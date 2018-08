DIRETTA/ Palermo Vicenza (risultato finale 8-7 d.c.r.) streaming video e tv: gara show, la decidono i rigori!

Diretta Palermo Vicenza: info streaming video e tv della partita prevista per oggi e valida per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.50 Fabio Belli

Diretta Palermo Vicenza (Lapresse)

DIRETTA PALERMO VICENZA (8-7 d.c.r): LA DECIDONO I RIGORI

Ci sono voluti i calci di rigore al Pescara per avere la meglio di un Pordenone quanto mai combattivo nel secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2018/2019. Al gol di Brugman arrivato allo scadere del primo tempo ha risposto al 68' su calcio di rigore Burrai. I delfini non si sono però rassegnati all'idea di un pari nei tempi regolamentari e un minuto più tardi hanno trovato il gol che credevano decisivo per il successo con Andrea Cocco. Così non è stato dal momento che i neroverdi non si sono persi d'animo e hanno trovato il gol del 2 a 2 al 78' con Simone Magnaghi. Neanche i tempi supplementari sono riusciti a rompere l'equilibrio tra le due formazioni che hanno risolto la disputa ai calci di rigore. A conquistare la qualificazione, con il risultato finale di 4-3, è stata la squadra di casa: il Pescara affronterà al turno successivo il Chievo Verona. (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA PALERMO VICENZA (0-0): TRAJKOVSKI SFIORA IL GOL

Zero a zero tra Palermo e Vicenza nel primo tempo della sfida valida per il secondo turno della Coppa Italia 2018/2019. I rosanero vanno più volte vicinissimi al gol ma i veneti si salvano in più di un'occasione per un mix tra imprecisione avversaria e un pizzico di fortuna. L'occasione più clamorosa è capitata al 34', con il colpo di testa di Trajkovski su cross di Salvi che impegnato Grandi in una parata da incorniciare. Passano neanche 5 minuti e il pubblico del "Barbera" coltiva per qualche istante l'illusione del gol: a farli sussultare è ancora una volta Trajkovski che spinge in rete un tiro di Nestorovski, ma il numero 7 rosanero è in fuorigioco e il direttore di gara annulla. Il Vicenza non è rimasto però a guardare e al 43' ha rischiato di beffare i siciliani con Curcio, servito da Bianchi al limite dell’area che solo per una deviazione della difesa non ha trovato la porta. Partita in bilico: basteranno i prossimi 45' a deciderla? (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA PALERMO VICENZA (0-0)

Tutto è pronto per il fischio d’inizio di Palermo Vicenza, andiamo allora a inquadrare le due squadre che oggi si affrontano in Coppa Italia. Tornato in campo il Palermo dopo una travagliatissima estate: i rosanero hanno chiuso l'ultima stagione perdendo per un punto in favore del Parma la promozione diretta in Serie A e venendo sconfitti in una finale play off contro il Frosinone ricca di polemiche: ai rosanero non è bastato battere i ciociari all'andata al 'Barbera'. Il presidente Zamparini sperava poi in un ripescaggio per i casi Parma (illecito sportivo) e Chievo (irregolarità amministrative) che non è arrivato. I siciliani ripartono da Bruno Tedino, esonerato alla fine dello scorso campionato, per rilanciarsi verso l'alta classifica del campionato cadetto, e arrivano all'appuntamento in Coppa Italia dopo la vittoria in amichevole contro il Sandonà. Il Vicenza, tornato Lanerossi dopo la fusione col Bassano e il passaggio nelle mani dell'imprenditore Rosso, è uscito dall'incubo di una lunga crisi societaria e ora cercherà di tornare ai fasti del passato, anche se il nuovo patron ha comunque sottolineato come il percorso di crescita dovrà essere graduale e sostenibile, proprio alla luce degli errori commessi dalle precedenti proprietà del club berico. Adesso però la parola deve passare al campo: Palermo Vicenza sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

I TESTA A TESTA

Manca sempre meno al fischio d’inizio della partita di Coppa Italia tra Palermo e Vicenza, sotto la sua nuova guida Rosso: prima però di dare la parola al campo per la sfida del secondo turno, andiamo a vedere che cosa ci può dire lo storico che unisce i due club. Il bilancio dopo tutto è davvero ben ricco visto che contiene 39 scontri diretti occorsi tra Palermo e Vicenza, dal 1954 a oggi: in tutto quindi contiamo ben 11 affermazioni da parte della squadra siciliana ma 16 successi per i biancorossi, con pure 12 pareggi. Nel lungo elenco vediamo però che l’ultimo testa a testa tra le due società risulta appena datato: Palermo e Vicenza infatti si incrociarono nella stagione 2003-2004 della Serie B. In questo campionato cadetto vennero registrato poi un pari a reti bianche nella sfida di andata al Menti e la vittoria con il risultato di 3-0 per i siciliani, padroni di casa al ritorno. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Palermo-L.R. Vicenza, diretta dall'arbitro Fourneau, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Dopo la delusione della Serie A perduta sul filo di lana dopo il ko nella finale play off contro il Frosinone, i rosanero entrano ufficialmente in gioco nella nuova stagione. Il L.R. Vicenza invece ha già superato il primo turno della competizione, battendo 2-1 la compagine del Chieri, militante in Serie D, grazie alle reti di Maistrello e Curcio.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO VICENZA

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Barbera di Palermo. Rosanero in campo con Brignoli tra i pali, Rispoli laterale destro e Gallo laterale sinistro in difesa, mentre Accardi e Fiore saranno i due difensori centrali. Il bosniaco Jajalo, lo svizzero Haas e Fiordilino formeranno il terzetto titolare di centrocampo, mentre nel tridente offensivo dei siciliani partiranno dal primo minuto Moreo, Santoro e il macedone Trajkovski. Risponderà il L.R. Vicenza con Grandi tra i pali, Davide Bianchi schierato in posizione di terzino destro e Bortot schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bizzotto e Pasini saranno i centrali di difesa. Nicolò Bianchi, Maistrello e Giacomelli saranno i titolari a centrocampo, con Salvi e Curcio avanzati in posizione di trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Laurenti.

QUOTE E PRONOSTICO

I moduli scelti dai due allenatori per affrontare tatticamente la sfida saranno il 4-3-3 per il Palermo di Tedino ed il 4-3-2-1 per il L.R. Vicenza allenato da Colella. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono il Palermo, favorito in maniera abbastanza netta con Snai che propone a 1.60 la vittoria siciliana, mentre Eurobet quota 3.65 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 5.25 la quota relativa alla vittoria dei Ramarri. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.90 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.80 l'under 2.5.

