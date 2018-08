Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1 giornata, gironi)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta gol live score delle partite, in programma oggi 5 agosto 2018 e valide per la prima giornata della fase preliminare a gironi.

05 agosto 2018 Michela Colombo

Risultati Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Si accenderà questa domenica 5 agosto anche la Coppa Italia di Serie C: le società che non sono state ammesse al tabellone principale della manifestazione nazionale fanno quindi il loro ingresso in campo nella prima giornata della fase a gironi del torneo, la cui formula risulta in questo momento appena più complicata, rispetto almeno all'altro tabellone per la coccarda tricolore. Di fatto saranno ben 12 le partite messe in calendario per questo primo turno della fase a gruppi della Coppa italia di Serie C, ma non tutte queste partite verranno disputate oggi 5 agosto: in questo turno come nei prossimi infatti il calendario delle partite verrà spalmato su più giornate diverse. Per questa domenica 5 agosto quindi il programma ufficiale ci mette davanti appena 6 incontri, i quali si annunciano più caldi che mai: non dimentichiamo infatti che in attesa che venga presentato il calendario del terzo campionato italiano, sarà proprio la Coppa Italia il primo banco di prova ufficiale per molti club dopo l’estate.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Saranno quindi 5 gli anticipi della prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Serie C 2018-2019: le altre sfide infatti che completarono il tabellone sono già state messe in programma per il 5 agosto e domenica 12 agosto. Per questa domenica invece segnaliamo che ad aprire le danze sarà la partita tra Vibonese e Siracusa, prevista alle ore 17,30 allo Stadio Luigi Razza. Alla medesima ora avrà poi inizio anche l’incontro tra Matera e Potenza. Sono stati invece messi in calendario solo per serata di oggi gli altri quattro incontri e per tutti il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 20.30. Oggi saranno quindi protagonisti per la competizione del terso campionato italiano Arezzo-Lucchese, Gubbio-Fano e Olbia-Arzachena: sarà quindi il derby romagnolo tra Ravenna e Rimini a chiudere il programma, almeno per questa domenica. Vediamo bene che non saranno pochi i derby oggi: motivo in più per tenere occhio tali sfide, che si annunciano davvero entusiasmanti.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17:30 Matera - Potenza

Ore 17:30 Vibonese - Siracusa

Ore 20:30 Arezzo - Lucchese

Ore 20:30 Gubbio - Fano

Ore 20:30 Olbia - Arzachena

Ore 20:30 Ravenna - Rimini

