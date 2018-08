Pogba al Barcellona?/ Ultime Notizie: la Juventus si tuffa su Thiago e Milinkovic

Pogba al Barcellona? Ultime notizie: Mino Raiola presente al Manhester United l'offerta dei catalani, la Juventus corre ai ripari e pensa a Thiago e Milinkovic Savic.

06 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Paula Pogba - LaPresse

Paul Pogba sempre più lontano dal Manchester United. Complici i rapporti tesi con Josè Mourinho, il centrocampista francese è pronto a fare le valigie per tuffarsi in una nuova avventura. La partenza di Pogba darebbe il via ad un vero giro di centrocampista che coinvolgerebbe anche la Juventus. La Vecchia Signora che non ha ancora chiuso la campagna acquisti e che ha in mente altri colpi, sogna il ritorno del Polpo sul quale, però, è forte il Barcellona che vorrebbe riunire la coppia con Vidal, già blaugrana. Il club catalano sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta pari a 112 milioni di euro. Come riporta Sport Mediaset, in queste ore, Mino Raiola, agente del francese, sbarcherà in Catalogna per dare il via ad una trattativa che potrebbe chiudersi in poche ore. I blaugrana sarebbero disposti ad inserire nell’offerta anche Yerry Mina, giocatore piace a Mourinho e di André Gomes che in Catalogna è stato utilizzato poco, ma che è molto apprezzato altrove. La Juventus resta alla finestra e potrebbe controbattere all’offerta blaugrana mettendo sul tavolo un’offerta simile a quella del Barcellona, ma inserendo il cartellino di Pjanic le cui qualità sono molto apprezzate dallo Special One.

LE ALTERNATIVE A POGBA

Miralem Pjanic potrebbe essere la contropartita tecnica con cui la Juventus potrebbe battere il Barcellona e convincere il Manchester United a cedere Pogba. La Vecchia Signora valuta il bosniaco intorno ai 100 milioni di euro, la stessa cifra che è necessario per mettere le mani sul francese. Tuttavia, con i catalani in netto vantaggio, la Juventus avrebbe in mente due nomi alternativi. Secondo quanto scrive TuttoSport, infatti, Marotta non perde di vista Thiago Alcantara, ma soprattutto Milinkovic-Savic. Per il laziale, però, è necessario spendere la stessa cifra di Pogba. Per convincere Claudio Lotito, infatti, è necessario spendere circa 100 milioni di euro. Cifra che la Vecchia Signora avrebbe se dovesse cedere Pjanic, giocatore che gode della stima dei dirigenti bianconeri, ma che sarebbe l’unica a poter garantire alla Juventus in caso di cessione. Con la partenza di Pogba da Manchester, dunque, potrebbe aprirsi un vero e proprio valzer di centrocampisti.

