Diretta/ Salernitana Rezzato (risultato finale 6-1) streaming video e tv: show dei granata, match senza storia

Diretta Salernitana Rezzato: info streaming video e tv della partita in programma oggi e valida per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 22.44 Fabio Belli

Diretta Salernitana Rezzato (LaPresse)

DIRETTA SALERNITANA REZZATO (RISULTATO FINALE 6-1): SHOW DEI GRANATA, MATCH SENZA STORIA

Immediata la reazione della Salernitana! Cross di Casasola e rete di Vuletich. Bocalon! Salernitana scatenata con la doppietta di Bocalon che cala il tris per i granata. Per i granata, esce Bocalon ed entra Rosina. Salernitana in pieno controllo del match, l'uno due ha spezzato le gambe alla compagine ospite. Conclusione di Geroni dalla distanza, palla altissima. Volpicelli! Cala il poker la Salernitana che chiude la pratica e pensa al prossimo turno di Coppa Italia. Grandissimo gol di Odjer! La Salernitana, dopo aver subito il pari di Bruno, ha cambiato marcia travolgendo il Rezzato che vede fermare la propria corsa in Coppa Italia al secondo turno. Esce Vitale ed entra Galeotafiore per i granata: ultimo cambio anche per Colantuono. Manca pochissimo alla fine della gara. Castiglia mette anche la sua firma, termina sei ad uno per la Salernitana. (agg. Umberto Tessier)

PAREGGIO DI BRUNO!

Inizia la ripresa tra Salernitana e Rezzato, decide al momento la rete di Bocalon. Da un errore della difesa granata, Sottovia si avvicina minaccioso a Micai, quest'ultimo lo anticipa col piede sventando il pericolo. Sta crescendo il Rezzato in questi primi minuti della seconda frazione. A segno Bruno per il Rezzato che gela l'Arechi! Nulla da fare per Micai. Il gol deriva da una distrazione offensiva. Per il Rezzato esce Sottovia, entra Diogo. Match che si fa ora estremamente interessante dopo il pari a sopresa di Bruno, la Salernitana è calata tantissimo in questo secondo tempo. Vediamo se i padroni di casa riusciranno a riportarsi avanti o se la sopresa Rezzato continuerà a stupire dopo aver superato il primo turno della Coppa Italia. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA BOCALON!

Inizia la gara tra Salernitana e Rezzato, match valido per la Coppa Italia. Tiro-cross di Vuletich, respinta di Zanellati. Due corner consecutivi per la Salernitana, i campani attaccano a testa bassa. Salernitana consantemente in avanti ma poco incisiva. Cross di Bruno per il Rezzato, ma Micai fa suo il pallone e sventa ogni possibile minaccia. Corner per il Rezzato: il portiere Micai esce sicuro e fa sua la sfera. Caridi ci prova dai 20 metri, Micai la blocca senza grandi problemi. Bocalon, viene servito dalle retrovie da Palumbo, scavalca il portiere e firma la rete del vantaggio per i granata! Occasione di rendersi pericoloso per Casasola, ma viene anticipato da Gironi. Termina la prima frazione tra Salernitana e Rezzato, decide al momento la rete di Bocalon. (agg. Umberto Tessier)

INIZIA LA GARA

Ancora qualche considerazione su Salernitana Renate, a pochi minuti dall’inizio della partita. Volta di nuovo pagina la Salernitana, pronta ad affrontare una nuova stagione cercando quel salto di qualità che è mancato nelle ultime annate. I granata infatti, dopo essersi salvati ai play out al ritorno in Serie B, hanno sempre fissato nella salvezza diretta il loro obiettivo, senza riuscire neanche ad affacciarsi ai play off. Un consolidamento che sembra non bastare ai tifosi della piazza campana, e il patron Lotito è al lavoro per cercare di allestire una squadra in grado di assestarsi almeno tra le prime otto in classifica, in un torneo cadetto che si prospetta comunque estremamente competitivo. Dall'altra parte c'è la rivelazione Rezzato, secondo sul filo di lana nello scorso campionato di Serie D che ha premiato la Pro Patria nella corsa alla promozione, e che in questa Coppa Italia ha presentato un biglietto da visita niente male, eliminando a domicilio una formazione di Serie C, il Renate. Il premio per i bresciani è poter scendere sul campo di una blasonata formazione del torneo cadetto, per provare a dimostrare di poter essere la rivelazione assoluta di questa Coppa Italia. Adesso però la parola deve passare al campo: Salernitana Rezzato sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita, né diretta streaming video via internet. Sarà possibile avere aggiornamenti sul match sul sito ufficiale del club campano, ussalernitana1919.it.

I TESTA A TESTA

In vista della partita di questa sera, valida per il secondo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia tra Salernitana e Rezzato purtroppo lo storico non ci è di nessuno aiuto: negli anni più recenti i due club non hanno incrociato il proprio cammino e non abbiamo quindi testa a testa a cui fare riferimento. aAppare però utile andare a vedere come arrivano le due formazioni, oggi protagoniste tra le mura dell’Arechi. Il Rezzato come è noto ha avuto accesso a questa fase della Coppa Italia avendo battuto per 2-0 il Renate pochi giorni fa. Pass di diritto per la formazione granata invece, che esercitando nel campionato di Serie B vanta tale lusso. Da segnalare l’ultimo test match estivo della Salernitana: il primo agosto scorso i granata hanno battuto per 2-1 la Reggina. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZION DEL MATCH

Salernitana-Rezzato, diretta dall'arbitro Di Paolo, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da quest'anno ribattezzata 'Frecciarossa Cup'. I campani, dopo un torneo in Serie B non esaltante, in cui hanno dovuto strappare la salvezza diretta passando per il cambio in panchina tra Bollini e Colantuono, ripartono ufficialmente con il primo impegno della stagione. Il Rezzato, club di Serie D, ha iniziato invece col botto eliminando con un secco 2-0 il più quotato Renate nel primo turno di questa nuova Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA REZZATO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Arechi: i padroni di casa della Salernitana schiereranno Russo tra i pali e una difesa a tre con Gigliotti, Vitale e Mantovani titolari. L'Argentino Casasola sarà l'esterno laterale di destra mentre la fascia sinistra sarà affidata a Pucino. A centrocampo, nella zona centrale al fianco del ghanese Odjer si muoveranno Palumbo e Castiglia. In attacco, spazio a Bocalon e al colombiano, ex Lazio, Perea. Risponderà il Rezzato con Zanellati a difesa della porta e una difesa a tre schierata con Coly, Ruffini e Carminati. Boldini sarà l'esterno laterale di destra, Giorgino, Geroni e Caridi i centrali di centrocampo mentre Boschetti sarà impiegato come laterale mancino. In attacco Sodinha sarà confermato in coppia con Bruno nella formazione bresciana.

QUOTE E PRONOSTICO

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, visto che il 3-5-2 sarà la scelta tattica sia del mister della Salernitana, Colantuono, sia dell'allenatore del Rezzato, Gardano. Le quote delle agenzie di scommesse relative al match vedono la Salernitana nettamente favorita anche e soprattutto in virtù delle due categorie di differenza che separano i club, con Snai che propone a 1.19 la vittoria campana, mentre Eurobet quota 5.75 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 10.50 la quota relativa alla vittoria dei bresciani. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 1.50 l'over 2.5 e 2.40 l'under 2.5.

