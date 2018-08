Avversario Atalanta/ Spareggi Europa League, sorteggio: chi potrebbe sfidare i nerazzurri?

06 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Avversario Atalanta (LaPresse)

Quali sono i possibili avversari dell’Atalanta nel sorteggio degli spareggi di Europa League? Per prima cosa, naturalmente si deve osservare che questo sorteggio avviene prima della disputa del terzo turno preliminare, dunque tutto è ancora a livello teorico: si sorteggeranno solamente gli abbinamenti, che metteranno la vincente della sfida fra l’Atalanta e gli israeliani dell’Hapoel Haifa contro chi uscirà vincente da un’altra sfida del terzo turno, con partite di andata e ritorno che si disputano fra questa e la prossima settimana. L’elenco complessivo è davvero lungo, ma la Uefa ha diviso le squadre in numerosi sottogruppi, di conseguenza in realtà si può già definire con discreta precisione quali potrebbero essere gli avversari dei nerazzurri - oppure dell’Hapoel Haifa. Per la precisione, sono stati inseriti nel gruppo 2 del percorso piazzati, che comprende un totale di otto partite del terzo turno. La sfida Hapoel-Atalanta non è inserita fra le teste di serie, al pari di Apollon Limassol-Dinamo Brest, Ufa-Progres Niederkorn e Slovan Bratislava-Rapid Vienna, le cui vincenti dunque non potranno dunque essere avversarie dell’Atalanta.

ATALANTA, QUALI POSSIBILI AVVERSARI NEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE?

Restano dunque le quattro partite teste di serie, sono queste le possibili avversarie dei nerazzurri nel caso in cui la Dea raggiungerà gli spareggi. Si tratta di Vitesse Arnhem-Basilea, Cska Sofia-Copenaghen, Rangers Glasgow-Maribor e Hajduk Spalato-Steaua Bucarest. In tutte queste sfide c’è una squadra con ranking Uefa superiore rispetto a quello dell’Atalanta, per questo motivo i nerazzurri non sono teste di serie. Va però detto che avversarie impossibili non ce ne saranno: sono tutte rivali alla portata degli uomini di Gian Piero Gasperini, pur squadre di tutto rispetto. L’ipotesi più affascinante potrebbero essere i Rangers, la più pericolosa di tutte probabilmente il Basilea. Le squadre verranno classificate in base al coefficiente delle teste di serie al terzo turno di qualificazione e ulteriormente suddivise in fasce. A ogni squadra di ogni fascia viene assegnato un numero; i sorteggi per i Gruppi 1 e 2 si svolgono insieme. I bussolotti con i numeri delle teste di serie (da 1 a 4) vengono inseriti in un'urna, mentre i bussolotti con i numeri delle non teste di serie (da 5 a 8) vengono inseriti in un'altra urna. Dopo aver prelevato un bussolotto da ogni urna, i due bussolotti vengono inseriti in un'urna vuota al centro e quindi mescolati. Le squadre il cui numero corrisponde al primo bussolotto estratto giocano la gara di andata in casa.

