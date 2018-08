Vibonese Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Vibonese Siracusa streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Coppa Italia di Serie C per il primo turno della fase a gironi

05 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Vibonese Siracusa - LaPresse

Vibonese-Siracusa, diretta dal signor Panettella di Bari, domenica 5 agosto 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide della prima giornata del primo turno di Coppa Italia di Serie C. Torna tra i professionisti la formazione calabrese che ha vinto lo scorso campionato di Serie D al termine di uno spareggio al cardiopalma contro il Troina, per poi scoprire che avrebbe dovuto essere riammessa comunque in C per il caso-Messina di due stagioni fa. Uno dei tanti paradossi di un calcio italiano in crisi. Il Siracusa dopo due stagioni a buoni livelli si è trovato ad affrontare una crisi societaria che ha abbracciato molti club di terza serie, ma alla fine è riuscito a sciogliere il nodo iscrizione al campionato.

Esordio ufficiale stagionale per i due club in una Coppa Italia di Serie C che servirà sostanzialmente a scaldare i motori in vista di una stagione che dovrà essere di consolidamento sia per la Vibonese, sia per il Siracusa. La salvezza sarà sempre l'obiettivo primario dei calabresi che l'anno scorso hanno visto però la loro proprietà combattere strenuamente per affermare un diritto che è stato riconosciuto solo quando... era ormai inutile. Nonostante il campionato iniziato in ritardo e i numerosi rinvii, infatti, la Vibonese è riuscita comunque a vincere il torneo di Serie D, anche se è servita una vittoria ai rigori nello spareggio contro un Troina che ha visto peraltro sfumare il sogno del professionismo che si sarebbe concretizzato se la riammissione in C della Vibonese fosse arrivata nei tempi giusti. Dall'altra parte il Siracusa, dopo due stagioni di alto livello in zona play off, ha subito pesanti penalizzazioni per irregolarità amministrative che la società è riuscita però a superare, iscrivendo il club anche se è difficile al momento dire dove potrebbe arrivare questo nuovo Siracusa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Vibonese Siracusa non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul portale elevensports.it: streaming in chiaro e gratuitamente, per tutti gli utenti già iscritti al sito.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE SIRACUSA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Razza di Vibo Valentia: i padroni di casa della Vibonese, schierati con un 4-3-3 dall'allenatore Sasà Campilongo, giocheranno con Viscovo in porta, Franchino sull'out difensivo di destra e Malberti sull'out difensivo di sinistra, mentre Altobello e Prezioso saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo Silvestri sarà affiancato dal nigeriano Obodo e da Melillo, nel tridente offensivo ci sarà invece spazio per Finizio, Bubas e Scaccabarozzi. Ancora work in progress per il Siracusa che sta comunque portando avanti una preparazione estiva che ha visto gli aretusei battere 5-0 la Beretti in un primo test e poi vincere 3-1 lo scorso 1 agosto un'amichevole contro l'Equipe Sicilia.

