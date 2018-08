DIRETTA/ Venezia Sudtirol (risultato finale 0-1) streaming video e tv: Fabbri "gela" il Penzo al 90'

Diretta Venezia Sudtirol info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 21.57 Fabio Belli

Diretta Venezia Sudtirol (LaPresse)

DIRETTA VENEZIA SUDTIROL (0-1): FABBRI "GELA" IL PENSO PROPRIO AL 90'

E' terminato da pochissimi minuti l'incontro tra Venezia e Sudtirol sul punteggio di 0 a 1, sorpresa al Penzo dove gli ospiti sono riusciti a vincere e a conquistare il pass per il terzo turno di Coppa Italia, che li vedrà impegnati a Frosinone, grazie ad un pesantissimo gol messo a segno proprio al 90' da Fabbri che ha concluso con freddezza un magistrale contropiede, l'esterno ha superato nell'1 contro 1 Lezzerini facendo letteralmente esplodere di gioia i sostenitori accorsi in trasferta per seguire i propri beniamini. Delusione cocente per i lagunari che iniziano nel peggiore dei modi il nuovo corso targato Vecchi, i padroni di casa però, pur non disputando una partita particolarmente brillante, non avevano mai concesso occasioni ai cinici ospiti. I veneti avevano sfiorato il vantaggio anche nel finale, all'81' quando Bentivoglio ha servito in area di rigore il neo-entrato Zigoni, il cui tentativo di testa è stato alzato oltre la traversa da Offredi. All'82' il tecnico di casa aveva gettato nella mischia Schiavone al posto di Segre, mentre tra gli ospiti all'85' Antezza ha rilevato Fink. Dopo quattro minuti di recupero si è così consumata questa imprevedibile sorpresa che consente pertanto al Sudtirol di accedere al terzo turno di Coppa Italia che la vedrà impegnata allo Stirpre di Frosinone. (agg. Guido Marco)

VECCHI SI GIOCA LA CARTA ZIGONI



Quando siamo giunti all'80' del match tra Venezia e Sudtirol il punteggio è ancora inchiodato sullo 0 a 0 iniziale. I padroni di casa stanno faticando notevolemnte a trovare dei varchi negli ultimi venti metri dove gli ospiti si stanno difendendo con estremo ordine. Proprio le difficoltà riscontrate finora dalla sua squadra hanno portato mister Vecchi a provar a cambiare qualche mandando in campo al 71' Zigoni al posto di Zampano; anche mister Zanetti ha effettuato un cambio gettando nella mischia Berardocco al posto di Turchetta. Vediamo se gli altoatesini riusciranno a difendere il pari andando così ai supplementari. (agg. Guido Marco)

UNA SOSTITUZIONE PER PARTE

Il secondo tempo della sfida tra Venezia e Sudtirol è iniziato da circa 25 minuti ed il risultato è inchiodato sullo 0 a 0. La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due tecnici hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 50' mister Zanetti decide di cambiare qualcosa gettando nella mischia Mazzocchi al posto di Costantino mentre mister Vecchi decide di far entrare Di Mariano al 56' al posto di St. Clair. I padroni di casa stanno faticando a sfondare negli ultimi venti metri dove gli ospiti si stanno difendendo con estremo ordine e precisione finora. (agg. Guido Marco)

PRIMO TEMPO A RETI BIANCHE

Si è appena concluso il primo tempo della partita tra Venezia e Sudtirol ed il punteggio è ancora bloccato sullo 0 a 0 iniziale. La prima occasione arriva solamente al 16' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla è uscita fuori dall'area di rigore dove l'appostato St.Clair ha calciato con potenza mandando di poco oltre la traversa. Al 25' è sempre il giovanissimo scozzese a provarci con una bordata da fuori area che esce dopo aver sfiorato la traversa; i padroni di casa spingono con continuità e al 38' sfiorano il vantaggio con Zampano il cui potente diagonale è stato respinto dal palo a Offredi ormai battuo. Prima frazione di gioco dominata dai ragazzi di Vecchi a cui manca solamente il gol che cercheranno di trovare nel corso della ripresa. (agg. Guido Marco)

AVVIO A RITMI BLANDI

Allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia i padroni di casa arancio-neroverdi stanno affrontando il Sudtirol nell'incontro valido per il 2^ turno di Coppa Italia e, quando sono trascorsi circa 10 minuti di gioco, il punteggio è di 0 a 0. I lagunari esordiscono ufficialmente questa sera in questa nuova stagione che apre il nuovo corso del tecnico Vecchi subentrato quest'estate a Pippo Inzaghi passato al Bologna al termine dei playoff; gli ospiti invece hanno conquistato il pass per questo turno sconfiggendo con qualche difficoltà l'Albalonga sconfitto nei minuti finali grazie alla rete di Vinetot. Inizio a ritmi piuttosto blandi anche a causa del gran caldo che sta attanagliando la lagua, dopo un corner conquistato dagli ospiti, sono stati i padroni di casa a controllare il gioco senza finora riuscire a sfondare. (agg. Guido Marco)

