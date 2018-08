SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019 / il tabellone completo! (info streaming video e tv)

Diretta sorteggio Champions League streaming video e tv: si definisce il tabellone degli spareggi, che non coinvolgeranno squadre italiane (oggi 6 agosto)

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 12.29 Mauro Mantegazza

Diretta sorteggio spareggi Champions League (Foto LaPresse)

IL TABELLONE COMPLETO

E' stato completato il tabellone degli spareggi preliminari che decreteranno le ultime squadre a partecipare alla fase a gironi della Champions League 2018-19. La Stella Rossa se la vedrà contro lo Spartak Trnaka e la vincente affronterà l'altra vincente di Salisburgo - Shkendija. Il PSV (direttamente qualificato per l'ultimo turno preliminare) giocherà contro Qarabag o BATE, lo Young Boys contro Astana o Dinamo Zagabria. Malmo contro Vidi sarà l'accoppiamento che deciderà la sfidante della vincente di Celtic - AEK. Match molto delicato quello tra Benfica e Fenerbahce. Chi vince se la vede con PAOK o Spartak Mosca. Standard Liegi - Ajax è infine l'accoppiamento dal quale uscirà la sfidante della vincitrice di Slavia Praga - Dinamo Kiev.

INIZIO SORTEGGIO

E' iniziato il sorteggio per i play-off di Champions League. Sono due le fasi che verrano disegnate da quest'estrazione. Da una parte c'è il percorso campioni che vede l'ingresso delle due squadre campioni delle federazioni al 12esimo e 13esimo posto nel ranking, PSV e Young Boys (Olanda e Svizzera). Queste due si aggiungono alle sei vincenti del terzo turno di qualificazione del percorso campioni. Inoltre, c'è il turno piazzate che vede la partecipazione delle quattro vincitrici del terzo turno preliminare. Arrivano i primi accoppiamenti: la Stella Rossa affronterà lo Spartak Trnava, la vincitrice di questa sfida se la vedrà contro il Salisburgo o lo Shkendija. Il PSV affronterà invece la vincente di Qarabag - BATE. Lo Young Boys invece una tra Astana e Dinamo Zagabria. La vincente di Malmo - Vidi se la vedrà contro una tra AEK e Celtic Glasgow.

PAROLA ALLE URNE

Tutto è ormai pronto per il sorteggio degli spareggi di Champions League, che avrà inizio fra pochissimi minuti presso la sede della Uefa a Nyon. Ci resta dunque solo il tempo si ricordare una bella notizia per l’Italia: da quest’anno le nostre squadre, oltre che essere aumentate da tre a quattro, hanno pure tutte la certezza dell’accesso alla fase a gironi, di fatto raddoppiando da due a quattro i nostri posti certi in Champions League. Avvertenza questa particolarmente importante, perché spesso i preliminari hanno fatto male alle squadre italiane; l’anno scorso il Napoli ce l’aveva fatta, battendo il Nizza sia all’andata sia al ritorno, ma in precedenza tante volte erano arrivate dolorose eliminazioni. Nel 2016 ad esempio la Roma era stata battuta dal Porto, così come nel 2015 la Lazio per mano del Bayer Leverkusen e nel 2014 lo stesso Napoli si era arreso all’Athletic Bilbao. Insomma, prima del Napoli 2017 l’ultimo ricordo dolce era stato quello del Milan 2013, che aveva sconfitto il PSV Eindhoven. Adesso però parola alle urne: il sorteggio degli spareggi di Champions League sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Segnaliamo che per il sorteggio degli spareggi della Champions League non è stata prevista alcuna diretta tv, benché di certo le maggiori tv sportive aggiorneranno tutti gli appassionati sugli esiti delle urne di Nyon in diretta. Segnaliamo però che sarà possibile seguire il sorteggio in tutte le sue fasi in diretta streaming video, in maniera libera e gratuita sul sito ufficiale della Uefa all’indirizzo www.uefa.com/uefachampionsleague, dove dunque si potrà scoprire in tempo reale come andrà a formarsi il tabellone dell’ultima fase estiva della Champions League.

