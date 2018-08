Fiorentina-Mainz-Athletic Bilbao/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Triangolare)

Diretta Fiorentina Mainz Athletic Bilbao: info streaming video e tv del Triangolare estivo della Opel Cup, a Mainz, in Germania. Viola in campo alle ore 13.00.

Si accenderà Domenica 5 agosto il triangolare denominato Opel Cup che vedrà protagonisti Fiorentina, Mainz e Athletic Bilbao: tre test match amichevoli quindi di primo livello per i tre club che tra poco meno di due settimane daranno il via alla propria stagione nel campionato nazionale. Ormai per i viola come per il club tedesco e spagnolo la preparazione estiva è giunta al termine: tocca ora mettersi ancora una volta alla prova per verificare la tenuta delle nuove soluzioni tecniche e tattiche studiate prima degli ultimi allenamenti decisivi. La formula del torneo, organizzato in questa domenica di inizio agosto alla Opel Arena di Mainz in Germania sarà la classica di questi triangolari: match da 45 minuti con eventualmente passaggio ai calci di rigore in caso di parità. Da ricordare poi che il primo fischio d’inizio è già stato messo in programma per le ore 13.00

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che non è stata prevista alcune diretta tv del triangolare dove la Fiorentina di Pioli sarà protagonista: le sfide però saranno visibili in esclusiva in diretta streaming video sul nuovo portale dedicato allo sport di Danz, a cui sarà possibile abbonarsi e collegare diverse piattaforme di visione, dalla smart tv, fino al proprio smartphone. Consigliamo comunque di rimanere collegati ai profili social oltre che il portale ufficiale dei gigliati, per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in campo in Germania.

I CLUB IN CAMPO: LA FIORENTINA

Occhi puntati sula Fiorentina, ovviamente tra le favorite oggi al successo finale di questo triangolare in terra tedesca. La compagnie di Pioli, benchè certamente stanca dopo anche questa seconda parte del ritiro estivo, passato tra Germania, Belgio e Olanda, è infatti chiamata a dare spettacolo. Sfumato il sogno Europa League i gigliati hanno bisogno di regalare ai propri tifosi una stagione eccezionale dopo qualche anno di opacità a Firenze. Questo è l’obbiettivo di Stefano Pioli e dei propri giocatori che hanno davvero lavorato tantissimo questa estate mettendosi sempre alla prova. La qualità del lavoro fatto è indiscutibile e anche i successi rimediati in amichevoli di prestigio sono di sicuro buon auspicio, non solo per la Opel cup di questo pomeriggio ma pure per l’inizio della stagione: anche l’ultimo successo rimediato contro l’Heracles appena 3 giorni fa risulta un importante segnale positivo in casa Fiorentina.

I CLUB IN CAMPO: IL MAINZ

Alla Opel Cup non mancheranno ovviamente i padroni di casa, ovvero il Mainz, club tedesco guidato al tecnico Sandro Scharw e che anche quest’anno militerà nella Bundesliga, il primo campionato tedesco. I tedeschi come anche la Fiorentina è quindi molto vicina a dar il via alla propria stagione nella prima serie nazionale: sarà quindi uno scontro tra club allo stesso livello di forma quello a cui assisteremo oggi pomeriggio e banco di prova quindi più che determinante. Come la fiorentina però anche il Mainz ha affrontato un duro programma di preparazione estiva nelle ultime settimane e come i toscani in casa biancorossa c’è tanta voglia di riscatto dopo una stagione non così esaltante. La sola 14^ piazza ottenuta a fine campionato di certo non ha accontentato nessuno.

I CLUB IN CAMPO: L’ATHLETIC BILBAO

Come per Fiorentina e Mainz anche l’Athletic Bilbao darà inizio alla sua stagione in patria tra circa due settimane e per la precisione il prossimo 20 agosto contro il Leganes : anche gli spagnoli di Berizzo quindi scenderanno in campo registrando il medesimo grado di preparazione delle avversarie oggi alla Opel Cup. A prescindere però dallo stato di forma dei contendenti, la sfida che andrà in scena tra gli spagnoli e la stessa Fiorentina sarà di sicuro prestigio, anche perchè il Bilbao è di ritorno da alcune amichevoli andate decisamente per il verso sbagliato, non ultime anche le sfide programmate alla Cup of Tradition, a cui hanno partecipato anche i viola pochi giorni fa. Segnaliamo poi che anche l’Athletic Bilbao ha chiuso la precedente stagione con parecchio rammarico, essendo arrivati solo alla 16^posizione, rischiando anche i play out.

