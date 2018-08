Diretta/ Livorno Casertana (risultato live 0-0) streaming video e tv: pari all'intervallo

Diretta Livorno Casertana info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 21.27 Fabio Belli

DIRETTA LIVORNO CASERTANA (0-0): INTERVALLO

Non si sblocca il risultato all'Armando Picchi nella gara tra Livorno e Casertana valida per il secondo turno della Coppa Italia 2018, che da quest'anno cambia sponsor e viene ribattezzata "Frecciarossa Cup". La formazione di casa è quella certamente più propositiva, ma le maglie rossoblu si chiudono alla perfezione e riescono ad allontanare tutti i pericoli dalle parti dell'estremo difensore Russo. Tra gli amaranto fin qui opache le prestazioni di Giannetti e Libor Kozak, due giocatori che hanno dimostrato negli anni scorsi di poter dire la loro anche su palcoscenici più importanti e che sicuramente nella ripresa tenteranno di esprimere tutto il loro potenziale. All'intervallo, però, il punteggio non si schioda dallo 0 a 0: regge la Casertana. Obiettivo conclamato arrivare ai tempi supplementari? (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA LIVORNO CASERTANA (0-0)

Ancora qualche considerazione su Livorno Casertana, a pochi minuti dall’inizio della partita. Attesa a Livorno per l'esordio ufficiale della formazione amaranto, che riparte dopo la promozione dello scorso anno, ottenuta dopo un pazzesco testa a testa con il Siena (e con Pisa e Viterbese sempre in agguato) in cui a più riprese l'obiettivo è sembrato raggiunto e poi perduto. L'entusiasmo si moltiplica in casa labronica al pensiero che il nuovo allenatore sarà Cristiano Lucarelli, che dopo le esperienze da allenatore in Sicilia torna a Livorno da tecnico, alla guida della squadra della quale è tifoso e con cui è arrivato anche a giocare, a metà degli anni Duemila, l'Europa League. La Casertana sarà avversario di valore in questa Coppa Italia, l'esordio contro l'Az Picerno è stato abbastanza soft per i campani, che dovranno però testare una formazione che ha comunque diversi interpreti già presenti nella passata stagione contro un avversario di categoria superiore. Adesso però la parola deve passare al campo: Livorno Casertana sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita Livorno Casertana, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, livornocalcio.it e www.casertanafc.it, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo sempre di più al fischio d’inizio della partita tra Livorno e Casertana: prima però di lasciare la parola al campo per questa attesa sfida del secondo turno di Coppa Italia andiamo a vedere che cosa ci può dire lo storico che unisce i due club. Infatti il bilancio storico appare abbastanza ricco, pur non essendo troppo recente, visto che l’ultimo testa a testa tra le due formazioni oggi protagoniste risale agli anni ottanta. Numeri alla mano vediamo comunque che nella storia Livorno e Casertana si sono incontrati in 10 occasioni, queste raccolte dal 1970 al 1987: in totale ecco 2 successi da parte dei toscani e tre affermazioni dei rossoblù con anche 5 pareggi. Evidentemente datato l’ultimo precedente visto che risale alla stagione 1986-1987 della Serie C: allora ricordiamo che furono due pareggi i risultati ottenuti al triplice fischio finale. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Livorno-Casertana, diretta dall'arbitro Guccini stasera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Dopo la sudata, sofferta promozione dalla Serie C della scorsa stagione, i labronici tornano in campo con grande entusiasmo, convinti di poter di nuovo essere protagonisti in Serie B. La Casertana, dopo aver partecipato ai play off conquistati in rimonta nella scorsa Serie C, ha esordito nel primo turno di Coppa Italia battendo 2-0 una formazione di Serie D, l'AZ Picerno, grazie ad una doppietta messa a segno dall'argentino Alfageme.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO CASERTANA

Allo stadio Armando Picchi di Livorno scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa labronici schierati con Mazzoni in porta e una linea difensiva a tre composta da Gonnelli, Dainelli ed Albertazzi. Parisi sarà l'esterno di fascia destra mentre a Porcino sarà affidata la corsia laterale di sinistra, con Diamanti, Luci e Valiani che si muoveranno invece per vie centrali sulla linea mediana. In attacco, al fianco del ceko Kozak, match winner nell'ultima sfida amichevole del Livorno contro il Cuneo, si muoverà Giannetti. Risponderà la Juve Stabia con Russo in porta e Rainone, Lorenzini e Pinna titolari nella difesa a tre. Ferrara giocherà come laterale di destra e De Marco come laterale di sinistra con Romano e Santoro centrali sulla mediana. In attacco Mancino avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem d'attacco confermato rispetto all'esordio contro l'AZ Picerno, con l'argentino Alfageme e De Vena titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Entrambi gli allenatori opteranno come modulo per la difesa a tre. 3-5-2 per il Livorno di Cristiano Lucarelli, 3-4-1-2 per la Juve Stabia allenata da Gaetano Fontana. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Livorno, anche in virtù della categoria superiore conquistata proprio l'anno scorso, favorito con Snai che propone a 1.80 la vittoria toscana, mentre Eurobet quota 3.30 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.30 la quota relativa al successo esterno dei campani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.95 l'over 2.5 e propone a una quota di 1.75 l'under 2.5.