LE SFIDE IMMINENTI

Oggi avrà dunque luogo il sorteggio degli spareggi di Champions League, ma come abbiamo ampiamente spiegato si tratterà più che altro della definizione del tabellone degli abbinamenti, perché per giungere agli spareggi bisognerà prima passare dal terzo turno preliminare, le cui partite si disputeranno questa settimana per l’andata e settimana prossima per il ritorno. Ricordiamo allora quali sono queste sfide ormai imminenti: nella sezione Campioni abbiamo Celtic-Aek Atene, Salisburgo-Shkendija, Stella Rossa-Spartak Trnava, Qarabag-Bate Borisov, Astana-Dinamo Zagabria e Malmo-MOL Vidi, si tratta di sfide fra nazioni che non hanno un sufficiente ranking Uefa per promuovere almeno i propri campioni nazionali direttamente alla fase a giorni. Nella sezione Piazzati invece competono squadre di campionati che hanno già qualificato la prima, ma hanno in corsa anche altre formazioni: le sfide del terzo turno sono Standard Liegi-Ajax, Benfica-Fenerbahce, Slavia Praga-Dinamo Kiev e Paok Salonicco-Spartak Mosca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUELLI CHE ASPETTANO

Oggi ci sarà il sorteggio degli spareggi di Champions League, che sarà l’ultima fase dell’estate della massima competizione europea, per definire le ultime sei squadre che accederanno alla fase a gironi. Queste andranno ad aggiungersi alle 26 già iscritte di diritto grazie ai risultati ottenuti nella passata stagione, che entreranno dunque in scena solamente dopo la metà di settembre. Tra queste ci sono naturalmente praticamente tutte le big del calcio europeo: per la Spagna i detentori del Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e Valencia; per l’Inghilterra Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool; per la Germania Bayern Monaco, Schalke 04, Hoffenheim e Borussia Dortmund; per l’Italia sappiamo naturalmente che si tratta di Juventus, Napoli, Roma e Inter. Per la Francia abbiamo le prime tre, cioè Psg, Monaco e Lione, poi ancora Lokomotiv Mosca e Cska Mosca per la Russia, Porto per il Portogallo, Shakhtar Donetsk per l’Ucraina, Club Bruges per il Belgio, Galatasaray per la Turchia e Viktoria Plzen per la Repubblica Ceca. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE SORTEGGIO

Si riaprono oggi lunedì 6 agosto le urne di Nyon per il sorteggio degli spareggi della Champions League 2018-2019, ultimo atto di una lunga estate che dovrà definire le ultime sei squadre che andranno a completare la fase a gironi. In questa fase mancano ancora le big d’Europa, dal momento che ben 26 squadre hanno avuto la garanzia di un posto nella prossima Champions League già al termine della scorsa stagione, ma le sfide cominciano a farsi interessanti. La prima avvertenza è comunque che non ci saranno squadre italiane coinvolte nel sorteggio di questi spareggi, perché con l’ultima riforma della Champions League le nostre quattro rappresentanti (Juventus, Napoli, Roma e Inter in ordine di classifica nello scorso campionato) hanno tutte un posto già garantito nella fase a gironi. Prima però di vedere la complicata formula del sorteggio per la Champions League che andrà in scena oggi a Nyon, ricordiamo che l’apertura delle urne è prevista alle ore 12.00.

IL TABELLONE CAMPIONI E PIAZZATI: LE REGOLE E LA FORMULA

Come i maggiori appassionati sapranno, questa fase del tabellone della Champions League non è affatto di facile comprensione e pure il sorteggio di oggi quindi si annuncia un poco complicato. Va detto che le squadre coinvolte saranno in totale dodici, dunque andranno sorteggiati sei abbinamenti che serviranno appunto a definire le ultime sei squadre che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Tuttavia, questo sorteggio degli spareggi avviene quando in realtà non è ancora stato disputato il terzo turno preliminare e di conseguenza in realtà oggi saranno definiti solo gli abbinamenti. A complicare ulteriormente la situazione, ci saranno due “sotto tabelloni), il percorso Campioni e il percorso Piazzati. Nel primo caso si tratta di campionati con un ranking Uefa insufficiente per qualificare la squadra campione nazionale alla fase a gironi e che dunque devono passare dalla trafila dei preliminari estivi. Gli svizzeri dello Young Boys e gli olandesi del PSV Eindhoven entreranno in scena negli spareggi e sono dunque gli unici nomi certi, le altre sei squadre delle quattro partite dei Campioni arriveranno invece dal terzo turno. Solamente due invece le partite dei Piazzati, ma nessuna ha il posto garantito qui, dunque le quattro squadre che ne saranno protagoniste arriveranno dal terzo turno preliminare.

