il marocchino Boultam, Castagnetti e Arini saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Castrovilli, Picchi e Brighenti. Risponderà il Pisa con Campani tra i pali e una difesa a tre composta da Zammarini, Birindelli e De Vitis. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Lisi e Di Quinzio, mentre l'austriaco Gucher coprirà la fascia destra e Bechini la fascia sinistra. In avanti spazio al bomber Moscardelli, autore di una doppietta nel primo turno contro la Triestina, affiancato da Masucci ed Izzillo.

PRONOSTICO E QUOTE

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 4-3-3 della Cremonese di Andrea Mandorlini e il 3-4-3 del Pisa di Luca d'Angelo. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la Cremonese, anche in virtù della categoria superiore nella quale milita, favorita con Snai che propone a 1.63 la vittoria grigiorossa, mentre Eurobet quota 3.55 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.80 la quota relativa al successo dei toscani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.95 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.85 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.