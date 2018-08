MODRIC ALL'INTER, PRONTO PIANO DI SUNING/ Ultime notizie: il croato sbarca a Madrid, presto summit con Perez

Modric all'Inter, ultime notizie: la società cinese prepara l'offerta per il centrocampista croato del Real Madrid. Sul piatto contratto di 4 anni e pensione dorata in Cina.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 15.15 Stella Dibenedetto

Modric - LaPresse

A meno di clamorose sorprese, dovrebbe restare un “sogno di mezza estate” destinato a non realizzarsi per via di una serie di fattori concomitanti ma prima di una chiusura definitiva da parte del Real Madrid, l’Inter tiene viva la pista che porta a Luka Modric. Come è emerso oggi da alcuni organi di stampa, l’offerta di Suning al numero dieci dei “blancos” e della nazionale croata non è di quelle che non meritino attenzione, dato che propone un ricco quadriennale in nerazzurro per l’ultimo, vero contratto della sua carriera e poi una “coda” di carriera in Cina, unita al fatto che Modrid diverrebbe l’uomo-immagine dal punto di vista commerciale del colosso asiatico. Basteranno per convincere il centrocampista? Secondo quanto filtra, il diretto interessato e il suo entourage avrebbero dato già l’ok ma, come è noto, l’esito di una trattiva che però ufficialmente ancora non è nemmeno iniziata dipende da Florentino Perez: una sua chiusura o delle richieste troppo esose spegnerebbero sul nascere le speranze dell’Inter. Ecco perché sarà decisivo pure il ruolo che giocherà lo stesso Modric, atteso per oggi a Madrid e da quanto si apprende appena arrivato nella capitale spagnola. Ci sarà già oggi, o molto più probabilmente domani, l’atteso summit col plenipotenziario del club più titolato del mondo? (agg. di R. G. Flore)

LA DOPPIA OFFERTA DI SUNING

Modric all’Inter è un sogno che non tramonta. Il centrocampista croato del Real Madrid continua ad essere nel mirino della società nerazzurra che è pronta a sferrare l’attacco decisivo mettendo sul piatto un’offerta irrinunciabile per il campione. Secondo quanto scrive il Corriere dello sport, infatti, i dirigenti nerazzurri presenteranno all’entourage di Modric un’offerta in grado di far vacillare chiunque. Oltre ad un contratto di quattro anni in serie A, infatti, al centrocampista verrà offerta una pensione dorata in Cina, nello Jiangsu, per chiudere con il calcio giocato. L’arrivo di Modric all’Inter, ad oggi, non è così utopico. Il centrocampista sta prendendo tempo e ha rinviato il suo ritorno a Madrid. Florentino Perez non avrebbe alcuna intenzione di cederlo e pretende che sia Modric ad uscire allo scoperto chiedendo personalmente la cessione. A tal proposito, il giorno decisivo potrebbe essere oggi: secondo la Gazzetta dello Sport, Modric dovrebbe incontrare il presidente del Real per ufficializzare la sua volontà di lasciare il club spagnolo. Qualora dovesse accettare l’offerta dell’Inter, il croato dovrebbe guadagnare la stessa cifra. I nerazzurri, infatti, gli hanno offerto 10 milioni di euro a stagione.

MODRIC ALL’INTER: IL REAL FRENA

L’eventuale arrivo di Modric all’Inter sarebbe un ulteriore colpo di mercato importantissimo per il calcio italiano dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Con il centrocampista croato, i nerazzurri non solo risponderebbero alla Juventus, ma si candiderebbero come l’antagonista principale. Nel frattempo, a Madrid, cercano di non pensare a tale eventualità. Il tecnico Lopetegui, al termine di Real-Juventus, ha parlato di mercato smorzando l’entusiasmo dei nerazzurri e dicendosi certo di trattenere Modric: "Se ho parlato con il club? Ha già risposto il presidente sulla questione Modric, non ho molto da aggiungere. Il croato è un giocatore straordinario, lo aspettiamo tutti a braccia aperte. Ho parlato con lui dopo il suo eccellente Mondiale e gli ho detto di tornare il giorno 8 per iniziare a lavorare. Il 15 c’è il primo grande obiettivo della stagione. Lui è un giocatore che mi appassiona, che mi piace tanto. E lo sa bene. Sarà felice della proposta che gli arriverà e sarà felice di giocare nel Real Madrid. Così come lo è sempre stato".

