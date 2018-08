Video/ Milan Barcellona (1-0): highlights e gol. Donnarumma: pronti per il campionato (ICC 2018)

Video Milan Barcellona (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida come amichevole dell'International Champions cup 2018. La decide Andrè Silva.

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 13.25 Umberto Tessier

Video Milan Barcellona (LaPresse)

Al triplice fischio finale del match valido per la International Champions Cup tra Milan e Barcellona ha preso parola, dopo Gennaro Gattuso anche Gigio Donnarumma, colonna dello spogliatoio rossonero. Con questo incontro infatti il Milan farà i bagagli e tornerà già oggi a Milano, avendo chiuso con un successo la tourneè estiva americana. Ecco quindi che il numero 99 del club di Via Aldo Rossi ha dichiarato: “ andata bene, ci siamo allenati bene e siamo pronti per l’inizio del campionato". Non manca un commento su Pepe Reina, nuovo rivale tra i pali: “Oltre a essere un collega, è un grandissimo amico. Ci stiamo allenando bene, siamo tranquilli. Scherziamo e ci prendiamo in giro, siamo davvero un bel gruppo". (agg Michela Colombo)

GATTUSO: FATTO UN PASSO INDIETRO

Nonostante la vittoria per 1-0 ottenuta ieri notte per il match della International Champions cup 2018 contro il Barcellona, il tecnico del Milan non è apparso affatto soddisfatto della prova messa in campo dai suoi. Nella conferenza stampa del post match infatti Gennaro Gattuso non ha cercato troppi giri di parole per riprendere i rossoneri: “Abbiamo sofferto, ma lo sapevamo che dovevamo fare una partita così. Sicuramente un passo indietro a livello qualitativo sia rispetto alla gara contro il Manchester United sia rispetto a quella contro il Tottenham.”. Il tecnico del Milan poi si spiega ulteriormente: “Quando abbiamo potuto giocare, lo si poteva fare con più qualità. Ma il fatto è che nel loro palleggio, nell’andare a prendere le linee di passaggio, non avevamo la gamba brillante per ribaltare l’azione. Tutto sommato, ci godiamo questa vittoria. Ma a livello qualitativo un passo indietro rispetto le due gare precedenti". Si salva però la difesa: “Sono molto soddisfatto di questo aspetto, ma in generale lo sono dei ventisei giorni trascorsi dall'inizio della preparazione, del lavoro e del tipo di partite che abbiamo fatto “. (agg Michela Colombo)

LA PARTITA

Il Milan chiude la tournée americana e l'avventura nell'International Champions Cup, con una vittoria sul Barcellona arrivata all'ultimo secondo grazie ad un gol del portoghese André Silva, bravo a sfruttare con il sinistro a tu per tu con Ter Stegen, l'assist di Kessiè. Prima frazione con tante difficooltà per i rossoneri che hanno creato davvero poco in avanti subendo le iniziative degli spagnoli che hanno trovato in Rafinha e Malcom i due uomini migliori. Donnarumma e il palo, quello colpito da Malcom, hanno permesso ai rossoneri di andate negli spogliatoi con la porta immacolata.

LA RIPRESA

Meglio nella ripresa il Milan che ha iniziato a carburare e creare qualche azione interessante specialmente sull'asse Suso-Calhanoglu. Quando ormai tutti attendevano i tiri dal dischetto, è arrivato il lampo finale di Andrè Silva che ha deciso un match giocato su buoni ritmi. Per Gattuso restano le buone indicazioni di una tournèe dove ha potuto far girare l'intera rosa a disposizione. Al ritorno in Italia ora troverà due grandi regali del calciomercato: Caldara ed Higuain. Entrambi i calciatori possono far fare un salto di qualità importante ai rossoneri che hanno perso Bonucci ritornato alla Juventus, ma acquistato uno dei difensori più promettenti nel panorama italiano ed un bomber dalle qualità indiscutibili. Proprio l'attacco è stato il tallone d'achille delle ultime stagioni rossonere anche se Andrè Silva stasera ha battuto un colpo importante. Vittoria importante quindi per il Milan che l'undici agosto incontrerà il Real Madrid in amichevole.

