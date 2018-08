Video/ Napoli Liverpool (0-5): highlights e gol. Klopp: azzurri stanchi ma... (Amichevole)

Video Napoli Liverpool (risultato finale 5-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri sera. Pesante KO azzurro ma Ancelotti non fa drammi.

Al termine della partita amichevole tra Napoli e Liverpool, anche il tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha minimizzato il risultato sul tabellone finale, un po’ come ha fatto prima anche Ancelotti. Entrambi gli allenatori infatti, più che guardare al risultato del test match, hanno puntato il dito sulla prova messa in campo dai propri giocatore e Klopp non pare troppo soddisfatto dai suoi. Come si riporta il portale Napolisoccer.net, il tecnico dei Red ha affermato: “Le due squadre sono in due fasi differenti della preparazione, il Napoli era visibilmente più stanco. Mi interessa più la prestazione del risultato. Puoi perdere e non significa che tutto ciò che hai fatto è negativo, così come puoi vincerle 5-0 e non significa che va tutto bene. Quel che mi interessa sono alcuni aspetti della preparazione. Non mi è piaciuto tutto. Dopo il 2-0, ad esempio, c’erano tanti spazi per il Napoli e dovremo lavorare. Non importa cosa pensi la gente, ma solo la preparazione per la prima col West Ham. Nelle gare ufficiali sarà tutto diverso". (agg Michela Colombo)

ANCELOTTI: MEGLIO ORA CHE..

Il KO subito per 5-0 di certo ha fatto scattare una sirena d’allarme in casa Napoli: la sconfitta rimediata con il Liverpool è troppo pesante per poter essere liquidata con uno stato di forma non ancora eccellente. Nonostante tale situazione però il tecnico azzurro Carlo Ancelotti non si fa prendere da inutili allarmismi e al termine della partita amichevole ieri ha dichiarato: “Subire 5 gol dà fastidio perchè brucia sempre perdere male anche in amichevole. Probabilmente abbiamo impostato una partita giocando a viso aperto e interpretandola così abbiamo mostrato difficoltà. Ma in questo momento ci serve sperimentare e provare, altrimenti sarebbe inutile”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Stiamo cercando di fare delle cose alle quali la squadra non è ancora del tutto abituata. Bisogna assimilare i nuovi meccanismi e necessitiamo di tempo per poter esprimerci come vogliamo. Se non avessimo voluto rischiare avremmo fatto un'altra gara, ma sarebbe stato poco produttivo perchè ora ci serve provare a giocare. Meglio fare qualche errore adesso che in seguito”. (agg Michela Colombo)

LA PARTITA

Amichevole di lusso a Dublino tra Napoli e Liverpool con gli azzurri chiamati ad un impegno davvero arduo. L'inizio del match fa subito capire che la serata è complicata con Manè che apre le danze per i reds dopo appena quattro minuti di gioco. Passano appena altri cinque minuti e Wijnaldum di testa, dopo l'uscita errata di Karnezis, mette dentro il secondo pallone della serata. Il Napoli fatica a reagire e subisce le iniziative degli inglesi nella prima mezzora. Finale di tempo positivo per gli uomini di Ancelotti che fanno ben sperare nella ripresa, ma purtroppo è solo illusione. Iniziano i secondi quarantacinque minuti e Salah cala il tris con una botta imprendibile all'incorcio dei pali, nell'occasione Manè aveva compiuto fallo su Albiol non ravvisato dal direttore di gara. Il Napoli sparisce letteralmente dal campo subendo gli schiaffi di Sturridge e Moreno, altra papera di Karnezis che chiude male la traiettoria del tiro dell'esterno. L'arbitro mette fine ad un match da dimenticare che comunque ha dato preziose indicazioni ad Ancelotti.

I PROBLEMI AZZURRI

La fase difensiva ha fatto acqua da tutte le parti subendo di continuo gli inserimenti centrali dei reds. Karnezis ha compiuto due papere e mezzo facendo riflettere sul bisogno di un secondo portiere affidabile, si parla con insistenza di Ochoa. Le uniche note positive della serata sono rappresentate da Mario Rui, attivo sulla fascia, e Verdi che dimostra di avere colpi importanti. Una lezione pesante per gli azzurri che dovranno far tesoro degli errori e presentarsi meglio alle prossime due amichevoli previste: Borussia Dortmund e Wolfsburg. Il campionato inizia tra due settimane, urgono correttivi e meccanismi più oliati.

