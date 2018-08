Gregorio Paltrinieri/ Diretta finale 1500m stile libero streaming video e tv (Europei nuoto 2018)

Gregorio Paltrinieri in diretta nella finale 1500m stile libero, streaming video e tv: orario e risultato live della gara da Glasgow (Europei nuoto 2018)

05 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Gregorio Paltrinieri (LaPresse)

Gregorio Paltrinieri sarà oggi in gara nella finale dei 1500 stile libero maschili agli Europei di nuoto 2018 che sono in corso a Glasgow. L’attesa è naturalmente alta per il dominatore della distanza più lunga del nuoto in corsia, che tra l’altro non sarà da solo in acqua, perché è entrato fra i migliori otto di questi 1500 sl anche Domenico Acerenza. L’appuntamento sarà immediatamente in apertura della sessione pomeridiana, cioè alle ore 18.00 italiane (le 17.00 scozzesi): Paltrinieri sarà in corsia 6, mentre troveremo Acerenza in corsia 1. C’è poco da dire su Greg nei 1500, i titoli parlano a sufficienza per lui: campione olimpico a Rio 2016, ha vinto l’oro anche nelle ultime due edizioni dei Mondiali a Kazan 2015 e poi a Budapest 2017, mentre a livello europeo il dominio dura da ben tre edizioni: Debrecen 2012, Berlino 2014 e Londra 2016. Quanto a questa stagione, nel 2018 Paltrinieri ha già vinto i Giochi del Mediterraneo a Tarragona, ma naturalmente è oggi l’appuntamento più importante, quello che potrebbe dargli il poker europeo consecutivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I 1500 SL

La sessione pomeridiana degli Europei 2018 a Glasgow sarà trasmessa in diretta tv sia da Rai 2 in chiaro sia dal canale tematico Eurosport, disponibile agli abbonati sia della piattaforma satellitare sia del digitale terrestre. Di conseguenza la copertura sarà ottima, così come le possibilità di seguire la gara dei 1500 sl con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza anche in diretta streaming video se non potrete mettervi davanti a un televisore alle 18.00: il primo riferimento è naturalmente Rai Play, disponibile gratuitamente per tutti, ma ci saranno anche le possibilità garantite agli abbonati di seguire on line le trasmissioni di Eurosport.

LA FINALE DEI 1500 SL: PALTRINIERI E I SUOI AVVERSARI

Va detto che il livello degli avversari sui 1500 sl sta crescendo, soprattutto in Europa, dunque per Gregorio Paltrinieri non sarà facile né scontato confermarsi sul tetto del Vecchio Continente. La corsia 6 testimonia del fatto che nelle batterie Gregorio è stato “solamente” quarto: nella gara più lunga in corsia è un dato relativo, perché un campione come Paltrinieri non ha certamente bisogno di sprecare energie per entrare in finale ed è anzi meglio tenerle per l’occasione più importante, però è comunque un segnale sulla competitività degli avversari. Resta da capire se il francese Damien Joly e il tedesco Florian Wellbrock potranno davvero essere competitivi fino in fondo, mentre il pericolo pubblico numero 1 per il trono di Re Gregorio Paltrinieri è certamente l’ucraino Mykhaylo Romanchuk, già l’anno scorso secondo ai Mondiali dietro all’emiliano e qui a Glasgow vincitore dei 400: potrebbe cercare di impostare una gara più veloce, resta da capire se davvero possa detronizzare l’azzurro sulle 30 vasche…

© Riproduzione Riservata.