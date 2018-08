Motocross Gp Belgio 2018/ Mxgp, streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Lommel)

Diretta Motocross Gp Belgio 2018: info streaming video e tv della prova belga sulla pista di Lommel, valida per il Campionato Mxgp e attesa oggi 5 agosto.

05 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Gp Belgio (LaPresse)

Si accenderà oggi domenica 5 agosto la tanto attesa prova del Gran Premio del Belgio 2018: la Motocross rimane quindi in Europa e anzi fa tappa ad una delle piste più note e datate del circuito Mxgp, ovvero quello di Lommel. Fin dagli anni '80 infatti la sabbia belga è stata protagonista nella categoria e non solo: pur l'ampia sosta dal campionato Mondiale non ha però diminuito l’affetto di tifosi e piloti verso questo circuito, ora un appuntamento imprescindibile di ogni campionato. Anche quest’anno poi la gara, anzi le due gare di oggi potrebbero rivelarsi decisive: la lotta per il titolo è sempre più infuocata e come anche alla vigilia di tappe più recenti, riguarda ormai solo Jeffrey Herlings e Tony Cairoli. Anche in questi fine settimana dedicato alla Motocross e al Gp del Belgio il favorito numero 1 rimane l’olandese volante, ma anche questa volta il siciliano non si arrenderà facilmente.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA GIORNATA DI GARA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per questo weekend del Gp del Belgio 2018 sarà garantita la visione in diretta tv di entrambe le gare attese questo pomeriggio a Lommel. Canale di riferimento in questo fine settimana dedicato alla Motocross sarà Eurosport 2, presente sia sulla piattaforma satellitare di Sky che sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Diretta streaming video delle due prove per la classe Mxgp garantita tramite le app dedicate Sky go, Premium Play e Eurosport player riservati ai propri abbonati. Consigliamo comunque di rimanere collegati al portale ufficiale www.mxgp.com dove sarà comunque disponibile il live timing delle gare sulla terra belga

INFO E ORARIO: I DETTAGLI DEL TRACCIATO

Come abbiamo prima detto la tappa di oggi a Lommel potrebbe essere decisiva: i 50 punti messi in palio, quando ormai siamo alla vigilia della quindicesima prova del Mondiale di Motocross, fanno gola a molti e non solo ai due principali leader della classifica, ovvero Herlings e Cairoli. Prima però di conoscere chi verrà premiato alla bandiera a scacchi ricordiamo a tutti gli appassionati gli orari dei due appuntamenti più importanti di questa domenica dedicata alla classe Mxgp. Da programma infatti gara 1 avrà inizio alle ore 14.15 e saranno 30 minuti di corsa + 2 giri fino alla bandiera a scacchi: stessa formula per gara 2 che avrà luogo alle ore 17.10. Da segnalare che al mattino e per la precisione alle ore 10.45 si svolgerà sula sabbia di Lommel il warm up. Tale sessione appare più utile che mai anche questa mattina: il circuito belga infatti non è affatto semplice da affrontare, e la sabbia è davvero insidiosa. Dando qualche info tecnica segnaliamo che la pista è lunga 1880 metri e risulta molto tecnica, anche perchè la fine è prevista appena in salita: ricordiamo che la griglia di partenza però è posta su un tratto molto ampio, che porta a una curva a sinistra non troppo stretta e impegnativa.

