Cassano torna in Serie A?/ Ultime notizie: "Pronto a giocare. Mi piacerebbero Bologna, Sassuolo, Parma"

Cassano in serie A? Ultime notizie, il fantasista barese pronto a tornare dopo due anni di inattività: "mi piacerebbero Bologna, Sassiolo, Parma, Torino".

06 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Antonio Cassano

Antonio Cassano è pronto a tornare. Nonostante siano trascorsi due anni dall’ultima volta in cui è sceso in campo in Serie A, il calciatore barese spera di poter trovare spazio nella massima competizione in questa stagione. A 36 anni compiuto, Fantantonio non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo e lancia un messaggio alla Serie A dichiarando di essere pronto per ricominciare a giocare. “Non ho smesso", dichiara ai microfoni del'Mattino' di Napoli. I due anni trascorsi lontano dal campo non equivalgono affatto ad un ritiro: "E allora? Parlo spesso con Ale (il suo procuratore Alessandro Moggi, ndr). Lui fa i miracoli, anzi di più. Vorrei giocare in una squadra vicino a Genova, dove abito, perché non riesco a vivere senza la famiglia. Ci sono cose che fanno la differenza per uomo, come accompagnare i bambini a scuola». Schietto e diretto come sempre, il calciatore vorrebbe giocare in una squadra che non lo allontani troppo da Genova facendo anche i nomi dei club in cui vorrebbe portare il suo talento: “Bologna, Sassuolo, Parma, Torino. Ma anche Empoli e Cagliari".

CASSANO PRONTO A TORNARE: NESSUN RITIRO

Il calcio è cambiato, ma i grandi talenti si riconoscono sempre. Antonio Cassano è stato sicuramente uno dei migliori degli ultimi anni, frenato, però, da alcune scelte. Negli ultimi due anni ha continuato ad allenarsi per mantenersi in forma e farsi trovare pronto di fronte alla prima offerta. A 36 anni, infatti,s ente di poter ancora dare tanto al calcio: “oggi è corsa e quantità, poca qualità e intelligenza calcistica. Quando cominciai io, fine anni 90, c'erano campioni assoluti. Ricordo la Fiorentina: arrivava al sesto posto con Edmundo, Batistuta e Rui Costa". Oggi "a parte Cristiano Ronaldo, Higuain e Pjanic in giro non vedo tanti campioni". La Serie A risponderà all’appello di Cassano? I tifosi di Fantantonio incrociano le dita.

© Riproduzione Riservata.