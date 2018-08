Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score delle partite: tutti in campo! (oggi 5 agosto)

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle partite valide per il secondo turno della manifestazione nazionale. Si torna in campo oggi domencia 5 agosto 2018.

Sta per accendersi questa intensa serata tutta dedicata al secondo turno preliminare della Coppa Italia: come abbiamo visto prima il programma è fittissimo è già ora alle ore 20.00 avranno inizio tre incontri caldissimi. Tra questi vogliamo ora mettere sotto i riflettori la partita attesa al Penzo tra Venezia e Sudtirol, match che vedrà in campo due club ex colleghi nel girone b della Serie C negli ultimi anni. In realtà già l’anno scorso le due formazioni hanno seguito due strade diverse: da una parte ecco i veneti reduci da una stagione incredibile nella cadetteria da neo promossi. Proprio l'anno scorso i giovani guidati da Inzaghi (ora tecnico del Bologna) era perfino riuscito a sfiorare l'impresa della promozione in Serie A. Dall’altra parte ecco il Sudtirol che pur nel campionato di Serie C ha vissuto le stesse emozioni degli avversari: i biancorossi infatti si sono dovuti arrendere solo in semifinale nei play off promozione. Vedremo che cosa oggi Venezia e Sudtirol saranno in grado di mettere in campo: si gioca!

LE NOBILI DECADUTE

Arrivati nel secondo turno a eliminazione diretta del tabellone della Coppa Italia, ecco che oggi domenica 5 agosto faranno il loro ingresso nel torneo come nel campo i tre club che sono stati retrocessi dalla Serie A a fine campionato. Si tratta quindi delle “nobili decadute” Crotone, Benevento e Verona, che sono quindi ormai prossime ad affrontare una durissima stagione nella cadetteria, con l’obbiettivo dichiarato di poter presto fare ritorno tra i grandi del campionato italiano. Le sfide che si pareranno davanti a tali formazioni, sulla carta non paiono certo complicate: gli stregoni se la vedranno con l’Imolese (appena promessa in serie C), i gialloblu contro la Juve Stabia e gli squali con i lombardi della Giana Erminio. Vediamo però che ci dirà il campo!

I NUOVI INGRESSI

Guardando dall’alto il tabellone generale della Coppa Italia vediamo bene che al secondo turno sono ben 4 i club a fare il loro ingresso da zero: ovvero vi sono due match diretti che in realtà non vedranno in campo quadre che hanno dovuto prendere parte al primo turno a eliminazione diretta della manifestazione nazionale. Ci riferiamo ovviamente agli incontri attesi questa sera Brescia-Pro Vercelli e Perugia-Novara: da ranking sono quindi 4 club che non hanno avuto passare per la fase precedente. Altra peculiarità che li accomuna questi 4 club è che proprio l’anno scorso dividevano il proprio cammino nel campionato cadetto: a fine stagione però Pro Vercelli e Novara hanno dovuto dire addio al campionato della Serie B per venire retrocessi. Entrambe le formazioni però sono ancora nel vortice dei possibili ripescaggi e molto potrebbe ancora accadere, non ultimo che leonessa e azzurri possano ancora unirsi gli ex colleghi di campionato.

PRESENTAZIONE DELL'EVENTO

Ultimo appuntamento per il secondo turno preliminare della Coppa Italia: se già nella giornata di ieri abbiamo assistito a 4 anticipi, oggi domenica 5 agosto 2018 si completerà alla fine il tabellone di questa decisiva fase. Come per le sfide di ieri sera anche oggi saranno tutte partite a scontro diretto: il verdetto di chi riuscirà a passare al terzo turno a eliminazione diretta della manifestazione nazionale verrà deciso ai supplementari e ai rigori su necessità. Ricordata la formula vediamo il programma oggi davvero fittissimo: la cosa non dovrebbe sorprenderci visto che in questa parte della manifestazione i numeri sono ancora ben ampi. Ricordiamo intanto che il primo fischio d’inizio verrà udito alle ore 20.00, mentre l'ultimo è previsto su diversi campi per le ore 20.45.

IL PROGRAMMA DEI MATCH

Sono infatti moltissime le partite previste oggi 5 agosto 2018: il programma definitivo ne presenta ben 15, tutte messi in calendario per la serata (e visto il gran caldo di questi giorni non poteva essere altrimenti). Da tabellone, ad aprire le danze alle ore 20.00 saranno ben tre campi: sotto i riflettori infatti ecco le sfide Benevento-Imolese, Cittadella-Monopoli e Venezia-Sudtirol. Si concentreranno invece alle ore 20.30 la maggior parte delle partite di questo secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia: a quell’ora infatti avranno inizio Brescia-Pro Vercelli, Cremonese-Pisa, Entella-Siena e Livorno-Casertana. Sempre alle ore 20.30 nel programma dei match vediamo anche Padova-Monza, Palermo-Vicenza, Perugia-Novara, Pescara-Pordenone e Verona-Juve Stabia. Altri tre incontri poi chiuderanno il calendario delle partite previste in questa domenica sera: alle ore 20.45 infatti si accenderanno Crotone-Giana Erminio, Foggia-Catania e Salernitana-Rezzato.

RISULTATI COPPA ITALIA 2018

IN CORSO Benevento - Imolese 3-0

IN CORSO Cittadella - Monopoli 0-0

IN CORSO Venezia - Südtirol 0-0

IN CORSO Brescia - Pro Vercelli 0-0

IN CORSO Cremonese - Pisa 0-0

IN CORSO Entella - Siena 0-0

IN CORSO Livorno - Casertana 0-0

IN CORSO Padova - Monza 0-0

IN CORSO Palermo - Vicenza 0-0

IN CORSO Perugia - Novara 0-0

IN CORSO Pescara - Pordenone 0-0

IN CORSO Verona - Juve Stabia 0-0

IN CORSO Crotone - Giana Erminio 0-0

IN CORSO Foggia - Catania 0-0

IN CORSO Salernitana - Rezzato 0-0

