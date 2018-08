DIRETTA/ Pescara Pordenone (risultato finale 4-3 d.c.r.) streaming video e tv: vittoria di rigore!

Diretta Pescara Pordenone info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 23.38 Fabio Belli

Diretta Pescara Pordenone (Foto LaPresse)

DIRETTA PESCARA PORDENONE (4-3 d.c.r.): VITTORIA DI RIGORE

Ci sono voluti i calci di rigore al Pescara per avere la meglio di un Pordenone quanto mai combattivo nel secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2018/2019. Al gol di Brugman arrivato allo scadere del primo tempo ha risposto al 68' su calcio di rigore Burrai. I delfini non si sono però rassegnati all'idea di un pari nei tempi regolamentari e un minuto più tardi hanno trovato il gol che credevano decisivo per il successo con Andrea Cocco. Così non è stato dal momento che i neroverdi non si sono persi d'animo e hanno trovato il gol del 2 a 2 al 78' con Simone Magnaghi. Neanche i tempi supplementari sono riusciti a rompere l'equilibrio tra le due formazioni che hanno risolto la disputa ai calci di rigore. A conquistare la qualificazione, con il risultato finale di 4-3, è stata la squadra di casa: il Pescara affronterà al turno successivo il Chievo Verona. (agg. di Dario D'Angelo)

DIRETTA PESCARA PORDENONE (1-0): LA SBLOCCA BRUGMAN!

È finito sul risultato di 1 a 0 il primo tempo della sfida tra Pescara e Pordenone. Gli ospiti si erano resi subito pericolosi con la conclusione di Misuraca finita di poco a lato. Dopo un minuto ci ha provato anche Berrettoni con un tiro potente dal limite, ma è bravo Fiorillo a respingere in angolo. Il Pordenone ha insistito con Candellone che ha impegnato il portiere del Pescara, mentre al 15' gli tira addosso il pallone. Al 29' si affaccia avanti il Pescara: sulla conclusione di Cocco respinge male Meneghetti, sul pallone si fiondano Memushaj e Mancuso ma entrambe le conclusioni vengono murate. Al 43' ci riprovano i padroni di casa con Mancuso, che però riesce solo a impegnare Meneghetti in due tempi. Il gol arriva al 45' con Brugman, che triangola bene con Memushaj e poi firma la rete del vantaggio che sblocca così la partita. (agg. di Silvana Palazzo)

SI COMINCIA!

Sta per cominciare Pescara Frosinone: in attesa del fischio d’inizio, c’è comunque ancora modo di fare qualche considerazione sulle due squadre che si sfidano in Coppa Italia. La Coppa Italia mette di fronte due formazioni alle prese con l'inizio di un nuovo ciclo. Da una parte il Pescara che dopo aver pericolosamente flirtato con la retrocessione nella passata stagione, con diversi cambi di allenatore ed il naufragio dell'epoca zemaniana alle spalle, prova a rilanciarsi con Bepi Pillon, per evitare innanzitutto di vivere i patemi d'animo di un anno fa. Dall'altra il Pordenone che, con diverse stagioni d'alta classifica alle spalle in Serie C, proverà a sferrare di nuovo l'assalto al sogno promozione con quell'Attilio Tesser che nel 2017 ha centrato l'impresa con la Cremonese, dopo una rimonta al cardiopalma sull'Alessandria. I Ramarri arrivano all'appuntamento già rodati da un turno di Coppa Italia, mentre il Pescara ha già lavorato su diverse amichevole. L'ultima è stata contro un'altra compagine abruzzese, il Teramo, militante in Serie C: 2-1 per i biancazzurri il risultato con i gol di Mancuso e Cocco. Adesso però la parola deve passare al campo: Pescara Frosinone sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita Pescara Pordenone, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, pescaracalcio.com e pordenonecalcio.com, sarà possibile avere aggiornamenti sul match.

I TESTA A TESTA

Se alla vigilia della partita di Coppa Italia, valida per il secondo turno preliminare, tra Pescara e Pordenone volessimo curiosare nella storia condivisa, forse rimarremmo delusi. Negli anni recenti infatti proprio questi due club hanno condotto praticamente vite separate, trovandosi quindi faccia a faccia in appena un’unica occasione, questa però registrata proprio in Coppa Italia. L’unico precedente tra Delfini e Ramarri quindi risale all’edizione del torneo nazionale che mette in palio la coccarda del 2013-2014: le due formazioni scesero in campo proprio per disputare il secondo turno a eliminazione diretta. Allora tra le mura dell’Adriatico la vittoria fu del Pescara, al successo per 1-0, grazie alla rete firmata da Riccardo Maniero, su assist di Ragusa. (agg Michela Colombo)

INFO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Pescara-Pordenone, diretta dall'arbitro Di Martino, oggi domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. Gli abruzzesi entrano in gioco e fanno il loro esordio ufficiale nella nuova stagione, dopo il diciassettesimo posto in Serie B e la salvezza ottenuta per due soli punti. Il Pordenone, che l'anno scorso in Coppa Italia si è spinto fino agli ottavi di finale, perdendo solo ai rigori in casa dell'Inter, arriva all'appuntamento dopo aver superato il primo turno con una vittoria di misura, 1-0 in casa dell'Albinoleffe con gol decisivo di Bombagi su rigore al novantunesimo.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PORDENONE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. I padroni di casa schiereranno Fiorillo tra i pali, Balzano sull'out difensivo di destra e Del Grosso sull'out difensivo di sinistra, mentre il difensore della Guadalupa Gravillon e Scognamiglio saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo l'uruguaiano Brugman, l'equatoguineano Machin e l'albanese Memushaj formeranno il terzetto titolare, in avanti spazio al tridente composto da Mancuco, Monachello e Antonucci. Risponderà il Pordenone con Meneghetti tra i pali, Stefani schierato in posizione di terzino destro e De Agostini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Bassoli e Semenzato giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Lovisa, Misuraca e Bombagi, mentre Magnaghi sarà impiegato in posizione di trequartista, a sostegno del tandem offensivo Berrettoni-Gerardi.

PRONOSTICO E QUOTE

I moduli tattici a confronto delle due squadre vedranno il Pescara schierato con il 4-3-3 da Bepi Pillon, mentre il Pordenone di Attilio Tesser giocherà con un 4-3-1-2. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono il Pescara, anche in virtù della categoria superiore, favorito con Snai che propone a 1.65 la vittoria abruzzese, mentre Eurobet quota 3.55 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.90 la quota relativa alla vittoria dei Ramarri. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.85 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.88 l'under 2.5.

