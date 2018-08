Fabio Fognini ha vinto in Messico: battuto Del Potro/ Tennis, Atp Los Cabos: terzo titolo stagionale

Fabio Fognini ha vinto in Messico: battuto Del Potro nella finale Atp di Los Cabos. Ultime notizie: terzo titolo stagionale per il tennista azzurro, domani numero 14 del mondo.

05 agosto 2018 Silvana Palazzo

Fabio Fognini sfida Richard Gasquet in finale a Bastad (Foto LaPresse)

Fabio Fognini ha vinto l'Atp di Los Cabos, in Messico, battendo in finale il numero 4 del mondo, Juan Martin Del Potro. Il tennista azzurro ha conquistato così l'ottavo titolo in carriera, il primo sul cemento e il terzo di quest'anno. Continua dunque il grande momento di Fognini, che ha superato il tennista argentino in un'ora e 19 minuti, chiudendo in due set. Da lunedì dunque sarà il numero 14 del mondo. «Aver vinto contro un giocatore come lui mi dà molta carica perché ho sempre saputo che sarei riuscito a batterlo prima o poi. Era uno degli obiettivi della mia carriera riuscire a vincere un torneo sul veloce e riuscire a farlo superando in finale un top-player», ha dichiarato l'azzurro al termine dell'incontro. Fognini ha espresso tutta la sua felicità per il successo: «È un gran giocatore, ci conosciamo fin da piccoli e dopo tutti i problemi che ha avuto è bello che sia di nuovo fortissimo. Non ero io il favorito e sono davvero contento di aver vinto qui. Sono soddisfatto per come il mio gioco è migliorato nel corso della settimana».

FABIO FOGNINI HA VINTO IN MESSICO: BATTUTO DEL POTRO

La vittoria di Fabio Fognini nella finale dell'open di Los Cabos è arrivata in due set per 6-4 e 6-2. La gara era cominciata male per il tennista italiano, subito sotto 0-3 contro Juan Martin Del Potro. Ma questo è stato l'unico momento di difficoltà per Fabio che poi ha sfoderato il suo miglior tennis infilando cinque giochi consecutivi al tennista argentino. La freddezza con cui ha affrontato la partenza ad handicap è stato il segnale che era la giornata giusta per lui. Il look con le treccine ha portato bene a Fognini. Al decimo game ecco la giocata vincente per chiudere il primo set (6-4 in 44 minuti). Nel secondo set dopo aver annullato una palla break a Del Potro nel secondo game, Fognini è riuscito a strappare il servizio all'argentino riuscendovi ancora poco dopo per chiudere il secondo parziale (6-2 in 35 minuti) ed esultare per una vittoria che lo proietta nei migliori 14 tennisti del mondo.

© Riproduzione Riservata.