Diretta/ Foggia Catania (risultato finale 1-3) streaming video e tv: Rossetti! E' finita

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.38 Fabio Belli

DIRETTA FOGGIA CATANIA (RISULTATO FINALE 1-3): ROSSETTI CHIUDE I CONTI

Sostituzione per il Catania: esce Noce, entra Fornito. All'80esimo il Catania concede il tris. Ci pensa Bucolo. Il numero 4 del Catania ne supera tre sulla sinistra e consegna un pallone perfetto per Rossetti che deve solo appoggiare in porta. Doppietta per lui ed etnei con la vittoria in tasca. Sostituzione per i siciliani: esce un esausto Pozzebon ed entra Caccetta. Il Foggia ci prova timidamente. Dopo un lungo possesso di palla al tiro Kragl. Il tedesco calcia all'improvviso dai 30 metri. Palla fuori non di molto. Prima della fine arriva pure il tentativo di Rubin. Calcia con forza ma senza angolare, nessun problema per Pisseri. Anche nei minuti di recupero i rossoneri attaccano, ma con tanta imprecisione e pochissima fantasia. Vince il Catania. Foggia eliminato.

FOGGIA-CATANIA: DIRETTA LIVE

LODI SEGNA AL 70', RISPONDE SUBITO GORI

Ottimo inserimento di Deli in area. Passaggio finale per Nicastro che libera benissimo da ogni marcatura. La difesa etnea spazza. Il Foggia insiste. Ancora un cross di Ramè. Questa volta Nicastro viene anticipato da Blondett. Tentativo anche di Carraro. Il suo tiro piazzato termina fuori, non di molto. Al 70esimo arriva il gol ma a siglarlo è ancora una volta un giocatore ospite. Ciccio Lodi batte con astuzia un calcio di punizione sfruttando le indecisioni avversarie: palla rasoterra sotto le gambe del primo uomo in barriera. Quetsa volta la reazione del Foggia è immediata. Gori accorcia subito il risultato. Esordio in gol per l'ex Fiorentina primavera. Cross ben pennellato da parte di Rubin e Gori di testa gira bene battendo Pisseri.

INIZIO SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Parte forte il Foggia. Ramè trova spazio sulla sinistra e crossa in area. Blondett svetta e libera l'area. Kragl ferma con un fallo Pozzebon. Punizione invitante per Ciccio Lodi che naturalmente ci prova. Barriera. Occasione Foggia!! Prima ci prova Deli e Pisseri con un intervento maldestro riesce a respingere. Subito dopo, Gori ci prova da posizione defilata ma calcia fuori. Spunto di Carraro al 52esimo. L'ex atalantino fa impazzire i difensori avversari e poi prova a servire Nicastro. Ci mette una pezza Marchese. Poco dopo Barisic se ne va in contropiede ma attende troppo prima di tirare. Recupera Tonucci.

FINE PRIMO TEMPO

Nicastro si accentra e va al tiro. Pisseri si distende e respinge. Al 13esimo si sblocca il risultato. Errore in fase di possesso per i rossoneri. Il Catania ne approfitta e passa in vantaggio. Barisic crossa in area trovando Rossetti che di testa insacca. Il Foggia prova a rispondere ma la manovra degli uomini di Grassadonia è confusa e abbastanza prevedibile. Zambelli prova a offrire qualche cross in area ma calibra male. Il Catania prova a giocare palla a terra. Biagianti verticalizza per Pozzebon ma trova l'intercetto dell'ex Bari, Tonucci. I rossoneri provano ad alzare i terzini ma gli avversari rimangono compatti e molto attenti. Riecco Lodi. Il playmaker del Catania ci prova dopo una rapida discesa. Tiro impreciso, palla fuori di qualche metro. Molto bene i siciliani in fase di non possesso. Il Foggia non riesce a combinare granchè: spesso spinti sull'esterno, i giocatori di Grassadonia non riescono a rifornire le punte. Nella fase finale del primo tempo i satanelli provano a sfondare per vie centrali. Cambia poco: la squadra di Sottil fa densità e spazza via il pallone. Il Catania si abbassa molto, poco prima dell'intervallo, cercando di proteggere in ogni modo la porta. In effetti i pugliesi non riescono proprio a trovare spazi. Si va a riposo con gli etnei, meritatamente in vantaggio. Ammonito Blondett, poco prima dell'intervallo.

