Diretta/ Entella Siena (risultato finale 3-0) streaming video e tv: buona la prima dei chiavaresi!

Diretta Entella Siena: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 5 agosto e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia.

DIRETTA ENTELLA SIENA (3-0) BUONA LA PRIMA PER I CHIAVARESI

La Virtus Entella vince al debutto in Coppa Italia contro la Robur Siena. Al Comunale di Chiavari finisce tre a zero per la formazione ligure, che la sblocca dopo diciannove minuti con Belli. Attorno alla mezzora i padroni di casa trovano la via del raddoppio, questa volta ci pensa Petrovic a mettere la sua firma sul tabellino. L'Entella spinge, il Siena soffre. Nella ripresa la musica non cambia e la Virtus cala il tris con un gol di Manuel Di Paula. Partita chiusa. Toscani fuori dalla Coppa Italia. Nel prossimo turno di domenica 12 agosto l'Entella affronterà la Salernitana. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

ARROTONDA DI PAOLA

Al Comunale di Chiavari abbiamo superato il settantacinquesimo minuto della partita, coi padroni di casa avanti tre a zero. Dominio totale della Virtus Entella, che già durante i primi quarantacinque minuti di gioco ha messo in cassaforte il risultato coi gol di Belli e Petrovic. La doppietta ligure pesa come un macigno sul morale della formazione senese: durante la ripresa, ad un quarto d'ora dal ritorno in campo, ci pensa Di Paola ad arrotondare il punteggio. Finale di gestione per i chiavaresi, serata da dimenticare per il Siena. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

BELLI E PETROVIC PER I CHIAVARESI

Primo tempo agli sgoccioli a Chiavari, dove la Virtus Entella sta archiviando la pratica Siena con un netto due a zero che non ammette repliche. Primi quarantacinque minuti di gioco convincenti da parte della compagine ligure, in vantaggio dopo diciannove giri di lancetta con un gol di Belli. La reazione senese tarda ad arrivare, la Virtus Entella spinge sull'acceleratore e trova la via del raddoppio attorno al trentaduesimo con Petrovic. Il Siena dovrà cambiare marcia nella ripresa per riaprire la partia, vedremo se i toscani riusciranno ad invertire la rotta del match con qualche cambio. Per il momento doppio vantaggio meritato per l'Entella. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI COMINCIA

Pochi minuti al via di Entella Siena, c’è comunque ancora spazio per alcune considerazioni sulle due squadre. 5-1 per la Virtus Entella di Boscaglia nell'ultimo test amichevole disputato contro il Dro Alto Garda. La formazione ligure si sta preparando alla nuova stagione dopo un'estate ricca di amarezze e speranze svanite. I biancocelesti, da perdenti dei play out nel doppio confronto contro l'Ascoli, speravano di essere i primi a rientrare in gioco, ma erano già stati ripescati in passato e potevano dunque sperare in una riammissione in caso di esclusione dal campionato cadetto del Foggia, che non è però avvenuta. L'Entella riparte da Boscaglia per risalire dalla Serie D, il Siena ha confermato Mignani e, con l'Avellino fuorigioco, potrebbe invece tornare ad essere considerata per la B, da perdente dei play off in finale contro il Cosenza. Anche il Siena si sta comunque attrezzando per allestire una formazione da vertice per la Serie B, e la prima uscita in Coppa Italia contro la Sicula Leonzio è stata incoraggiante. Adesso però la parola deve passare al campo: Entella Siena sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, entella.it e robursiena.it, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Per la sfida tra Entella e Siena, il match atteso questa sera per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia, lo storico recente non ci fornisce alcun dato utile. Pare quindi che la partita di questa domenica al Comunale di Chiavari sarà davvero unica e di certo lo spettacolo non mancherà. Mancando di storia pregressa però occorrerà ora andare a vedere come le due formazioni approderanno questo match, a partite dai bianconeri che hanno ottenuti sul campo il pass per il turno, battendo per 2-0 il Sicula leonzio. Nessun problema invece per l’Entella, di diritto oggi nel tabellone: i liguri però paiono in ottima forma oggi, visto anche il 5-0 firmato con il Dro in amichevole pochi giorni fa. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Virtus Entella-Robur Siena, diretta dall'arbitro Piscopo, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Una sfida tra due squadre 'sospese' per i verdetti nei rispettivi campionati. Appesa a un filo sottilissimo la speranza dell'Entella di tornare in B per un precedente ripescaggio, anche i toscani si sono visti sorpassati nella graduatoria da Novara e Catania, ma potrebbero rientrare in gioco per la cadetteria se l'Avellino venisse definitivamente escluso. Nel frattempo il Siena ha già scaldato i motori superando il primo turno di Coppa Italia, 2-0 alla Sicula Leonzio con reti di Bulevardi e Neglia su rigore.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA SIENA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Comunale di Chiavari. La Virtus Entella padrona di casa scenderà in campo con Massolo tra i pali, Cleur sull'out difensivo di destra, Zigrossi e Vencato a formare la coppia di centrali della retroguardia e Baraye sull'out difensivo di sinistra. Ardizzone e Gerli saranno i vertici arretrati di centrocampo, con Crimi, Currarino e Gatto che sosterranno Puntoriere, unico attaccante di ruolo. Risponderà il Siena con Nardi a difesa della porta, Brumat schierato come terzino destro e Lomolino schierato come terzino sinistro, mentre Rossi e Romagnoli giocheranno come difensori centrali. A centrocampo Bulevardi sarà affiancato da Guberti e Cristiani, mentre Arrigoni sarà il trequartista alle spalle del tandem offensivo Cianci-Neglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Gli allenatori delle due squadre, rispettivamente Roberto Boscaglia per la Virtus Entella e Michele Mignani per il Siena, schiereranno tatticamente le squadre con il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano, in uno scontro tra due squadre attualmente entrambe in Serie C, l'Entella favorita per il fattore campo ma con giudizio, con Snai che propone a 2.15 la vittoria ligure, mentre Eurobet quota 3.10 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino a 3.25 la quota relativa al successo esterno dei campani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 2.25 l'over 2.5 e propone a una quota di 1.57 l'under 2.5.

