DIRETTA/ Crotone Giana Erminio (risultato finale 4-0) streaming video e tv: tutto facile per i calabresi

Diretta Crotone Giana info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.41 Fabio Belli

Diretta Crotone Giana (LaPresse)

DIRETTA CROTONE GIANA ERMINIO (RISULTATO FINALE 4-0): TUTTO FACILE PER I CALABRESI

Primo cambio della gara: dentro Crociata fuori Stoian, grandi applausi per lui. Prima sostituzione anche per gli ospiti: entra Li Gotti esce Lanini. Salvataggio sulla linea dell’ottimo Faraoni sugli sviluppi di un corner dalla destra degli ospiti. Seconda sostituzione per la squadra lombarda, Capano prende il posto di Rocco. Esordio in rossoblù per il giovanissimo Nanni che prende il posto di Simy. Ancora una bell’azione dei padroni di casa con conclusione finale di Firenze bloccata da Taliento. Terzo e ultimo cambio per mister Stroppa: dentro Zanellato fuori Benali. Marco Firenze! Poker per il Crotone che chiude in bellezza una bellissima serata, applausi a scena aperta del pubblico dello Scida. Termina la gara allo Scida, il Crotone vince con un bel poker. (agg. Umberto Tessier)

DOPPIETTA DI STOIAN!

Inizia la ripresa tra Crotone e Giana Erminio, decidono al momento le reti di Stoian e Nalini. Grande azione del Crotone con la sponda di Firenze per Barberis, la conclusione del centrocampista rossoblù termina alta. Prova a calare il tris il Crotone prima con Simy, tiro deviato in corner, e sugli sviluppi del calcio d’angolo con Faraoni. Gran destro di Stoian che trova la doppietta personale chiudendo in pratica la gara! I padroni di casa danno l'impressione di poter trovare ancora la via del gol. Troppa la differenza tecnica tra le due compagini con la Giana Erminio che ora lascia praterie per provare a pescare la rete della bandiera. Altra sponda, questa volta di Simy per Nalini e miracolo di Taliento sul bel destro del numero nove rossoblù. (agg. Umberto Tessier)

RADDOPPIA NALINI!

Diagonale destro di Rocco e grande risposta di Cordaz che si distende sulla sua destra e manda in calcio d’angolo. Nalini! Raddoppia meritatamente il Crotone che potrebbe aver chiuso il match già nella prima frazione. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Il Crotone è avanti per due reti a zero grazie alle reti di Stoian e Nalini. La compagine calabrese ha comandato il gioco fin dall'inizio confermando la superiorità tecnica rispetto alla Giana Erminio. Gara che sembra segnata con le due compagini che stanno giocando ad alti ritmi. Vediamo nella seconda frazione se il Crotone continuerà a trovare la via del gol arrotondando il punteggio e continuando a far esplodere l'Ezio Scida. Ricordiamo che il Crotone spera ancora nel ripescaggio in serie A per la vicenda Chievo. (agg. Umberto Tessier)

GRAN PALLONETTO DI STOIAN!

Inizia la gara tra Crotone e Giana Erminio, gara valida per la Coppa Italia. Doppia occasione per i rossoblù con Firenze che prima si vede respingere la conclusione da Taliento e calcia alto sopra la traversa. Conclusione di Chiarello deviata in corner da Cordaz, si fa vedere in avanti la Giana Erminio. Grandissimo pallonetto di Stoian che fa esplodere l'Ezio Scida, calabresi avanti. Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, continua ad attaccare il Crotone alla ricerca del raddoppio con la Giana Erminio che fatica a reagire. Gara fino ad ora a senso unico, la Giana Erminio sta provando comunque a trovare il pareggio ma la difesa del Crotone lascia pochi spazi e respinge i tentativi della compagine ospite, manca ancora tantissimo alla fine e tutto può ancora accadere. (agg. Umberto Tessier)

