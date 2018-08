Video/ Arsenal Lazio (2-0): highlights e gol della partita. Aubameyang chiude il match (amichevole)

Video Arsenal Lazio (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole giocata ieri sera. Match chiuso dai Gunners con Nelson e Aubameyang.

05 agosto 2018 Fabio Belli

Video Arsenal Lazio (LaPresse)

Alla Friends Arena di Stoccolma, l’Arsenal si conferma maggiormente avanti nella preparazione rispetto alla Lazio, rifilando un 2-0 ai biancocelesti comunque troppo severo rispetto a quanto visto nel corso del match. I Gunners passano al 18’ grazie a Nelson, che appoggia da due passi un pallone respinto dal palo dopo un diagonale di Iwobi: il gol arriva però da posizione netta di fuorigioco, non rilevata dall’arbitro. Precedentemente erano stati Iwobi, fermato da una bella parata del portiere laziale Proto, e Caicedo ad andare vicini al gol. Nella seconda metà del primo tempo si vede la Lazio più bella, i biancocelesti hanno due grandi palle gol: prima un delizioso pallonetto di Luis Alberto che si stampa sulla traversa, quindi un colpo di testa di Parolo da ottima posizione che esce di un nulla. Anche Murgia, Lulic e ancora Caicedo vanno vicini al pari, anche se il tempo si chiude con una bella giocata di Iwobi che salta Wallace ma spreca poi a lato.

LA RIPRESA

Al 4’ della ripresa è ancora Parolo, ben servito da Murgia, a sfiorare l’1-1. La Lazio è arrembante in attacco ma pasticcia in difesa, e al 19’ il neo entrato Aubameyang con una rasoiata sigla il 2-0, ma l’azione è stata una galleria degli orrori tra le belle statuine laziali. Un peccato, perché anche dopo la valanga di cambi nell’ultima mezz’ora, la squadra di Inzaghi resta competitiva e va ancora vicina al gol con una bella combinazione insistita tra Durmisi, Cataldi, Pedro Neto e Correa. Indicazioni comunque positive per Inzaghi che per migliorare dovrà però innanzitutto lavorare sulla difesa.

