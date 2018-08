Milan, Gordon Singer atterra a Milanello/ Accolto da Scaroni e Leonardo: incontrerà mister Gattuso

Milan, Gordon Singer atterra a Milanello: Elliott entra nella galassia rossonera. Proprietario del fondo statunitense Elliott insieme al padre Paul, Gordon Singer è arrivato a Milano per iniziare la full immersion. Il nuovo proprietario del club meneghino, che ha rilevato la società dopo il default del broker cinese Yonghong Li, Singer è stato accolto dal presidente Paolo Scaroni e dal direttore generale dell’area tecnico-sportiva Leonardo. Dopo la visita guidata a Casa Milan, Gordon Singer sarà presente in sala stampa per la conferenza di presentazione di Paolo Maldini, tornato al Diavolo a nove anni di distanza dall’addio al calcio giocato. ‘Paolino’, come vi abbiamo riportato, sarà il nuovo direttore sviluppo strategico area sport: l’inizio di un percorso che lo porterà a ruoli dirigenziale ancor più prestigiosi.

GORDON SINGER INCONTRA MISTER GATTUSO

La conferenza stampa di presentazione di Paolo Maldini non sarà l’ultimo impegno della giornata milanese per Gordon Singer. Come evidenziato da Sport Mediaset, il proprietario del fondo Elliott incontrerà in serata il tecnico Gennaro Gattuso, di ritorno a Milano nel pomeriggio insieme alla squadra della tournèe negli Stati Uniti d’America. Una presenza molto importante per il Diavolo, alla ricerca di stabilità dopo un anno di gestione Yonghong Li tra pochissime luci e tantissime ombre. E in queste settimane il fondo americano è stato già decisivo: dopo aver rilevato ufficialmente il club il 10 luglio 2018, ha messo una pietra importante nella vittoria al ricorso al Tas per la riammissione in Europa League. Successivamente ha nominato Leonardo come nuovo direttore generale dell’area tecnico-sportiva, per poi dare il via libera a una delle operazioni più importanti dell’estate in ottica calciomercato: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan, Leonardo Bonucci alla Juventus. E ora Paolo Maldini…

