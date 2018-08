Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Sisikon)

Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Sisikon. I tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti nel territorio svizzero, oggi 5 agosto 2018.

05 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Red Bull Cliff Diving 2018 - Sisikon (LaPresse)

Nuovo appuntamento per la Red bull Cliff Diving 2018: la manifestazione sportiva dei tuffi dalle grandi altezze torna sotto i riflettori e anzi torna alle proprie origini con il banco di prova di Sisikon. Dopo otto anni di assenza infatti l’evento adrenalinico dei tuffi acrobatici torna in Svizzera, dove nel 1997 di fatto è nato lo stesso Red bull Cliff Diving. Sarà quindi un appuntamento più che prestigioso questo messo in programma per domenica 5 agosto sulle sponde del Lago di Uri, prescelto per ospitare i grandi protagonisti di questa edizione, non ultimo anche Alessandro De Rose unico italiano presente. Diamo quindi subito le prime indicazioni utili a tutti gli appassionati per seguire la prova di Sisikon della World Series: il via verrà infatti dato alle ore 15.30, con l’approssimarsi in pedana del primo atleta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Chiaramente non è prevista una diretta tv della gara a Sisikon della Red Bull Cliff Diving 2018. Segnaliamo però per tutti gli appassionati di questo spettacolare ed emozionante sport la possibilità di seguire l’evento al Lago di Uri in diretta streaming video. L’appuntamento infatti sarà visibile sul portale gratuito www.redbullcliffdiving.com, oltre che su Redbull TV, e i canali social del campionato 2018 (come Facebook, YouTube e Twitch).

LE CARATTERISTICHE DELLA TAPPA SVIZZERA

Ovviamente il ritorno nel territorio rossocrociato della Red Bull Cliff Diving doveva avvenire in grande stile. La World Serie dei tuffi dalle grandi altezze quindi avrà luogo sul Lago di Uri, nell’omonimo cantone, le cui acque fanno anche parte del Lago di Lucerna. Per i dettagli tecnici all’evento va detto che saranno due le piattaforme approntate in questa prova ovvero dai 27 e 21 metri: da segnalare poi che se la temperature dell’aria è prevista intorno i 30° le acque dolci del lago (che misura 6 metri di profondità) non saranno superiori ai 15°. Ricordiamo poi che la tappa rossocrociata di Sisikon della Red Bull Cliff diving 2018 non sarà solo riservata agli appassionati di più antica data: l’intero villaggio è stato infatti contagiato e in questi giorni sono previste non poche manifestazioni collegate.

