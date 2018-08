Var, novità in Serie A / La Lega approva trasmissione su maxi schermi, ma solo dopo la decisione dell'arbitro

Var, novità in Serie A: la Lega approva la trasmissione di azioni dubbie sui maxi schermi durante lo svolgimento della partita in questione e non quelle di altre gare.

06 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Var, novità in Serie A - La Presse

A un anno dall'introduzione in Serie A del Var la Lega ha deciso di regalarci un altro colpo di scena. Dalla prossima stagione, che partirà il 18 agosto, infatti vedremo le immagini trasmesse direttamente sui maxischermi degli stadi. Queste saranno però proiettato solo ed esclusivamente dopo che l'arbitro della gara avrà preso già la sua decisione, in modo che non sia il pubblico presente allo stadio a influenzarlo nella sua scelta. Nel pomeriggio è stata la Lega direttamente a chiarire tutto con un comunicato ufficiale nel quale sono state chiarite le regole e le modalità con le quali saranno poi trasmesse le immagini. Sarà autorizzata ovviamente la trasmissione delle immagini solo ed esclusivamente della partita che si sta giocando in questione, anche per motivi legati ai diritti televisivi che non permetterebbero la riproduzione di immagini legate ad altri singoli match.

LE MODALITÀ DEL VAR SU MAXISCHERMO

Attenzione perché sul maxischermo dello stadio ogni domenica non vedremo solo le immagini legate al Var. Potranno infatti essere trasmessi anche altri episodi legati alla partita in questione come chiare occasioni da gol, le reti, azioni spettacolari e anche episodi legati al gol-no gol con tanto di immagini computerizzate che saranno mostrate dalla produzione televisiva stessa. Tra le immagini che invece non saranno prese in considerazione ci sono quelle legate a episodi di fuorigioco dubbio o a falli. C'è da specificare come le immagini saranno trasmesse sul maxischermo solo una volta e mai con l'ausilio di un rallenty. Le decisioni prese verranno poi spiegate meglio a margine di quella che probabilmente sarà una conferenza stampa dettagliata.

© Riproduzione Riservata.