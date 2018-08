DIRETTA/ Empoli Sporting Lisbona (risultato finale 2-1 d.c.r.) streaming video e tv: trionfo al Cinco Violinos

Diretta Empoli Sporting Lisbona info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.31 Mauro Mantegazza

Diretta Empoli Sporting Lisbona (LaPresse)

DIRETTA EMPOLI SPORTING (2-1 d.c.r.): VITTORIA AI RIGORI

Una notte che i tifosi dell'Empoli dimenticheranno difficilmente quella di oggi, domenica 5 agosto 2018. Perché va bene che si trattava di un'amichevole, va bene che la vittoria è arrivata ai calci di rigore che com'è risaputo sono una lotteria, ma non capita tutti i giorni per una squadra come quella toscana di calcare uno stadio storico come il José Alvalade e di imporsi contro una squadra blasonata come lo Sporting Lisbona. Dopo un primo tempo finito a reti bianche, la squadra di Aurelio Andreazzoli ha subito il gol del vantaggio dei padroni di casa con Misic, che ha timbrato il cartellino al 51'. A rispondere ai lusitani è stato il fiore all'occhiello del mercato dei toscani: quel La Gumina che promette di far impazzire i tifosi empolesi a suon di gol e giocate. Uno a uno confermatosi anche alla fine dei tempi regolamentari e che ha portato a decidere la contesa ai rigori, dove la squadra di mister Andreazzoli non ha tremato dimostrando maggiore freddezza di quella sulla carta favorita portando a casa il Trofeo Cinco Violinos. (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA EMPOLI SPORTING (0-0) INTERVALLO

Amichevole precampionato di lusso per l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, impegnato in Portogallo allo stadio José Alvalade contro lo Sporting Lisbona. Il blasone dei lusitani è indiscutibile ma nonostante la differenza di "pedigree" i toscani non stanno affatto sfigurando contro la squadra a strisce orizzontali bianche e verdi. Dopo i primi 45 minuti di gioco, infatti, il risultato della partita è ancora fermo sullo zero a zero. Nessuna delle due squadre per il momento è riuscita a bucare la porta avversaria, a conferma dell'equilibrio che regna sovrano sul terreno di gioco in questa gara amichevole di inizio agosto. Di sicuro nella ripresa Andreazzoli chiederà qualcosina in più a livello offensivo ai suoi, in particolare alle punte La Gumina e Caputo. (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA EMPOLI SPORTING (0-0) IN CAMPO

Pochissimi minuti ormai ci separano da Empoli Sporting Lisbona, l’amichevole che la squadra toscana affidata al tecnico Aurelio Andreazzoli disputa oggi in Portogallo, ospite di una delle squadre più prestigiose del calcio lusitano. La bacheca dello Sporting parla chiaro: diciotto campionati nazionali, sedici Coppe del Portogallo, otto Supercoppe, una Coppa di Lega e anche una Coppa delle Coppe, a dare un tocco più internazionale. Anche lo stadio è notissimo a livello internazionale: si tratta del José Alvalade, dedicato a uno dei fondatori del club e con circa 50.000 posti di capienza, sede di numerose partite degli Europei 2004 e della finale di Coppa Uefa nell’anno successivo. Questo dunque sarà l’affascinante contesto di una partita davvero significativa nel cammino di preparazione dei toscani in questa estate. Adesso però la parola deve passare al campo, perché ci separa ormai davvero poco al fischio d’inizio, l’amichevole Empoli Sporting Lisbona sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Empoli Sporting Lisbona non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi italiani e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita amichevole in programma a Lisbona, di conseguenza punto di riferimento fondamentale per tutte le informazioni su questo incontro saranno naturalmente il sito Internet e i profili ufficiali sui social network dell’Empoli.

