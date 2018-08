Europei nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv, programma e orari (3^ giornata, 5 agosto)

Diretta Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: terza giornata di gare, oggi domenica 5 agosto in acqua soprattutto Paltrinieri, Miressi e Dotto

05 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei nuoto (LaPresse)

Terza giornata di gare a Glasgow per gli Europei di nuoto 2018, principale appuntamento della stagione per tutti i nuotatori europei: oggi domenica 5 agosto sarà un’altra giornata molto intensa che andiamo a presentare con il programma e l’orario di tutte le gare ed evidenziando le principali ambizioni degli azzurri. Quanto al calendario degli eventi, come al solito ci sarà al mattino una sessione che prevederà solamente batterie, mentre il clou sarà al pomeriggio, quando saranno in programma cinque semifinali e soprattutto sei finali, che saranno naturalmente le gare che assegneranno oggi le loro medaglie. È il giorno del trentesimo compleanno di Federica Pellegrini, alla quale vanno i nostri migliori auguri, ma il palcoscenico sarà soprattuto per gli uomini, come andremo a scoprire leggendo l’elenco delle finali odierne.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani agli Europei di vasca lunga di Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per le batterie mattutine e poi Rai 2 per la sessione pomeridiana, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DI GARE, ORARIO E FINALI

Sappiamo ormai quali sono gli orari delle sessioni degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow. Le batterie del mattino cominciano alle ore 10.30 italiane (le 9.30 locali) e oggi prevederanno i 200 misti maschili, i 200 farfalla femminili, i 100 dorso maschili, i 200 stile libero femminili ormai privi di Federica Pellegrini, i 200 rana maschili e la staffetta 4x200 sl maschile: le gare individuali avranno poi nel pomeriggio le semifinali e domani le finali, la staffetta invece vivrà già oggi la finale, che sarà una delle sei in programma nella sessione che comincia alle 18.00 ore italiane. Le prime due gare del pomeriggio saranno subito fondamentali in ottica italiana: si parte infatti con i 1500 sl maschile di Gregorio Paltrinieri, alla caccia dell’ennesimo oro di una carriera leggendaria e accompagnato da Domenico Acerenza, che proverà a lottare per il podio; poi dalla resistenza si passerà alla grande velocità, perché a seguire ci saranno i 100 sl maschili, con un Alessandro Miressi fin qui in grande spolvero in questi Europei ma possibilità naturalmente anche per il campione in carica Luca Dotto. La terza finale di giornata saranno i 100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro (soprattutto la prima potrebbe puntare al podio), poi nel corso del pomeriggio vivremo anche l’atto decisivo dei 50 dorso femminili con Carlotta Zofkova bravissima a conquistarsi un posto in finale stabilendo il nuovo record italiano, dei 200 farfalla maschili ed infine appunto della già citata staffetta 4x200 sl maschile, sperando che fra le otto squadre protagoniste ci sia anche l’Italia.