INIZIO PARTITA

Foggia in campo con il 3-5-2. In porta Bizzarri, in difesa Tonucci, Camporese e Martinelli. A centrocampo da destra verso sinistra Zambelli, Carraro, Ramé, Deli e Kragl. In attacco Nicastro e Gori. Il Catania risponde con il 3-4-1-2. Pisseri tra i pali, linea difensiva composta da Blondett, Lovric e Marchese. A centrocampo Rossetti, Bucolo, Biagianti e Noce. In avanti Lodi in supporto della coppia Barisic - Pozzebon. Nei primi istanti di gioco il Catania prova a far girare la sfera coinvolgendo tutti gli interpreti in campo. Lodi è il fulcro del gioco. Al secondo minuto l'ex Udinese propone un cross a rientrare in area da calcio di punizione. Pozzebon arriva con un attimo di ritardo e non riesce a calciare al volo. Poco dopo il 10 del Catania ci prova da calcio di punizione. Palla in curva. Il Foggia prova a fare possesso palla. Kragl da calcio di punizione crossa in area trovando Tonucci che svirgola la rovesciata. Martinelli calcia da posizione defilata, nessun problema per Pisseri.

TUTTO PRONTO

Sta per cominciare Foggia Catania: in attesa del fischio d’inizio, c’è comunque ancora modo di fare qualche considerazione sulle due squadre che si sfidano in Coppa Italia. Dopo la paura per il pericolo della retrocessione a tavolino, il Foggia sembra aver voltato pagina, ora interessato a prepararsi ad una nuova importante stagione ormai all'orizzonte. Satanelli reduci da un ko in amichevole contro il Parma, un 3-1 per gli emiliani in cui i pugliesi si sono comunque messi discretamente in luce. Il Foggia sarà chiamato a ripartire con un nuovo ciclo dopo le stagioni sotto la guida di Stroppa, che ha riportato i rossoneri in Serie B a quasi vent'anni di distanza dall'ultima volta, e che nella scorsa stagione ha permesso loro di esprimere un ottimo calcio, arrivando a sfiorare la qualificazione ai play off. Il Catania ha metabolizzato la delusione per la sconfitta nella semifinale play off contro il Siena, anche perché sembra che i rossoazzurri possano puntare con convinzione al ripescaggio e al ritorno in Serie B tanto sospirato, dopo tre anni nel purgatorio della terza serie. La squadra etnea è stata comunque allestita per una Serie C di vertice, e l'esordio in Coppa Italia contro il Como è stato brillante. Adesso però la parola deve passare al campo: Foggia Catania sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

I TESTA A TESTA

In attesa del match della Coppa Italia tra Foggia e Catania, andiamo a dare un occhio al lungo storico che unisce i due club in campo questa sera. Bilancio alla mano vediamo infatti un gran numero di precedenti, ben 37, raccolti dal 1935 a oggi, per un totale di 13 affermazioni dal parte dei satanelli e appena 6 vittorie a favore degli Etnei con anche 18 pareggi trovati al triplice fischio finale. Ben recente anche l’ultima volta che Foggia e Catania si sono ritrovati di nuovo in campo faccia a faccia: tale occasione risale al campionato 2016-2017 della Serie C. Allora fu solo un pareggio nel turno di andata, condotto in casa dei Satanelli: nel ritorno alla 31^ giornata al Massimino si segnala invece la vittoria dei rossoneri per 1-0 grazie alla marcatura di Drausio (autogol).(agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Foggia-Catania, diretta dall'arbitro Illuzzi, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. I Satanelli, dopo l'eccellente nono posto della passata stagione in Serie B, ripartono pur preoccupati per gli 8 punti di penalizzazione inflitti per irregolarità amministrative, anche se il Foggia ha anche rischiato la retrocessione a tavolino. Il Catania attende buone notizie dai ripescaggi che potrebbero riportarlo in cadetteria dopo le esclusioni di Bari, Cesena ed Avellino: la stagione ufficiale degli etnei è comunque partita col primo turno di Coppa Italia, i rossoazzurri hanno battuto con un rotondo 3-0 il como con le reti di Lodi, Rossetti e Curiale.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CATANIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Zaccheria di Foggia. Padroni di casa schierati con Bizzarri tra i pali e una difesa a tre composta da Tonucci, Camporese e Martinelli. Zambelli sarà l'esterno laterale di destra e il tedesco Kragl l'esterno laterale di sinistra, con Ramé, Deli e Agnelli centrali di centrocampo. Mazzeo e Gori faranno invece coppia sul fronte offensivo. Risponderà il Catania con una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Marchese, Blondett, il croato Lovric e Biagianti, davanti all'estremo difensore Pisseri. Lodi e lo sloveno Barisic saranno i vertici arretrati di un centrocampo con Di Grazia, Curiale e Rossetti schierati a supporto dell'unica punta di ruolo, Bucolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Moduli a confronto: il Foggia di Gianluca Grassadonia schiererà al 3-5-2 al quale sarà opposto il 4-2-3-1 del nuovo allenatore del Catania, Andrea Sottil. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Foggia favorito anche alla luce di quanto di buono fatto dalla rosa rossonera nella passata stagione, con Snai che propone a 1.75 la vittoria pugliese, mentre Eurobet quota 3.45 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic che moltiplica per 4.00 quanto scommesso sulla vittoria esterna. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 1.75 l'over 2.5 e 1.95 l'under 2.5.