PAROLA AL MISTER

In attesa di Empoli Sporting Lisbona, facciamo un passo indietro alla precedente uscita amichevole dei toscani, la partita di mercoledì a Riscone di Brunico contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Leggiamo dunque quale era stato il commento del mister Aurelio Andreazzoli alla prestazione dei suoi ragazzi, che avevano ottenuto una eccellente vittoria per 2-0: “Siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto una buona gara, cominciata male perché loro sono stati bravi nel partire molto forte e noi ci siamo impauriti un po’ ed abbiamo impiegato tempo a trovare la convinzione che ci ha contraddistinto fino ad adesso. Poi, dopo, è stata una bella gara giocata con il piglio giusto, con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra. Specialmente nel secondo tempo, siamo usciti fuori anche sotto l’aspetto fisico e ci siamo proposti bene contro una squadra molto forte e questo lo testimonia il fatto che loro tra una settimana giocheranno la Supercoppa di Germania. Sono veramente soddisfatto, i ragazzi hanno fatto un buon lavoro pur facendo fatica. È l’atteggiamento che noi dobbiamo inseguire, perché è quello che fa la differenza e ti da la possibilità di esprimerti bene come squadra. Quando ti esprimi bene come squadra hai anche la soddisfazione di esprimerti bene singolarmente e cosi si è visto”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Empoli Sporting Lisbona è una nuova e importante tappa del cammino di avvicinamento della squadra toscana ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. L’attesa è ormai piuttosto breve, perché domenica 12 agosto sarà in programma il terzo turno di Coppa Italia, il primo che vedrà scendere in campo anche le formazioni di Serie A, ad eccezione delle prime otto dello scorso campionato. L’Empoli, che nella massima categoria è neopromosso, giocherà questo incontro in casa contro la vincente dell’incontro fra il Cittadella e il Monopoli, in programma nel secondo turno domani, domenica 5 agosto. Ci saranno poi le prime uscite in campionato, a cominciare dall’appuntamento casalingo alla prima giornata con il Cagliari, che sarà di scena al Castellani domenica 19 agosto alle ore 20.30. Prima della sosta ci saranno anche la trasferta sul campo del Genoa alla seconda giornata, domenica 26 agosto alle ore 20.30, poi nel terzo turno di campionato ci sarà per gli uomini di Aurelio Andreazzoli la trasferta sul campo del Chievo, domenica 2 settembre alle ore 20.30. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE MATCH

Empoli Sporting Lisbona è la nuova amichevole per la formazione toscana allenata da mister Aurelio Andreazzoli: si gioca questa sera, domenica 5 agosto alle ore 20.00 italiane (le 19.00 locali), nel prestigioso scenario dello stadio Josè Alvalade di Lisbona, casa dello Sporting. Si tratta della settima edizione del 'Trofeo Cinco Violinos’, uno dei tanti eventi che punteggiano l’estate calcistica. Un grande onore per l’Empoli, che è stato scelto come avversario da una grande formazione quale è lo Sporting Lisbona, una delle big del calcio portoghese; in origine i toscani avrebbero dovuto giocare ieri un’amichevole con il Ponsacco, ma poi naturalmente il programma è stato modificato quando si è palesata l’opportunità di vivere un test internazionale così prestigioso, che per l’Empoli sarà un severo banco di prova in vista dei primi impegni ufficiali ormai imminenti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPORTING LISBONA

L’Empoli torna in campo questa sera ad appena quattro giorni di distanza dal precedente impegno, un altro test internazionale decisamente interessante e anche positivo per i toscani. Mercoledì infatti gli uomini di mister Aurelio Andreazzoli erano scesi in campo a Riscone di Brunico per un’amichevole contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vinta per 2-0 con una doppietta di Caputo - secondo gol su calcio di rigore. Ecco dunque che la formazione iniziale di quella partita può essere assunta come punto di partenza anche per il match di questa sera: in porta in Alto Adige c’era Terracciano; davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Veseli, Maietta a Pasqual; a centrocampo un terzetto con Bennacer, Rasmussen e Traore; in attacco Zajc come trequartista alle spalle delle punte Caputo e La Gumina.

© Riproduzione Riservata.