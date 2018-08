Diretta/ Gubbio Vis Pesaro (risultato finale 2-1) streaming video e tv: Marchi e Casiraghi in rimonta!

Diretta Gubbio Vis Pesaro streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Coppa Italia di Serie C per il primo turno della fase a gironi

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.44 Fabio Belli

Diretta Gubbio Vis Pesaro (LaPresse, repertorio)

DIRETTA GUBBIO PESARO (2-1)

È il Gubbio ad avere la meglio nella sfida contro Vis Pesaro. I padroni di casa hanno vinto per 2 reti a 1. Un successo in rimonta, firmata dal capitano Ettore Marchi e Daniele Casiraghi. Chissà se dopo questa sconfitta il mercato può dirsi veramente concluso per la Vis Pesaro. Il direttore generale Vlado Borozan nelle scorse ore aveva assicurato di prender sin considerazione solo opportunità meritevoli, come David Ivan, che non ha ancora preso una decisione. Di sicuro le prospettive, al netto di questa sconfitta, sono positive. L'obiettivo della Vis Pesaro è creare una pantera della Sampdoria, non a caso è stato scelto come allenatore Leonardo Colucci, che vanta un rapporto consolidato con Giampaolo, tecnico blucerchiato. L'idea è di avere una conduzione tecnica identifica a quella blucerchiata per consentire ai ragazzi arrivati a Pesaro di mantenere lo stesso metodo di lavoro e preparazione tattica. (agg. di Silvana Palazzo)

DIRETTA GUBBIO PESARO (0-0)

Gubbio Vis Pesaro, partita che oggi sarà valida per la Coppa Italia di Serie C, ci attende ormai fra pochissimi minuti e sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione per entrambe le formazioni. Dunque nel breve tempo che ci separa ormai dal fischio d’inizio, parliamo di un volto nuovo che da poco si è aggregato alla Vis Pesaro, nome tra l’altro di grande esperienza e qualità, che potrebbe tornare molto utile ai marchigiani. Parliamo di Flavio Lazzari, centrocampista classe 1986. Il calciatore, cresciuto nella Lodigiani, ha grande esperienza avendo giocato in squadre importanti come l’Udinese, dove ha raccolto anche una presenza in coppa UEFA oltre a due gettoni in Serie A. Lazzari ha poi militato in squadre come il Novara, l’Ascoli, il Pescara, l’Empoli, collezionando ben 220 presenze in serie B. La scorsa stagione Lazzari era in forza al Racing Fondi in Serie C. Adesso però la parola deve passare al campo, perché ormai Gubbio Vis Pesaro sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Un solo precedente si trova nella storia di Gubbio Vis Pesaro, partita che oggi sarà valida per la Coppa Italia di Serie C. Ne parliamo perché si tratta di un vero e proprio tuffo nella storia del calcio: l’unica volta che umbri e marchigiani si sono incrociati prima di oggi risale infatti a domenica 22 settembre 1940, quando l’Italia era entrata nella Seconda Guerra Mondiale da poco più di tre mesi ma non si era fermata l’attività agonistica, Coppa Italia compresa. La formula era completamente diversa e comprendeva a pieno titolo nella Coppa Italia “maggiore” anche tutte le squadre di Serie C, come appunto Gubbio e Vis Pesaro. Le due squadre si affrontarono in gara unica a Pesaro e i padroni di casa marchigiani vinsero con un perentorio 7-1. Oggi invece per la prima volta questa sfida si giocherà a Gubbio e un piccolo pezzo di storia dei due club sarà dunque scritta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Gubbio-Vis Pesaro, diretta dal signor De Tommaso di Rieti, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide della prima giornata del primo turno di Coppa Italia di Serie C. Il Gubbio riparte dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione, apice di anni tormentati in cui la formazione umbra si è ritrovata in un ascensore che le ha fatto fare su e giù dalla Serie B alla Serie D. La Vis Pesaro ha invece ritrovato il professionismo dopo un incredibile epilogo in campionato, in cui in un duello tutto marchigiano i biancorossi hanno strappato il primo posto nel girone di Serie D al Matelica.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO VIS PESARO

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Barbetti di Gubbio. I padroni di casa umbri, schierati con il 4-3-3 dal tecnico Sandreani, scenderanno in campo con Battaiola in porta, Paramatti impiegato in posizione di terzino destro e Lo Porto in posizione di terzino sinistro, mentre l'argentino Espeche e Piccinni saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio a Conti, Bergamini e Benedetti, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Battista, Plescia e Tavernelli. Risponderà la Vis Pesaro con Piscitelli tra i pali, Hadziosmanovic sull'out difensivo di destra e Boccioletti sull'out difensivo di sinistra, mentre Gennari e Briganti formeranno la coppia di centrali della retroguardia. A centrocampo Paoli sarà affiancato da Petrucci e Tessiore, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Olcese, Kirilov e Buonocunto.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Si affrontano due formazioni che nel prossimo campionato di Serie C partiranno presumibilmente con l'obiettivo della salvezza. Obiettivo che il Gubbio ha strappato nella scorsa stagione non senza fatica, ma riuscendo comunque ad evitare una nuova retrocessione in Serie D che sarebbe stata un vero terremoto anche a livello societario. Gli umbri puntano a navigare in acque più tranquille in questa stagione ed hanno confermato il giovane tecnico Sandreani come scelta per la prossima stagione, uno dei nomi emergenti nel panorama della Serie C. Nella preparazione precampionato i rossoblu hanno pareggiato 1-1 contro una Ternana appena retrocessa in Serie C e che dunque darà vita col Gubbio ad un acceso derby dell'Umbria nella prossima stagione. Ai rigori i rossoverdi si sono imposti ma il Gubbio ha fornito un'impressione sicuramente positiva anche sul piano della brillantezza, non scontata in questa fase embrionale della stagione.

Dall'altra parte la Vis Pesaro, che ha puntato sull'ex tecnico del Pordenone Leonardo Colucci in panchina, viene da un successo in amichevole contro il Tolentino, battuto 1-0 grazie ad un'autorete di Tittarelli. I marchigiani l'anno scorso hanno visto messo a repentaglio più volte il loro sogno di un ritorno tra i professionisti, ma alla fine l'ha spuntata nel braccio di ferro con i corregionali del Matelica una piazza come Pesaro, che probabilmente dal calcio ha sempre avuto meno di ciò che era nel suo potenziale, con gli anni Ottanta e Novanta dominati in particolare dalla passione per la Scavolini ed il basket. I marchigiani stanno lavorando sul mercato per rinforzarsi, ma verosimilmente l'obiettivo per la nuova stagione sarà una salvezza da ottenere nella maniera più tranquilla possibile, in attesa di conoscere il format di un campionato che potrebbe anche cambiare pelle, visti i 7 posti vacanti che al momento non garantiscono il mantenimento delle 60 squadre in terza serie.

