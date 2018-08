Diretta/ Padova Monza (risultato finale 1-0) streaming video e tv: in campo, la decide Capelli!

Diretta Padova Monza info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018

DIRETTA PADOVA MONZA (1-0): LA DECIDE CAPELLI

Una vittoria di misura, ma tanto basta al Padova per avere la meglio sul Monza, sconfitto per 1-0 nella sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia 2018/2019. A decidere la sfida è il gol di Capelli al 50', una rete che consente alla formazione di casa di regalarsi un trentaduesimo di finale di tutto rispetto contro il Bologna. Per sperare di avere chance di passaggio del turno contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi, il Padova dovrà esprimere un calcio sicuramente più convincente di quello espresso questa sera davanti al proprio pubblico ma a parziale discolpa della formazione euganea va anche citata una condizione atletica che in questo particolare periodo non può certamente essere brillante. Per migliorare sotto questo punto di vista però ci sarà tempo: intanto il Padova avanza, il Monza viene eliminato dalla Coppa. (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA PADOVA MONZA (0-0)

Ancora qualche considerazione su Padova Monza, a pochi minuti dall’inizio della partita. E' pronta a partire la nuova stagione del Padova, col club biancoscudato tornato, dopo la ripartenza dalla Serie D e quattro anni di attesa, sul palcoscenico del campionato cadetto grazie alla cavalcata trionfale della scorsa stagione in Serie C. L'ultimo test perso di misura contro la Sampdoria ha comunque messo in luce importanti progressi da parte della formazione allenata da Bisoli (confermato sulla panchina veneta dopo il campionato vinto). Crescita nella condizione in questo precampionato che andrà confermata contro un Monza che battendo il Matelica ha comunque già inaugurato ufficialmente la stagione, e che spera di poter crescere ancora dopo l'importante campionato della stagione scorsa. Che per i brianzoli è stato quello del ritorno nel professionismo dopo il fallimento e la Serie D che i monzesi hanno dovuto a loro volta affrontare. Dopo la risalita c'è stato l'eccellente quarto posto in classifica, anche se i play off non sono andati nel migliore dei modi: i brianzoli sembrano però in grado di poter essere protagonisti anche nel prossimo campionato di terza serie. Adesso però la parola deve passare al campo: Padova Monza sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita Padova Monza sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, padovacalcio.it e monza1912.it, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

I TESTA A TESTA

Per la partita della Coppa Italia tra Padova e Monza, attesa questa sera all’Euganeo lo storico ci riporta non pochi dati utili a cui fare riferimento: anzi il bilancio dei testa a testa risulta più che ricco visto che i due club si affrontano al 1952. In tutto quindi si contano ben 56 scontri diretti tra Padova e Monza per un totale di 18 successi da parte della formazione veneta e ben 21 affermazioni dei lombardi oltre che 17 pareggi trovati al triplice fischio finale. Appena datato però l’ultimo precedente diretto tra i due club in campo per la Coppa Italia: Padova e Monza infatti non si incontrano dalla stagione 2008-2009 del campionato di Serie c. In tale occasione dobbiamo raccontare della sconfitta dal Monza per 1-0 subita in casa, e dell’affermazione proprio dei lombardi all’Euganeo nella partita di ritorno per 3-1. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Padova-Monza, diretta dall'arbitro Abbattista questa sera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. I veneti dopo una lunga rincorsa si sono riguadagnati nella scorsa annata, vincendo il campionato di Serie C, il palcoscenico del campionato cadetto e sono dunque al loro esordio ufficiale stagionale. I brianzoli, fuori ai play off nella passata stagione per mano del Piacenza, hanno battuto in casa il Matelica nel primo turno di Coppa Italia, 1-0 grazie a una rete messa a segno in apertura di ripresa da Barba.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA MONZA

Allo stadio Euganeo di Padova scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa biancoscudati schiereranno Merelli a difesa della porta e una retroguardia a tre composta da Cappelletti, Capelli e Ravanelli. Salviato si muoverà sulla corsia laterale di destra e Contessa sulla corsia laterale di sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Pulzetti, Della Rocca e Belingheri. In attacco al fianco di Bonazzoli ci sarà Marcandella. Risponderà il Monza con Liverani tra i pali e una linea difensiva a quattro composta da Adorni, Riva, Caverzasi e Origlio schierati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra. A quattro anche la linea di centrocampo con la fascia destra affidata a Tomaselli e la fascia sinistra a D'Errico, mentre Barba e Guidetto si muoveranno al centro della mediana. In attacco, spazio al tandem Cori-Ponsat.

PRONOSTICO E QUOTE

Tatticamente, il Padova di Bisoli sarà schierato con il 3-5-2, mentre il Monza di mister risponderà con un 4-4-2. Le quote delle agenzie di scommesse relative al match vedono il Padova favorito, con Snai che propone a 1.75 la vittoria veneta, mentre Eurobet quota 3.35 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.40 la quota relativa alla vittoria dei brianzoli in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 2.10 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.68 l'under 2.5.

