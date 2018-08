Diretta/ Perugia Novara (risultato finale 1-3) streaming video e tv: il grifone crolla al Curi!

Diretta Perugia Novara info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.54 Fabio Belli

Diretta Perugia Novara (Foto LaPresse)

DIRETTA PERUGIA NOVARA (1-3) IL GRIFONE CROLLA AL CURI

Una traversa e due pali ostacolano i sogni di gloria di un Perugia che in seguito alla sconfitta col Novara deve salutare la Coppa Italia. Ospiti che trovano il vantaggio al quarto minuto del primo tempo con Stoppa. Al trentaquattresimo arriva il raddoppio con la grande giocata di Schiavi da fuori area. Pochi minuti dopo è Bianchimano a colpire il legno di testa. Nel secondo tempo Terrani squilla con un palo, poi le marcature messe a segno da Vido e Simeri chiudono il match. Al 93esimo altro palo timbrato da Vido e il triplice fischio che decreta il passaggio del turno del Novara. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SCHIAVI RADDOPPIA PER I PIEMONTESI

Siamo nel corso del secondo tempo di Perugia Novara. Al Curi i piemontesi passeggiano e controllano la gara con rotondo due a zero. Partita che ricordiamo è stata sbloccata dalla formazione ospite a quarto minuto della prima frazione grazie a Stoppa. Il Novara spinge e il Perugia crolla al trentaquattresimo sul tiro strepitoso da fuori area di Schiavi. Solo lombardi in campo, grifone ancora fuori partita. Il tempo sul cronometro scorre molto velocemente, vedremo se i biancorossi riusciranno almeno ad accorciare le distanze. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

LA SBLOCCA STOPPA

Primo tempo cominciato col piede giusto dal Novara sul campo del Perugia, dove i biancazzurri stanno conducendo per una rete a zero. Gli ospiti fanno subito capire di che pasta sono fatti e al quarto minuto sbloccano il punteggio della gara con una giocata di Stoppa. Ricordiamo le formazioni con le quali Perugia e Novara sono scese in campo. Nesta schiera Leali in porta; Mazzocchi, Belmonte, Monaco e Felicioli in difesa, Bianco, Moscati e Terrani a centrocampo, Buonaiuto dietro alla coppia Melchiorri-Bianchimano. Ecco invece le scelte dei novaresi. 1 Benedettini, 2 Tartaglia, 6 Chiosa, 3 Bove, 13 Visconti, 8 Sciaudone, 14 Ronaldo, 5 Schiavi, 10 Peralta, 11 Stoppa, 19 Maniero. All. Viali. (Aggiornamento Jacopo D'Antuono)

SI COMINCIA

Pochi minuti al via di Perugia Novara, c’è comunque ancora spazio per alcune considerazioni sulle due squadre. Riparte nel segno della continuità il Perugia: alla fine della scorsa stagione fece discutere il passaggio di consegne in panchina tra Roberto Breda, che pure si era guadagnato sul campo l'obiettivo della partecipazione ai play off, ed Alessandro Nesta, che ha esordito con una sconfitta nell'ultima giornata della regular season, per poi farsi eliminare al primo turno dal Venezia nei play off. L'ex centrale di difesa della Nazionale, della Lazio e del Milan è stato però confermato per aprire un nuovo ciclo, e il Perugia ha già iniziato a lavorare bene nel precampionato, battendo una settimana fa 2-0 la Fermana, formazione di Serie C, in un test vinto grazie ad una doppietta di Buonaiuto. Con i ricorsi in ballo e una vera e propria battaglia a colpi di carte bollate, il Novara sembra invece essersi guadagnato la testa della graduatoria dei ripescaggi, particolare che potrebbe essere importantissimo per tornare a calcare i campi della serie cadetta, dopo la retrocessione della passata stagione. La squadra passata sotto la guida tecnica di William Viali ha battuto 3-2 l'Arconatese nel quarto test precampionato, cammino in cui si è trovata ad affrontare anche il Milan, che a Milanello ha battuto 2-0 i piemontesi. Il Novara sembra in grado di allestire una squadra di vertice per la Serie C, ma considerando la tripla esclusione dalla B di Bari, Cesena e Avellino, la prospettiva del ripescaggio sembra a questo punto più che concreta. Adesso però la parola deve passare al campo: Perugia Novara sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita tra Perugia e Novara, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, acperugiacalcio.com e novaracalcio.com, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Risulta ovviamente molto ricco lo storico che lega Perugia e Novara, i due club oggi in campo per il secondo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia. Dando un occhio ai numeri infatti riconosciamo ben 20 match, raccolti dal 1967 a oggi e soprattuto nel campionato cadetto, che Novara e Perugia hanno disputato assieme anche l’anno scorso: in tutto ecco poi 6 vittorie degli umbri e 7 affermazioni da parte degli azzurri. Bne recente quindi anche l’ultimo precedente tra Perugia e Novara, visto che le due formazioni hanno disputato la Serie B 2017-2018. In tali occasioni il bilancio ci ricorda ben due pareggi, trovati sia all’andata che al ritorno e curiosamente entrambi fissati sul 1-1. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Perugia-Novara, che sarà diretta allo stasio Renato Curi dall'arbitro Dionisi questa sera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Entrambe le formazioni entrano in gioco ufficialmente solo in questa fase della competizione, avendo potuto saltare il primo turno della settimana scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA NOVARA

Allo stadio Renato Curi di Perugia si scontreranno queste probabili formazioni. Umbri in campo con Leali in porta, Mazzocchi sull'out difensivo di destra e l'ivoriano Kouan sull'out difensivo di sinistra, mentre Monaco e Martinelli comporranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo, terzetto con Bianco, Buonaiuto e Moscati, alle spalle di Terrani che sarà il trequartista, chiamato ad ispirare il tandem offensivo composto da Bianchimano e Melchiorri. Risponderà il Novara con Benedettini in porta, Tartaglia impiegato come terzino destro e Ronaldo come terzino sinistro, mentre Chiosa e Visconti saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo spazio a Bove, Sciaudone e Nardi, mentre nel tridente offensivo piemontese partiranno dal primo minuto Maniero, Peralta e Stoppa.

PRONOSTICO E QUOTE

Tatticamente, il Perugia di Alessandro Nesta sarà schierato con un 4-3-1-2. Risponderà il Novara allenato da William Viali con un 4-3-3. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Perugia favorito anche con una certa convinzione, con Eurobet che propone a 1.70 la vittoria grigiorossa, mentre Sisal Matchpoint quota 3.60 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.70 la quota relativa al successo dei toscani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Eurobet quota 1.90 l'over 2.5 e quota 1.80 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.