IN CAMPO

Pochi minuti al via di Venezia Sudtirol, c’è comunque ancora spazio per alcune considerazioni sulle due squadre. Rinnova le sue ambizioni il Venezia, che dopo aver scalato la gerarchia del calcio italiano dalla Serie D alla Serie B, ha sfiorato il colpaccio 'alla Parma' nella passata stagione, mancando solo nella semifinale play off l'assalto alla massima serie. Dopo due stagioni si è chiusa l'era di Pippo Inzaghi in panchina, passato dalla guida dei Lagunari a quella del Bologna in Serie A: le ambizioni dei veneti sembrano comunque ancora importanti, come testimoniato da alcune brillanti prove nel precampionato, come la vittoria nel test contro la Fiorentina. Il Sudtirol pur faticando un po' ha piegato le resistenze dell'Albalonga di Albano Laziale nel primo turno di Coppa Italia. L'anno scorso gli altoatesini per la seconda volta nella loro storia, dopo la finale play off persa contro la Pro Vercelli nel 2014, hanno sentito profumo di Serie B e ora vorrebbero riprovarci, con una squadra altrettanto solida allestita sul mercato. Adesso però la parola deve passare al campo: Venezia Sudtirol sta per cominciare! (Aggiornamento di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv della partita Venezia Sudtirol sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società sarà comunque certamente possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

I TESTA A TESTA

Per la sfida del secondo turno della Coppa Italia tra Venezia e Sudtirol ora puntiamo gli occhi sullo storico che lega i due club, per non farci trovare impreparati al fischio d’inizio. Il bilancio dei precedenti dopo tutto, pur non essendo ricchissimo potrebbe rivelarsi molto utile, anche perchè contiene dati non troppo datati. La statistiche tra Venezia e Sudtirol infatti ci informano di ben 7 scontri diretti, raccolti dal 2013 a oggi e in tutto contiamo ben 4 vittorie da parte dei lagunari e una sola affermazione a favore della compagine biancorossa, oggi a caccia di riscatto. L’ultima volta che Venezia e Sudtirol si sono trovate faccia a faccia risale all stagione 2016-2017 della Lega Pro: allora sia nella partita di andata che in quella del ritorno il tabellone del risultato sorrise al Venezia, al successo con il risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Venezia-Sudtirol, diretta dall'arbitro Ros questa sera, domenica 5 agosto 2018 alle ore 20.00, sarà uno dei match del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Il Venezia torna in campo dopo il ko nella semifinale play off contro il Palermo, che dopo il pareggio in Laguna ha estromesso nel match di ritorno in Sicilia in veneti dalla corsa alla Serie A. Il Sudtirol lo scorso anno si è spinto invece fino alla semifinale dei play off di Serie C, persa sul filo di lana contro il Cosenza poi promosso. Nel primo turno di questa Coppa Italia, gli altoatesini hanno battuto 2-1 la formazione dei Castelli Romani dell'Albalonga, grazie alle reti di Costantino e Vinetot.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA SUDTIROL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Penzo di Venezia. Lagunari padroni di casa in campo con Vicario tra i pali e una difesa a tre con lo sloveno Andelkovic, Bruscagin e Domizzi titolari. A Zampano sarà affidata la corsia laterale di destra mentre Garofalo sarà l'esterno laterale mancino. A centrocampo Falzerano, Bentivoglio e il romeno Suciu giocheranno titolari, nella coppia d'attacco Zigoni sarà affiancato dallo scozzese, ex Chelsea, Harvey St. Clair. Risponderà il Sudtirol con Offredi in porta e una difesa a tre schierata con il francese Vinetot, Della Giovanna e Ierardi. Oneto sarà il laterale di fascia destra e Fabbri il laterale di fascia sinistra, mentre Morosini, De Rose e Fink presidieranno la zona centrale della linea mediana. In attacco, Mazzocchi affiancherà Costantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta tattica sia per l'allenatore del Venezia, l'ex Inter Stefano Vecchi, sia per il tecnico del Sudtirol, Paolo Zanetti. Le quote delle agenzie di scommesse relative al match vedono il Venezia favorito, con Snai che propone a 1.55 la vittoria veneta, mentre Eurobet quota 3.65 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 5.75 la quota relativa alla vittoria degli altoatesini. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 2.00 l'over 2.5, mentre Betclic quota 1.70 l'under 2.5.