INIZIA IL MATCH

Tutto è pronto per il fischio d’inizio di Crotone Giana Erminio, andiamo allora a inquadrare le due squadre che oggi si affrontano in Coppa Italia. Inizia ufficialmente l'era Stroppa per un Crotone reduce da un'estate ricca di delusioni. Dopo la retrocessione dalla Serie A dopo due stagioni vissute sempre sul filo di lana del terzultimo posto, i calabresi hanno visto sfumare la prospettiva del ripescaggio, che si poteva palesare con l'esclusione del Chievo dalla Serie A per il caso plusvalenze fittizie. Nonostante questo, gli Squali hanno provato comunque a riorganizzarsi puntando su Giovanni Stroppa come nuovo tecnico, allenatore che negli ultimi due anni ha ottenuto grandi consensi e risultati importanti alla guida del Foggia. Svolta epocale in estate anche per la Giana Erminio, che dopo oltre vent'anni sotto la guida di Cesare Albé, ha visto il suo tecnico storico passare dietro la scrivania. L'inizio contro l'Alessandria è stato comunque incoraggiante per la formazione di Gorgonzola, che ora assaggerà un campo abituato nelle ultime due stagioni alla Serie A. Adesso però la parola deve passare al campo: Crotone Giana Erminio sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita Crotone Giana Erminio sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, fccrotone.it e asgiana.com, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

I TESTA A TESTA

Per lo scontro valido per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia tra Crotone e Giana Erminio in realtà lo storico recente non è in grado di fornire alcuna indicazione utile: sulla carta tale sfida risulta del tutto inedita. In attesa quindi di conoscere chi non solo vincerà il match e il passaggio del turno questa sera ma anche il primo precedente tra i due club, andiamo a vedere come le due compagini approvano a questa sfida. Da una parte ecco la squadra lombarda biancazzurra della Giana Erminio, presente qui aver battuto sul campo l’Alessandria per 1–0 nella sfida del primo turno. Sarà invece primo banco di prova per il Crotone, che finora è sceso in campo solo in occasione di test match e amichevoli. Solo pochi giorni fa gli squali hanno infatti definito la propria preparazione battendo per 3-0 il Corigliano. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Crotone-Giana Erminio, diretta dall'arbitro Pezzuto stasera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Dopo due stagioni nel massimo campionato, il Crotone riparte dalla Serie B dopo aver accarezzato anche il sogno del ripescaggio, per i guai di Parma e Chievo che non hanno però estromesso le due squadre dalla prossima Serie A. Il Giana Erminio dopo un buon campionato di Serie C è ripartito nel primo turno di Coppa Italia domenica scorsa, battendo in trasferta a sorpresa l'Alessandria grazie ad una rete di Marzeglia nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GIANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Ezio Scida di Crotone: i padroni di casa calabresi giocheranno con Cordaz in porta, Sampirisi, Cuomo e Marchizza titolari nella difesa a tre, mentre Faraoni sarà l'esterno di fascia destra e Martella l'esterno di fascia sinistra. Lo svedese Rohden, il libico Benali e Barberis si muoveranno centralmente nella zona di centrocampo, mentre sul fronte offensivo faranno coppia Nalini e Simy. Risponderà il Giana Erminio con Taliento tra i pali e il nigeriano Bonalumi, Montesano e Perico schierati dal primo minuto nella difesa a tre. Lanini sarà l'esterno laterale di destra e Rocchi l'esterno laterale mancino, mentre Pinto e Palma saranno schierati al centro della mediana. Per Chiarello, compiti da trequartista alle spalle di Marzeglia e Rocco, titolari nel tandem offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE

Lo scontro tattico opporrà il 3-5-2 del Crotone di Giovanni Stroppa al 3-4-1-2 di Raul Bertarelli, nuovo tecnico del Giana dopo l'era ultraventennale di Cesare Albè. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono il Crotone favorito in maniera decisamente netta con Snai che propone a 1.30 la vittoria calabrese, mentre Eurobet quota 4.75 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 10.50 la quota relativa alla vittoria del club di Gorgonzola. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.57 l'over 2.5, mentre Betclic quota 2.15 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.